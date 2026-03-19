Un pez dorado acaba de romper un récord mundial por conducir un vehículo. Foto: Guinness World Records

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Thomas de Wolf es un ingeniero informático de Países Bajos que tiene “normalmente, un trabajo bastante monótono”, según reconoce. Para romper ese aburrimiento, de Wolf quiso crear “algo que entretuviera a la gente, convirtiendo mi trabajo ‘serio’ en algo divertido”.

Su proyecto consistió en construir un auto único que contiene un tanque de agua y es dirigido por un pez dorado que se encuentra en su interior. El pez condujo el vehículo gracias a una cámara con sensores de movimiento que hacía coincidir los movimientos del animal con la dirección del vehículo.

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Hace unos días, en el programa de televisión italiano Lo Show dei Record, de Wolf ubicó a Blub, un pez dorado dentro del tanque del agua. Blub condujo el carro por más de 12,2 metros, lo que los hizo acreedores de un récord por la mayor distancia recorrida en un vehículo con sensores de movimiento por un pez dorado en un minuto. El récord fue confirmado por la organización Guinness World Records.

Para romper el récord, el pez dorado tenía que recorrer una distancia de, mínimo, cinco metros en un minuto. Para que fuera válido, el desplazamiento se aceptaba en cualquier dirección.

“El objetivo es mostrar a la gente lo que se puede lograr con este tipo de tecnología, incluso cuando no se trata necesariamente de algo ‘serio’”. De hecho, Gerry Scotti, presentador del programa, le preguntó a de Wolf si en el futuro esta tecnología podría ayudar a las personas con discapacidades físicas. “Me encantaría poder ayudar algún día a las personas con problemas de movilidad”, apuntó el ingeniero.

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Justo al final del intento, Sofia Greenacre, la jueza oficial de Guinness World Records, quien estuvo presente para supervisar el experimento, señaló que “no sé si será un récord mundial, pero sin duda vimos algo muy tierno y muy futurista”. Posteriormente, la organización certificó el récord mundial.

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