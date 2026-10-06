Temblores en Chocó y Tolima han disminuido, pero la actividad sísmica continúa: SGC

“El análisis de la evolución temporal de las tres secuencias (réplicas y enjambre en el Chocó, y enjambre en Chaparral) muestra una tendencia general hacia la disminución de la actividad sísmica, aunque con comportamientos diferenciados según…

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un nuevo boletín en el que informa que la actividad sísmica detectada en el Chocó y en Chaparral (Tolima) muestra una tendencia a la baja. Sin embargo, la entidad aclara que la actividad no ha terminado y que no se descartan nuevos sismos en los próximos días.

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“El análisis de la evolución temporal de las tres secuencias (réplicas y enjambre en el Chocó, y enjambre en Chaparral) muestra una tendencia general hacia la disminución de la actividad sísmica, aunque con comportamientos diferenciados según su naturaleza”, precisó la entidad.

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Como recuerda Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, “un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes”.

Los datos detectados en Chocó

En el departamento, que fue el epicentro del terremoto del 10 de agosto, el SGC viene haciendo seguimiento a dos grupos principales de eventos: las réplicas y los enjambres sísmicos.

Frente al primero, la entidad señala que se concentran principalmente en los municipios de San José del Palmar, el Litoral del San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y 105 kilómetros. Durante las últimas horas se ha localizado una nueva réplica de magnitud 3,3, para un total de 339 eventos localizados.

Cada círculo representa un sismo; su tamaño aumenta con la magnitud y el color indica su profundidad: rojo, entre 0 y 30 km; amarillo, entre 30 y 70 km; y verde, entre 70 y 120 km. El círculo verde de mayor tamaño corresponde al sismo de magnitud 7,4, localizado a aproximadamente 103 km de profundidad. Foto: SGC

“La secuencia muestra una disminución progresiva en su frecuencia de ocurrencia y en las magnitudes registradas. La mayor concentración de eventos se presentó durante los primeros días posteriores al sismo principal del 10 de agosto, y desde el 13 de agosto no se han localizado réplicas de magnitud superior a 4,0”, precisa la entidad.

Frente al enjambre sísmico, que se presenta casi en la misma zona de las réplicas, se han localizado más de 1602 eventos de este grupo, 32 con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

De acuerdo con el SGC, aunque continúan registrándose eventos, “su frecuencia de ocurrencia y sus magnitudes son actualmente menores que las observadas durante los periodos de mayor actividad. Esta tendencia es más evidente desde los últimos días del mes de septiembre”.

La situación en Chaparral (Tolima)

La secuencia sísmica en este municipio inició el 20 de septiembre de 2026 y ha estado asociada con al menos 1277 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0, de los cuales 24 presentan magnitudes iguales o superiores a 4,0 M.

Según los datos de la entidad, la actividad sísmica en Chaparral presentó un incremento significativo a partir del 21 de septiembre, alcanzando su valor máximo diario el 22 de este mismo mes. “A partir del 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria de eventos localizados, que pasó de 120 eventos ese día a valores entre 25 y 31 eventos diarios desde el 29 de septiembre. Este 5 de octubre, con corte a las 4:00 p. m., se localizaron 22 eventos”, indica el SGC.

Cada círculo representa un sismo y su tamaño es proporcional a la magnitud. Foto: SGC

En línea con esto, la entidad aclara que desde el 30 de septiembre no se han localizado sismos de magnitud igual o superior a 4,0.

“En conjunto, estos datos indican que la secuencia sísmica de Chaparral continúa activa, aunque con frecuencias y magnitudes considerablemente menores que en el periodo de mayor actividad. Dado que se trata de un enjambre sísmico, no se descarta que se presenten nuevos eventos de magnitud comparable a los mayores registrados en la secuencia (hasta 4,5), algunos de los cuales podrían ser sentidos por la población”, afirma el SGC.

Sobre los reportes ciudadanos, la entidad asegura que, a través del aplicativo Sismo Sentido, desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre se han recibido más de 15.400 reportes de 508 sismos con magnitudes entre 2,0 y 4,5, e intensidad máxima entre 2 (apenas sentido) y 5 (sentido fuertemente).

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, exdirector del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

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Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

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Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

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Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

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Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.