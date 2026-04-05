Un fósil de hace más de 28 millones de años revela la mariposa emperador más antigua

En el fósil se conserva la mayor parte del ala derecha y gran parte del ala izquierda, con la venación completa y patrones claramente reconocibles. Foto: Hossein Rajaei

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Un fósil de mariposa excepcionalmente bien conservado, de entre 34 a 28 millones de años de antigüedad, acaba de ser descrito por un equipo de investigadores de Suecia, Estados Unidos y Alemania. Los científicos identificaron que la especie, a la cual denominaron Apaturoides monikae, pertenece a un género que era desconocido hasta ahora, y es clave para entender la evolución de las mariposas.

El fósil había sido recuperado en 1979 en los depósitos del Oligoceno temprano de Céreste, en el sur de Francia, por el investigador Herbert Lutz. Los restos capturaron la atención de los científicos debido a su buen estado de conservación, pues mantiene los patrones de las alas de la mariposa, así como finos detalles anatómicos. Sin embargo, fue hasta hace poco que los resultados de su estudio se publicaron en la revista Acta Palaeontologica Polonica.

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“En el fósil de Apaturoides monikae hallado en Céreste, se conserva la mayor parte del ala derecha y gran parte del ala izquierda, con la venación completa y patrones claramente reconocibles, incluyendo manchas oculares. La cabeza y el tórax son visibles desde ambos lados, y también se ha conservado gran parte del abdomen”, comunicó Hossein Rajaei, principal auto del artículo. “Estas características excepcionales permiten una clasificación precisa en el árbol genealógico de las mariposas”.

De acuerdo con Rajaei y su equipo, se trata del primer fósil que puede clasificarse en la subfamilia Apaturinae, a cuyos especímenes se les conoce comúnmente como “mariposas emperador”. Tras realizar comparaciones con otros géneros de esta subfamilia, los especialistas encontraron que el fósil representa un linaje extinto estrechamente relacionado con el género Apatura, que hoy en día se distribuye ampliamente en la región paleártica.

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Esto “sugiere que el linaje de Apatura es más antiguo de lo que indican los análisis moleculares, o que las especies de Apatura actuales han conservado características de sus ancestros durante largos periodos de tiempo. En cualquier caso, el hallazgo proporciona una base empírica importante para comprender mejor cuándo y cómo evolucionaron y se diversificaron los grupos de mariposas más importantes”, apuntó Rajaei.

En otras palabras, el descubrimiento brinda un punto de referencia, basado en evidencia fósil directa, que sirve para estimar las relaciones y diversidad entre las mariposas emperador a lo largo del tiempo. Cabe anotar que, aunque las mariposas son algunos de los insectos más estudiados actualmente, sus registros fósiles siguen siendo incompletos, por lo que no puede clasificarse con certeza.

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Sumado a ello, Torsten Wappler, otro de los autores del artículo, subrayó “la importancia de los yacimientos fósiles protegidos y el valor perdurable de las colecciones de museos y los hallazgos históricos, que a menudo solo se reconocen décadas después y proporcionan descubrimientos científicos a través de nuevos análisis”. Por su parte, Rajaei es lepidopterólogo del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, mientras que Wappler se desempeña en el Museo Estatal de Hesse en Darmstadt, en Alemania.

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