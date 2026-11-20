Después de ocho años cruzando el Sistema Solar , la misión científica no tripulada de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, (JAXA) llegará a la órbita de Mercurio el sábado 21 de noviembre. En concreto, la fase de llegada comenzó el pasado septiembre con la separación del Módulo de Transferencia de Mercurio de las naves espaciales. Estas últimas entrarán en órbita el sábado y se separarán a comienzos de diciembre, por lo que en abril de 2027 comenzarán las labores científicas, según explica la ESA.

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Tras ocho años de viaje, una misión espacial llega a Mercurio para estudiar sus misterios

El objetivo de la misión es estudiar todos los aspectos de Mercurio, desde su estructura hasta las dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el viento solar.

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En este sentido, la misión elaborará mapas globales de la composición química de la superficie, y tomará imágenes para comprender cómo la superficie ha ido cambiando debido al impacto de cráteres, a su actividad tectónica, vulcanismo y depósitos de hielo polar.

Estos datos permitirán a los científicos saber más sobre el origen y evolución de un planeta próximo a su estrella progenitora, y comprender mejor la historia general de nuestro Sistema Solar.

El nombre de la misión rinde homenaje al matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984). Fue conocido por haber explicado las características de rotación de Mercurio, que da tres vueltas sobre su propio eje por cada dos órbitas al Sol.

Misterios de este planeta

Mercurio es un mundo desértico que los científicos consideraban poco interesante. Sin embargo, las misiones Mariner y Messenger de la NASA revelaron que hay mucho más en este mundo de lo que parece.

A pesar de que las temperaturas en su superficie suben hasta 450 °C, parece que hay hielo en Mercurio. El planeta también parece tener un núcleo interno demasiado grande para su tamaño y una composición química sorprendente. Además, este planeta es un poco más grande que la Luna y se acerca al Sol en una órbita elíptica cada 88 días.

En cuanto a su tamaño, posee aproximadamente 4 000 km de diámetro. En comparación, la Tierra tiene uno de 12 700 km, aunque su núcleo tiene solo 1 200 km de ancho.

Algunas teorías sugieren que Mercurio podría haber sido el misterioso cuerpo que golpeó la Tierra hace unos 4 500 millones de años, una colisión que, según apunta la ESA, creó una gran cantidad de escombros que llevaron a la formación de la Luna.

La misión BepiColombo emplea instrumentos como el radiómetro y espectrómetro infrarrojo térmico MERTIS, el espectrómetro de rayos X de imagen MIXS y el espectrómetro de rayos gamma y neutrones MGNS, diseñados para analizar la composición mineralógica y elemental de la superficie del planeta.

Al orbitar más cerca de Mercurio que su predecesora, este orbitador captará imágenes de mayor resolución y logrará una cobertura mucho más completa del hemisferio sur.

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