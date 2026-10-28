Temblor hoy: sismo de 4.1 con epicentro en San José del Palmar sacude el occidente del país

Este miércoles 28 de octubre, a las 10:01 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 4.1 con epicentro en San José del Palmar, en Chocó. Específicamente, el evento se registró a 5.16 ° (Latitud) y -76.14 ° (Longitud), y tuvo una profundidad de 104 kilómetros. El temblor se presentó a 14 kilómetros del municipio de Pueblo Rico, a 21 kilómetros de Santuario y a 22 kilómetros de Apía, en Risaralda.

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De acuerdo con usuarios de redes sociales, el temblor se percibió en varias zonas del occidente del país. "En Pereira se sintió fuerte", expresaron varias personas en X (antes Twitter). Además, a través de la plataforma de Sismo Sentido del SGC, la ciudadanía ha reportado haberlo percibido especialmente en Pereira, Cartago, Manizales y Armenia. En menor medida se sintió en ciudades como Ibagué, Buenaventura y Cali.

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San José del Palmar también fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto, a las 7:34 a.m., sacudió a gran parte de Colombia. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 10 de octubre de 2026, el sismo dejaba 305.791 familias damnificadas, 207.889 viviendas averiadas y 36.478 viviendas destruidas. Se han registrado 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 364 rescatadas.

Tras el terremoto, el SGC llegó a reportar más de 300 réplicas, con actividad sísmica asociada incluso un mes después del evento. No obstante, hace un par de semanas, la entidad emitió un boletín en el que informaba que la actividad sísmica detectada en Chocó y en Chaparral (Tolima) estaba disminuyendo.

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“El análisis de la evolución temporal de las tres secuencias (réplicas y enjambre en el Chocó, y enjambre en Chaparral) muestra una tendencia general hacia la disminución de la actividad sísmica, aunque con comportamientos diferenciados según su naturaleza”, indicó el SGC.

Un enjambre sísmico, cabe recordar, es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes, según ha explicado Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, es clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, exdirector del SGC, entender que en Colombia “estamos en una zona sísmicamente activa (…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.

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