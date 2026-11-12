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¿Su gato maúlla para pedir ayuda? Esto reveló un experimento con 38 felinos

Un equipo de investigadores estudió si los maullidos de los gatos hacia los humanos tenían una función verdaderamente comunicativa o si solo eran para expresar su estado.

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Redacción Ciencia
Maullido de gato
Un equipo estudió la relación entre gatos y personas para entender el por qué de sus maullidos.
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Es probable que quienes tienen más de un gato en casa hayan notado que los maullidos hacía las personas suelen ser más frecuentes que los que se dirigen entre ellos. Esto es algo que la ciencia conocía, pero lo que faltaba entender era si esas interacciones con los seres humanos tenían una función verdadera comunicativa. Por esto, un grupo de investigadores de la Universidad de São Paulo buscó la manera de encontrar la respuesta.

El equipo difundió un anuncio en redes sociales para “reclutar” gatos que, según sus dueños, maullaban con frecuencia. Los criterios de participación incluían: residir en el estado de São Paulo (Brasil), ser mayor de 18 años y convivir con un máximo de cuatro gatos. Los felinos seleccionados tenían entre 1,5 y 12 años, estaban esterilizados, vivían exclusivamente en interiores y llevaban al menos 6 meses conviviendo con sus cuidadores.

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En total los investigadores analizaron 38 parejas compuestas por un gato y una persona en sus propios hogares. La situación con la que decidieron analizar la frecuencia de los maullidos y su función fue dejando una caja que contenía comida visible pero inalcanzable para los gatos, bajo dos condiciones: con presencia humana y con ausencia humana.

Cuando la persona se encontraba en el mismo lugar, los gatos mostraron un aumento significativo en la frecuencia de sus maullidos. Estos ocurrían, predominantemente, mientras los gatos miraban a los humanos y a la caja con la comida. Cuando la persona no estaba, los felinos permanecían quietos y miraban hacia la puerta con mayor frecuencia.

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Según los investigadores, estas vocalizaciones se reforzaban mediante una señalización multimodal, que incluía miradas o sonidos para potenciar su mensaje y garantizar que las personas entiendan lo que necesitan.

“Estos resultados respaldan la idea de que el maullido desempeña un papel comunicativo en las interacciones entre gatos y humanos, tal como evidencian los cambios observados en respuesta al efecto de la audiencia”, explican los autores en su estudio publicado en la revista Animal Behavior.

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Por Redacción Ciencia

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