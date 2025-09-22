Tras dos décadas, científicos resolvieron el misterio de un cráter en el mar Negro

Mapa que muestra la locación del cráter Silverpit y la zona donde generó en daño. Foto: Nicholson et al

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante más de veinte años, el cráter Silverpit, enterrado bajo el lecho marino del mar del Norte, fue motivo de un intenso debate científico. ¿Su origen estaba en un fenómeno geológico rutinario o en un evento cósmico? La respuesta, según un nuevo estudio publicado en Nature Communications, se inclina de manera clara hacia la segunda opción: el cráter fue causado por el impacto de un asteroide o cometa del tamaño de la catedral de York Minster, que chocó contra la Tierra hace unos 43 millones de años.

El equipo de investigación, liderado por Uisdean Nicholson, sedimentólogo de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, logró descartar hipótesis previas gracias a nuevas imágenes sísmicas y modelos numéricos. En conversación con The Guardian, Nicholson explicó que obtener la evidencia fue “como buscar una aguja en un pajar”, pero que los resultados ofrecen la prueba más sólida hasta la fecha.

El asteroide, de unos 160 metros de ancho, habría generado una ola de hasta 100 metros de altura al chocar con el mar. Aunque no se trata de un evento comparable con el que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años, sí debió tener consecuencias graves para la fauna de la región.

El cráter, de 3,2 km de diámetro y rodeado por una zona de fallas de 19,3 km, fue descubierto en 2002 por geocientíficos dedicados a la exploración petrolera. En ese momento, muchos lo interpretaron como un cráter de impacto, pero un sector de la comunidad científica defendió la hipótesis de que se trataba de un colapso provocado por movimientos de sal a gran profundidad.

En 2009, la Sociedad Geológica del Reino Unido organizó un debate sobre el origen del Silverpit. El resultado fue claro: el 80 % de los participantes rechazó la teoría del impacto. Esa visión fue dominante durante años, hasta que la nueva investigación aportó pruebas directas de la naturaleza del cráter.

De acuerdo con Nicholson, citado por The Guardian, “los cráteres de impacto son excepcionales porque la tectónica de placas y la erosión borran la mayoría de las huellas”. En todo el planeta hay alrededor de 200 confirmados en tierra firme y apenas 33 identificados bajo el océano.

Por ahora, los autores sostienen que Silverpit es uno de los pocos cráteres marinos bien preservados y que puede ayudar a comprender cómo los impactos de asteroides han moldeado la historia de la Tierra. Además, subrayan que este tipo de investigaciones es clave para anticipar los efectos de futuros choques cósmicos, un fenómeno poco frecuente pero con potencial destructivo.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬