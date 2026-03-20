Tras la promesa de Trump de desclasificar archivos, la Casa Blanca registra aliens.gov

Donald Trump prometió hace poco más de un mes la desclasificación de archivos. EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL Foto: EFE - Aaron Schwartz / POOL

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Un bot automatizado que rastrea registros de dominios del gobierno de Estados Unidos, conocido como “Federal US domain bot”, reportó creación de aliens.gov. De acuerdo con la información detectada, el registro estaría vinculado al Executive Office of the President (Oficina Ejecutiva del Presidente), aunque el sistema muestra el valor “nan”, un indicador habitual que revela datos incompletos.

El aviso incluye una precisión: “Content may not be visible yet”, lo que sugiere que el sitio aún no cuenta con contenido o se encuentra en fase inicial de configuración.

El registro ocurre semanas después de un anuncio del presidente Donald Trump que despertó un nuevo interés sobre estos temas. El pasado 19 de febrero, el mandatario señaló en su red social que, “con base en el gran interés demostrado”, ordenaría a las entidades correspondientes iniciar el proceso para identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI).

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Desde la comunidad científica, la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra no se descarta. De hecho, disciplinas como la astrobiología estudian precisamente esa pregunta. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia de vida extraterrestre ni mucho de “visitas” a la Tierra. Incluso, en otras oportunidades la NASA y el propio Gobierno de Estados Unidos han explicado que los llamados fenómenos aéreos no identificados (UAP) no implican necesariamente origen extraterrestre. En la mayoría de los casos investigados, corresponden a fenómenos atmosféricos, objetos tecnológicos o información insuficiente para una identificación concluyente.

En ese sentido, el registro de un dominio como aliens.gov no implica evidencia de un anuncio inminente, sino, simplemente, de un movimiento administrativo.

Trump tomó la decisión de la desclasificación tras unas declaraciones de Barack Obama en un pódcast de hace unas semanas que dieron mucho de qué hablar.

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Durante una dinámica de preguntas rápidas, al ser consultado sobre si creía en la existencia de extraterrestres, Obama respondió en tono burlón que “son reales, pero no los he visto y no los tienen encerrados en el Área 51”, y añadió, con ironía, que eso sería así “a menos que exista una enorme conspiración que ni siquiera le hayan contado al presidente de Estados Unidos”. Posteriormente, el exmandatario matizó sus palabras en una publicación en sus redes sociales, donde adoptó un tono, si se quiere, más prudente: señaló que, dada la magnitud del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra, pero que las enormes distancias entre sistemas hacen poco probable que haya habido visitas, y subrayó que durante su presidencia no se encontró evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres.

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