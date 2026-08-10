“Hasta el momento se han registrado 21 réplicas”: SGC tras sismo del 10 de agosto

En Colombia se reportó un terremoto de magnitud 7,4. Más de 100 personas han fallecido tras el temblor. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), en un reciente comunicado, informó que hasta el momento se han presentado 21 réplicas, después del sismo de 7,4 de magnitud que se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto y que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.

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Luisa Castillo, sismóloga del SGC, en entrevista con El Espectador explicó que “estos sismos, por su gran tamaño, presentan réplicas. Esperamos que sean de menor tamaño y ocurran cada vez con menos frecuencia en el tiempo”. La más grande, añadió, tuvo una magnitud de 4,8.

Las réplicas, agregó la entidad, están “localizadas en San José del Palmar y Sipí, en Chocó, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, y profundidades menores a 100 kilómetros”. Como lo hemos contado en estas páginas, las réplicas son movimientos sísmicos, de magnitud menor, posteriores a un sismo que ocurren en la misma región.

Estas, agregó la entidad en el comunicado, “pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.

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Además, tienen profundidades menores a 30 kilómetros y pueden suceder minutos, horas, días, meses e incluso años después del evento sísmico principal. El SGC dijo que eso depende de las condiciones del medio y de las características geológicas donde se producen los movimientos de tierra.

En esta oportunidad, dijo la entidad, si bien el sismo no fue superficial (menor a 30 kilómetros), se sintió en varias ciudades del país. La principal razón es por la magnitud, pues “cuando hay magnitudes tan altas, la energía liberada no alcanza a disiparse bajo la superficie”.

Para los sismos de menor magnitud y que son igualmente profundos, “gran parte de esta energía alcanza a disiparse, provocando que no sean ampliamente sentidos”, añadió la entidad y recalcó que todavía la ciencia no cuenta con un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo, ni sus réplicas.

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