Hay al menos tres maneras de entender la ciencia que un ministerio del ramo debería impulsar a la vez. La primera es la ciencia como búsqueda del conocimiento, una búsqueda de la verdad siempre inacabada y que vale por sí misma. La segunda es la ciencia como motor del desarrollo económico, capaz de generar tecnología, innovación y productividad. La tercera es la ciencia como una capacidad para reducir las inequidades sociales y avanzar hacia el desarrollo humano y la justicia social. Ninguna basta por sí sola, y un país que apuesta solo por…

Hay al menos tres maneras de entender la ciencia que un ministerio del ramo debería impulsar a la vez. La primera es la ciencia como búsqueda del conocimiento, una búsqueda de la verdad siempre inacabada y que vale por sí misma. La segunda es la ciencia como motor del desarrollo económico, capaz de generar tecnología, innovación y productividad. La tercera es la ciencia como una capacidad para reducir las inequidades sociales y avanzar hacia el desarrollo humano y la justicia social. Ninguna basta por sí sola, y un país que apuesta solo por una termina empobreciendo a las demás.

Por eso vale la pena detenerse en el giro tan abrupto que ha dado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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La administración anterior, con muchas cosas que se le pueden criticar, apostó sobre todo por el tercer eje, el de la ciencia al servicio de la equidad y de los territorios. Fue una apuesta legítima, pero descuidó en buena medida la investigación básica y el desarrollo tecnológico conectado con el aparato productivo, que también son indispensables. A esto se sumaron problemas que el ministerio arrastra desde siempre, empezando por la debilidad de sus recursos y siguiendo por debilidades estratégicas que ningún gobierno ha resuelto.

La nueva administración ha virado con fuerza hacia el segundo eje. El discurso gira ahora en torno a la innovación tecnológica, la generación de patentes y la ciencia como motor económico. El problema no es reconocer ese papel, que es real y necesario, sino la forma de medirlo. Como se ha visto en varias comunicaciones, las patentes empiezan a aparecer como la métrica central del éxito, y eso es un error. Las patentes son un producto científico relevante en algunas disciplinas, pero no en todas, y no son la única expresión del valor científico ni del impacto social del conocimiento.

Buena parte de lo que transforma a un país no se patenta: el conocimiento que orienta una política pública, el que evalúa un programa de salud, el que explica un fenómeno social o el que sienta las bases teóricas sobre las que, años después, se construye una tecnología. Medir la ciencia solo por patentes es mirar una fracción muy pequeña de lo que produce.

Hay además un malentendido que comparten ambas visiones. La innovación y el desarrollo económico no dependen únicamente de la investigación. Entre un hallazgo y su impacto real median procesos largos de escalamiento, regulación, evaluación, mercadeo y adopción. En el caso de los medicamentos, ese camino puede tomar más de una década y exige un ecosistema robusto de universidades, laboratorios, empresas, agencias regulatorias, sistemas de salud y financiadores que sostengan el esfuerzo en el tiempo. Esperar resultados económicos inmediatos sin construir ese ecosistema es condenar la apuesta a la frustración de un solo cuatrienio.

Tanto la propuesta anterior como la actual dejan atrás la investigación básica. Es cierto que esta debería estar mejor conectada con toda la cadena que lleva del laboratorio a la innovación y, en nuestro caso, a la salud pública, como lo proponen los modelos de ecosistema más exitosos. Pero esa conexión no puede hacerse a costa de su financiación ni de su autonomía. Y en el camino se descuidan otras dimensiones igual de importantes: el conocimiento que tiene valor social, la ciencia como motor de transformación de las comunidades, su vínculo con el desarrollo y, por supuesto, el valor del conocimiento en sí mismo.

De fondo sigue abierta una pregunta: qué es lo que debe aportar el Ministerio de Ciencia. Este ministerio no debería ser el único, y ojalá ni siquiera el principal, financiador de la ciencia en el país. Su tarea más importante es construir ecosistemas público-privados que valoren la ciencia, que incorporen desarrollos basados en ella y que lleven el conocimiento a la toma de decisiones, lo que incluye la formulación y evaluación de políticas públicas, el diseño de estrategias, la ciencia de la implementación y el desarrollo productivo, sin sacrificar ningún área del conocimiento en favor de otra.

La conclusión es, otra vez, desalentadora. No hemos tenido, y todo indica que seguiremos sin tener, un ministerio con recursos suficientes. Pero tampoco hemos logrado un ministerio con una visión integral, capaz de sostener al mismo tiempo la ciencia que busca la verdad, la que impulsa la economía y la que construye equidad. Seguimos en deuda con ese ministerio, y corremos el riesgo de que desaparezca antes de llegar a ser lo que muchos esperábamos cuando lo vimos nacer.

Julián Alfredo Fernández Niño es médico, epidemiólogo y salubrista (MD, MPH, MSc, PhD).

Profesor del Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte.

X: @jfernandeznino

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