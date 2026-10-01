Un colombiano recibirá la beca MacArthur, llamada "beca de los genios", de 800.000 dólares

Se trata de Felipe de Brigard, un filósofo y científico cognitivo que hace parte de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Allí trabaja en el Laboratorio de Imaginación y Cognición Modal, así como en el Proyecto de Memoria y Perdón. De acuerdo con la página web de…

La Fundación MacArthur publicó la selección de ganadores de la Beca MacArthur 2026, uno de los reconocimientos científicos más importantes que existen. También conocida como "la beca de los genios", este año tiene a un colombiano de 47 años dentro de sus 20 seleccionados.

Se trata de Felipe de Brigard, un filósofo y científico cognitivo que hace parte de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Allí trabaja en el Laboratorio de Imaginación y Cognición Modal, así como en el Proyecto de Memoria y Perdón. De acuerdo con la página web de Fundación MacArthur, el campo de estudio al que se dedica De Brigard es el de "reconfigurar nuestra comprensión de la naturaleza y la función de la memoria y su relación con la imaginación".

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Se graduó como filósofo de la Universidad Nacional en 2002. Luego de esto, inició su maestría en la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Finalmente, culminó su formación como Ph. D. en la Universidad de Carolina del Norte, también en Estados Unidos, también en filosofía. Tras recibir su grado como doctor, realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Harvard, en donde investigó durante dos años. En 2013 inició su trayectoria como profesor asistente de la Universidad de Duke, en donde permanece hasta el día de hoy, ahora como profesor investigador.

"Felipe De Brigard es un filósofo y científico cognitivo que está transformando nuestra comprensión de la naturaleza y la función de la memoria. Integra herramientas y marcos teóricos de la filosofía, la psicología y la neurociencia en investigaciones teóricas y empíricas sobre cómo la memoria se relaciona con otras funciones cognitivas, como el juicio causal y moral, la imaginación y el perdón", reseña la Fundación MacArthur en su página web.

En su trayectoria como investigador, De Brigard ha puesto a prueba lo que se sabe sobre la memoria episódica, que durante años se ha creído la encargada de almacenar recuerdos específicos y, en algunos casos, de modificarlos para adaptarlos las necesidades del momento en el que se evocan.

Según la Fundación MacArthur, la propuesta investigativa de Felipe de Brigard plantea que la memoria episódica es "un proceso constructivo e imaginativo" mucho más complejo que concebirla como un archivo de recuerdos. Esta memoria episódica, entonces, "forma parte de un sistema cognitivo más amplio que sustenta el pensamiento hipotético, es decir, la imaginación de lo que podría haber sido y podría ser", explican en su página web sobre el trabajo del filósofo.

Uno de los descubrimientos que hizo De Brigard junto a un equipo de investigadores en Duke es que el cerebro activa regiones similares cuando utiliza la memoria episódica y cuando imagina cómo pudieron ser diferentes algunos eventos del pasado. Para esto, realizaron experimentos conductuales y tomaron resonancias magnéticas funcionales que les permitiera evidenciar la actividad del cerebro.

Bajo la perspectiva que ha planteado el filósofo colombiano, cuando el cerebro modifica un recuerdo para adaptarlo al presente no se trataría de un error de la memoria episódica, sino de una función del sistema complejo en el que se albergan los recuerdos y que está diseñado para plantear situaciones hipotéticas y flexibles, según la Fundación MacArthur.

Todo su trabajo de investigación, además, ahora lo está aplicando a Colombia, analizando cómo funcionan sus postulados en las víctimas de la violencia política, una problemática que ha hecho parte de la historia del país desde su fundación.

"En su investigación actual, De Brigard considera las implicaciones para la experiencia humana cotidiana de la memoria episódica como una forma de pensamiento imaginativo o hipotético. De Brigard y sus colaboradores investigan la relación entre

la memoria y el perdón con víctimas de violencia política en su Colombia natal. Mediante experimentos controlados y trabajo de campo, examinan cómo, con el tiempo, el perdón altera la carga emocional de los recuerdos de haber sido agraviados. Sus hallazgos demuestran que perdonar no afecta el recuerdo del contenido del evento dañino; en cambio, el perdón hace que el recuerdo sea menos intenso emocionalmente y menos negativo. En este y otros proyectos, De Brigard está impulsando nuevas investigaciones interdisciplinarias que conectan los mecanismos básicos de la memoria con cuestiones de reparación moral y sanación social", dice la fundación.

¿Qué es la beca MacArthur o ‘beca de los genios’?

El reconocimiento de la Beca MacArthur, o ‘beca de los genios’, incluye la entrega de USD 800.000 en pagos trimestrales durante cinco años. Esta beca, sin embargo, no tiene ningún tipo de exigencia hacia los investigadores que reconoce. No deben presentar informes ni soportes de su trabajo.

De acuerdo con la Fundación MacArthur, hay tres criterios clave para seleccionar a quienes reciben este reconocimiento, que son seleccionados por un comité exclusivo que no recibe postulaciones de los mismos investigadores, sino que cuenta con un equipo de nominadores. Lo primero es que los investigadores tengan una "creatividad excepcional". Además, que los logros de su trabajo investigativo hasta ahora planteen que, a futuro, presentará importantes avances científicos. Finalmente, que los recursos que entrega la beca representen un potencial para financiar investigaciones en su campo.

"El objetivo principal del Programa de Becarios MacArthur es identificar a personas extraordinariamente creativas con una trayectoria de excelencia en un campo académico o un área de práctica, que demuestren la capacidad de influir en la sociedad de manera significativa y beneficiosa a través de su trabajo pionero o el rigor de sus contribuciones", se lee en su página web.

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