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Swiftiephylus, el nuevo grupo de insectos que fue nombrado en honor a Taylor Swift

Dos científicas describieron varios géneros de chinches australianos nuevos para la ciencia. A uno de ellos lo llamaron Swiftiephylus, en honor a la cantante Taylor Swift, y las especies que lo componen también llevan su nombre en referencia a algunos de los álbumes de la artista. En general, estos insectos están asociados a los árboles de casuarina podrían haber evolucionado para camuflarse entre sus flores.

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Redacción Ciencia
17 de septiembre de 2026 – 01:55 p. m.
Swiftiephylus taylorae es una de las especies recién descritas y que reciben su nombre en honor a Taylor Swift.
Swiftiephylus taylorae es una de las especies recién descritas y que reciben su nombre en honor a Taylor Swift.

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Investigadoras de la Universidad de California, en Estados Unidos, descubrieron varios insectos australianos que, hasta ahora, eran desconocidos para la ciencia. Se trata de un género de chinches, cada uno de un tamaño menor al de un grano de lenteja, al cual las científicas denominaron Swiftiephylus, en honor a la cantante Taylor Swift. 

Las científias quisieron hacer un reconocimiento a “su talento deslumbrante, sus letras conmovedoras y la alegría y el consuelo que ha brindado a muchos”, según escribieron en el artículo, publicado en la revista Insect Systematics & Evolution.

De este nuevo grupo hacen parte cuatro especies que las investigadoras también acaban de describir: Swiftiephylus intrepidus, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus taylorae y Swiftiephylus poetorum. Aunque estos animales presentan variaciones entre sí en su coloración y su longitud, las autoras del estudio identificaron que hacen parte del mismo género por sus característicos colores amarillos, con salpicaduras rojas, y porque tiene diferencias considerables en su aparato reproductor, particularmente en unas estructuras llamadas espinas apicales. 

Hace más de dos decadas, la entomóloga (científica que estudia insectos) Christiane Weirauch empezó a recolectar chinches, con el fin de conocer más acerca de la diversidad de estos animales. A ese estudio se sumó la entomóloga Sarah Schroeder, y juntas se enfocaron en los insectos fitófagos, los cuales se alimentan de flores y se encuentran en los denominados árboles de casuarina, en Australia.

Además del género, los nombres de las especies recién descubiertas también hacen referencia a Taylor Swift, como Swiftiephylus taylorae, así como a su obra. S. intrepidus, por su parte, significa “valiente”, y recibe su nombre por el albúm Fearless (2008) de la cantante; S. poetorum por el álbum “melancólico, catártico y poético” The Tortured Poets Department (2024); y S. amator por el albúm Lover (2019).

“He sido fan de Taylor Swift toda mi vida”, dijo Schroeder a Science News. “La música de Taylor ha marcado muchos de los momentos más importantes de mi vida, así que me pareció auténtico honrarla nombrando estas especies en su honor y devolviéndole el favor por toda su música”.

Pero este no fue el único género nuevo que encontraron las científicas. En su estudio también describieron a Umbraphylus, Casuaphylus, Luxiphylus y Pseudophytocoris. Si bien presentan pequeñas distinciones, todos estos grupos están asociados, en particular, a los árboles de casuarina, y sus investigadoras creen que evolucionaron hasta tener sus colores y patrones que les permiten camuflarse entre las flores de dichas plantas.

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Por Redacción Ciencia

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