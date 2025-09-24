Otro sismo, pero de magnitud 6.3, sacude a Venezuela y al oriente de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia. /Getty Foto: Getty Images - Furchin

A las 10:51 p.m. (hora local) del miércoles 24 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo de magnitud 6.3, cuyo epicentro fue Mene Grande, en Venezuela. La profundidad fue superficial.

El temblor se sintió con fuerza en ciudades colombianas, cercanas al país vecino, como Cúcuta y venezuela. También se sintió en Bucaramanga. “Estuvo fuestísimo”, “fue brutal”, fueron algunas de las reacciones de usuarios en redes sociales.

En X, varias personas aseguraron que el sismo se sintió en otros municipios de Santander como Zapatoca y San Gil. Así mismo, en otros del César, como Curumaní, o de Boyacá, como Sogamoso. Tuiteros reportaron haber sentido el sismo en el Caribe colombiano.

Antes de este sismo se habían presentado, al menos, tres réplicas, de magnitudes 4.7, 3.7 y 5.4. El epicentro del primero que se reportó en horas de la tarde había sido el estado Zulia, cerca de los municipios de Bachaquero, San Timoteo y Tía Juana.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños en infraestructura. Tampoco, como lo indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),existe ninguna amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana.

De igual forma, recordó el SGC, la ocurrencia de estos sismos en el país vecino “no implica que vayan a presentarse eventos de este tipo en Colombia. Los sismos no pueden predecirse”.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños en infraestructura. Las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales para informarse.

Nota editorial (11:14 p.m, 24 de septiembre): este artículo fue modificado tras la actualización del Servicio Geológico Colombiano. Su boletín preliminar indicaba que la magnitud había sido de 7.2, pero, finalmente, informó que fue de 6.3.