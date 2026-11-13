La convocatoria 54 está dirigida a alianzas conformadas por entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) con otras…

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Ciencias informó que ampliaron el plazo para postular proyectos a las convocatorias 54 y 55, que corresponden a recursos para financiar trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el país. Inicialmente, el plazo iba hasta las 4:00 de la tarde de este viernes, 13 de noviembre, pero ahora será hasta las 11:59 p.m., del mismo día.

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Todavía hay chance para postular proyectos a las convocatorias del Minciencias

La convocatoria 54 está dirigida a alianzas conformadas por entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) con otras entidades que aporten capacidades y responsabilidades para el desarrollo del proyecto.

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Entre los requisitos está que las alianzas estén formadas por mínimo las siguientes personas: una Institución de Educación Superior, una entidad adicional del SNCTI: puede ser otra IES, o una entidad que cuente con reconocimiento vigente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI; una entidad territorial: (gobernación, alcaldía o esquema asociativo territorial) de alguno de los departamentos de la región en la que se ejecutará el proyecto; y un actor usuario, participante o adoptante de los resultados.

Esa convocatoria busca financiar proyectos relacionados con biodiversidad, bioeconomía, sistemas agroalimentarios, salud, transición energética, inteligencia artificial, agua, cambio climático e innovación social, entre otros temas.

Por otro lado, la convocatoria 55 está dirigida a alianzas conformadas por mínimo tres personas jurídicas nacionales distintas. La entidad que proponga el proyecto debe contar con el reconocimiento del Minciencias como actor del SNCTI, y los

otros dos integrantes pueden ser entidades públicas, privadas o mixtas de la academia, la empresa, el Estado o la sociedad civil.

A diferencia de la otra convocatoria, está financiará proyectos enfocados infraestructura y servicios científicos compartidos, desarrollo de soluciones tecnológicas y transferencia o escalamiento de innovaciones.

Los resultados preliminares de ambas convocatorias se darán a conocer el jueves 03 diciembre, y los resultados finales una semana después, es decir, el jueves 10 de diciembre.

Según el Ministerio, la ampliación de la hora de postulación se determinó por “intermitencias en el Sistema Integral de Gestión de Proyectos (SIGP) y aplica en igualdad de condiciones a todos los proponentes. Se mantienen los requisitos, los criterios de evaluación y las demás fechas del cronograma”.

La cartera informó que para verificar si la propuesta se presentó dentro del plazo, se tendrá en cuenta la fecha y hora de registro en el SIGP.

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