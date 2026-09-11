Temblor de magnitud 4.5 se registró en Chocó. Se reportan evacuaciones en varias ciudades

El sismo, según la plataforma del SGC que le hace seguimiento a los lugares donde se sintió, registra reportes desde ciudades como Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia, Pereira y Manizales, así como de decenas de municipios en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, algunos de los más afectados por…

A las 11:42 de la mañana de este viernes 11 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4.5 a una profundidad de 41 kilómetros con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó.

El sismo, según la plataforma del SGC que le hace seguimiento a los lugares donde se sintió, registra reportes desde ciudades como Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia, Pereira y Manizales, así como de decenas de municipios en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, algunos de los más afectados por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al occidente del país hace un mes.

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Aunque hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales de las autoridades locales o departamentales, en ciudades como Cali se evacuaron decenas de edificios. De acuerdo con medios locales, las personas ya están ingresando a las edificaciones en la capital del Valle del Cauca.

Justamente este jueves 10 de septiembre, cuando se cumplió un mes del terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), que ha dejado a la fecha 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos, según el reporte más reciente de la UNGRD, el SGC compartió un balance de la actividad sísmica.

Uno de los datos que compartió la entidad es que a lo largo de este mes se han registrado más de 300 réplicas asociadas al terremoto del 10 de agosto, con profundidades mayores a 70 kilómetros. Hasta ayer, dos de estas habían sido fuertemente sentidas, con magnitudes de 4,2 y 4,8. El sismo de este viernes 11 de septiembre es la tercera réplica asociada al sismo que supera la magnitud de 4

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, director del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.