Nuevas pistas apuntan a posibles cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón

Se trata de una idea muy controvertida que nunca ha encontrado evidencia para ser confirmada, pero que, ahora, al parecer, está teniendo un nuevo capítulo. Un nuevo informe arqueo-geofísico, basado en una revisión de las investigaciones…

El mundo científico está volviendo a debatir una hipótesis que durante años ha circulado sin pruebas concluyentes: que la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, en Egipto, podría ocultar cámaras y corredores aún desconocidos, donde algunos sospechan que podrían encontrarse los restos de Nefertiti.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Se trata de una idea muy controvertida que nunca ha encontrado evidencia para ser confirmada, pero que, ahora, al parecer, está teniendo un nuevo capítulo. Un nuevo informe arqueo-geofísico, basado en una revisión de las investigaciones realizadas alrededor de la tumba desde 2015 y en dos nuevas campañas de campo desarrolladas en 2023 y 2024, sostiene que distintos métodos de exploración ofrecen nuevos indicios de que la tumba de Tutankamón, conocida arqueológicamente como KV62, podría ser más extensa de lo que se ha entendido tradicionalmente.

Publicidad

Entre las técnicas utilizadas están el radar de penetración terrestre y la microgravimetría, un método que permite detectar variaciones en la densidad del subsuelo y que resulta útil para identificar estructuras enterradas. El informe pone especial énfasis en la comparación de los resultados obtenidos mediante diferentes métodos de exploración remota. Según sus autores, estos datos aportan respaldo adicional a la hipótesis de que existen estructuras arqueológicas detrás de las paredes conocidas de la tumba y de que el complejo podría haber sido construido antes del entierro de Tutankamón.

Es importante señalar que el artículo que sugiere esto es un informe técnico, no un artículo publicado en una revista científica sometida a revisión por pares. Se trata del Occasional Paper No. 8 del Amarna Royal Tombs Project, una serie de publicaciones dedicada a investigaciones sobre las tumbas reales del período de Amarna. El proyecto ya había publicado en 2015 el primer informe de esta serie, en el que Nicholas Reeves planteó por primera vez la posibilidad de que detrás de las paredes de KV62 hubiera espacios desconocidos y que, en su interpretación, uno de ellos pudiera corresponder a la tumba de Nefertiti.

El informe actual está firmado, además de por Reeves, por Mamdouh Eldamaty, profesor de la Universidad Ain Shams y exministro de Antigüedades de Egipto; Abbas Mohamed Abbas, del National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG); George Ballard, de GBG Group, en Cambridge.

¿Y dónde están esas cámaras ocultas?

Los autores del informe sugieren que detrás de la pared oeste de la cámara funeraria podría existir al menos una cámara adicional, mientras que hacia el norte habría una posible continuación del complejo funerario. Según dicen, esta extensión podría prolongarse entre 25 y 30 metros y estar conformada por un corredor y entre cinco y seis cámaras adicionales, algunas de ellas conectadas con KV62 mediante pasajes que habrían sido rellenados con escombros.

La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en anomalías detectadas mediante las distintas técnicas geofísicas. En la pared oeste, los investigadores identificaron juntas verticales, grietas y lo que interpretan como el contorno de un techo que podría corresponder a una entrada bloqueada.

En el área situada detrás de la pared norte, el radar detectó señales que los autores consideran compatibles con material de antiguos muros, mientras que las mediciones de microgravimetría realizadas alrededor de la tumba identificaron varias anomalías subterráneas de forma rectangular y alineadas con la pared norte. Los propios investigadores reconocen, sin embargo, que la geofísica no puede resolver por sí sola qué hay detrás de las paredes.

En el informe señalan que, después de las distintas técnicas empleadas para identificar y cartografiar posibles estructuras, el siguiente paso sería una investigación física directa que permita comprobar si esas anomalías corresponden efectivamente a cámaras y corredores.

Por ahora, esa intervención depende de la autorización de las autoridades egipcias.

Tutankamón y Nefertiti

La atención que despierta esta hipótesis tiene que ver, en buena medida, con la importancia de los dos personajes involucrados. Tutankamón fue un faraón de la XVIII dinastía que llegó al trono siendo muy joven y murió alrededor de los 19 años, después de un reinado de aproximadamente una década.

Su figura se convirtió en una de las más conocidas del Antiguo Egipto no tanto por la duración de su gobierno como por el extraordinario estado de conservación de su tumba. Cuando Howard Carter la encontró en 1922, descubrió un ajuar funerario excepcionalmente rico, incluido el célebre sarcófago y la máscara funeraria de oro. El hallazgo permitió estudiar con un nivel de detalle poco habitual el entierro de un faraón del Reino Nuevo.

Nefertiti, por su parte, vivió aproximadamente un siglo antes y fue la gran esposa real del faraón Akenatón, uno de los gobernantes de la XVIII dinastía. Su nombre quedó asociado al período de Amarna, una etapa marcada por profundas transformaciones religiosas y políticas, entre ellas el protagonismo que adquirió el culto al dios Atón. Su famoso busto, conservado hoy en Berlín, la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del Antiguo Egipto.

El destino de Nefertiti después de los últimos años del reinado de Akenatón y el lugar exacto de su enterramiento siguen siendo objeto de debate. Esa incertidumbre es la que hace que cualquier indicio sobre una posible tumba asociada con ella tenga un interés arqueológico extraordinario.

Publicidad

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬