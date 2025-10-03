Logo El Espectador
Temblores registrados en Venezuela no alteran la actividad sísmica del territorio colombiano

El SGC compartió el resumen de la actividad sísmica en Colombia desde el 19 de septiembre hasta el 2 de octubre. A pesar de que miles de colombianos sintieron los temblores de Venezuela la semana pasada, la entidad aclara que estos no alteran la actividad sísmica normal de nuestro país.

Redacción Ciencia
04 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia. /Getty
El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia. /Getty
Foto: Getty Images - Furchin
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) compartió el resumen de la actividad sísmica en Colombia desde el 19 de septiembre a las 12:00 a.m. hasta el 2 de octubre a las 11:59 p.m. Durante este período, informó la entidad, se registraron 792 sismos, entre los cuales se destacaron dos de magnitud de 4.7 y una intensidad máxima reportada de 4 (es decir, sentido ampliamente).

El primero de estos sismos se registró el pasado 21 de septiembre a las 3:17 p.m. en Urrao, Antioquia, y por el cual el SGC recibió más de 1.100 reportes de que fue sentido. El otro evento de esta magnitud ocurrió en Zapatoca, Santander, el 25 de septiembre a las 7:21 p.m. En total, 619 personas afirmaron haberlo sentido.

La entidad también se refirió a un sismo, de magnitud 4.1, que se dio en la zona fronteriza con Panamá el 1 de octubre a las 9:41 a.m. Además, destacó otros sismos registrados, los ocurridos en Venezuela el 24 de septiembre a las 5:21 p.m., de magnitud 6.2, y a las 10:51 p.m., de magnitud 6.3.

“Debido a sus condiciones de magnitud moderada y profundidad superficial, fueron sentidos en gran parte de Colombia”, informó el SGC. “Para estos dos eventos recibimos en total cerca de 9.000 reportes”. Según señaló la ciudadanía en ese entonces, los temblores se sintieron con fuerza en ciudades de nuestro país cercanas a Venezuela, como Cúcuta. También fue percibido en Bucaramanga y otros municipios Santander, como Zapatoca y San Gil.

A pesar de la fuerza de los sismos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con la Dirección Marítima (Dimar), emitió un comunicado donde señalaban que no existió amenaza alguna de tsunami para la costa Caribe colombiana.

Ahora, en suma, el SGC aclaró que la ocurrencia de estos eventos en el vecino país no altera la actividad sísmica normal del territorio colombiano. Colombia es, de hecho, un país sísmicamente muy activo. En promedio, de acuerdo con el servicio geológico, al día se producen alrededor de 80 sismos, pero la mayoría son imperceptibles para las personas.

En todo caso, la entidad recordó que si se presenta un sismo y alguien lo percibe, es muy importante que cuente su experiencia diligenciando el formulario de Sismo Sentido, el cual se encuentra en sus publicaciones de redes sociales o en esta página web. “La Red Sismológica Nacional de Colombia trabaja 24/7 para monitorear la actividad sísmica del país”, apuntó el SGC.

Por Redacción Ciencia

