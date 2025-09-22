No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ciencia

Tras dos décadas, científicos resolvieron el misterio de un cráter en el mar Negro

Un cráter hallado a más de 120 kilómetros de la costa de Yorkshire (Reino Unido) resuelve un debate de dos décadas: no fue producto de movimientos de sal subterránea, sino de un asteroide que golpeó la Tierra hace más de 43 millones de años.

Redacción Ciencia
22 de septiembre de 2025 - 09:14 p. m.
Mapa que muestra la locación del cráter Silverpit y la zona donde generó en daño.
Mapa que muestra la locación del cráter Silverpit y la zona donde generó en daño.
Foto: Nicholson et al
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durante más de veinte años, el cráter Silverpit, enterrado bajo el lecho marino del mar del Norte, fue motivo de un intenso debate científico. ¿Su origen estaba en un fenómeno geológico rutinario o en un evento cósmico? La respuesta, según un nuevo estudio publicado en Nature Communications, se inclina de manera clara hacia la segunda opción: el cráter fue causado por el impacto de un asteroide o cometa del tamaño de la catedral de York Minster, que chocó contra la Tierra hace unos 43 millones de años.

El equipo de investigación, liderado por Uisdean Nicholson, sedimentólogo de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, logró descartar hipótesis previas gracias a nuevas imágenes sísmicas y modelos numéricos. En conversación con The Guardian, Nicholson explicó que obtener la evidencia fue “como buscar una aguja en un pajar”, pero que los resultados ofrecen la prueba más sólida hasta la fecha.

Vínculos relacionados

Dos cometas y una lluvia de estrellas: el espectáculo astronómico de octubre 2025
Sismo de magnitud 4,6 sacude a Colombia. El epicentro fue Urrao (Antioquia)
NASA confirma que ya son más de 6.000 los planetas detectados por fuera del sistema solar

El asteroide, de unos 160 metros de ancho, habría generado una ola de hasta 100 metros de altura al chocar con el mar. Aunque no se trata de un evento comparable con el que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años, sí debió tener consecuencias graves para la fauna de la región.

El cráter, de 3,2 km de diámetro y rodeado por una zona de fallas de 19,3 km, fue descubierto en 2002 por geocientíficos dedicados a la exploración petrolera. En ese momento, muchos lo interpretaron como un cráter de impacto, pero un sector de la comunidad científica defendió la hipótesis de que se trataba de un colapso provocado por movimientos de sal a gran profundidad.

En 2009, la Sociedad Geológica del Reino Unido organizó un debate sobre el origen del Silverpit. El resultado fue claro: el 80 % de los participantes rechazó la teoría del impacto. Esa visión fue dominante durante años, hasta que la nueva investigación aportó pruebas directas de la naturaleza del cráter.

De acuerdo con Nicholson, citado por The Guardian, “los cráteres de impacto son excepcionales porque la tectónica de placas y la erosión borran la mayoría de las huellas”. En todo el planeta hay alrededor de 200 confirmados en tierra firme y apenas 33 identificados bajo el océano.

Por ahora, los autores sostienen que Silverpit es uno de los pocos cráteres marinos bien preservados y que puede ayudar a comprender cómo los impactos de asteroides han moldeado la historia de la Tierra. Además, subrayan que este tipo de investigaciones es clave para anticipar los efectos de futuros choques cósmicos, un fenómeno poco frecuente pero con potencial destructivo.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

Por Redacción Ciencia

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Colombia hoy

Colombia hoy

mar Negro

Silverpit

Mar negro Silverpit

Misterio científico

Noticias Mundo hoy

Noticias ciencia hoy

Ciencia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar