El disgusto y la petición de más de 130 actores del sistema de ciencia al Minciencias

El ministerio de Ciencias ocupa la secretaría técnica del OCAD de ciencia, que toma las decisiones respecto a las convocatorias. Foto: El Espectador

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136 miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, entre los que se encuentran 82 universidades, centros de investigación, fundaciones, entre otros, publicaron en las últimas horas en las que expresan su “profunda preocupación y rechazo por la crisis generada en las convocatorias de la Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías”.

Como contamos en este artículo que publicamos el lunes 16 de marzo, la carta, que ya venía circulando en varios chats durante los últimos días, señala que por la “improvisación del Ministerio de Ciencias y la corresponsabilidad del OCAD CTeI hizo perder tres años de trabajo al país en ciencia, tecnología e innovación”.

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La razón de su molestia es clara: “Hoy es claro que proyectos que venían avanzando desde el bienio 2023–2024, y que ya habían surtido evaluaciones, revisiones técnicas, subsanaciones y demás etapas institucionales previstas en el Acuerdo 12 de 2024 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, han visto cancelada toda posibilidad de financiación".

Esto, luego de lo que denominan una “reasignación arbitraria” de los recursos aprobada en el último OCAD CTeI que terminó sepultando el “esfuerzo de cientos de científicos, comunidades, universidades y entidades territoriales, perdiendo recursos privados y públicos invertidos en evaluadores de proyectos, mesas técnicas, diseño de convocatorias, asesores jurídicos y formulación de proyectos”.

En otras palabras, para los firmantes de la carta, la decisión de los últimos días significa la extinción de los recursos para las convocatorias del Sistema General de Regalías No. 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, “dejando sin ejecutar de $2,7 billones de pesos, es decir, 93% de los recursos no se ejecutaron en el Bienio 2023-2024″.

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La decisión del Ministerio de Ciencias, como Secretaria Técnica del OCAD, explicamos hace algunos días, se tomó tras un concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Frank Olivares Torres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DNP y quien remitió el documento, le explicó a este diario que “lo que dice el concepto es que los recursos que no estén aprobados al 31 de diciembre en el que finaliza ese bienio pasan automáticamente como disponibilidad del bienio que sigue”. Es decir, que la plata de las convocatorias del bienio 2023-2024 que no fue ejecutada pasaría a la tanda de convocatorias del 2025 y del 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, que en la noche del martes publicó un comunicado, la decisión se tomó pues “la aplicación de este criterio [lo explicado en el concepto del DNP] no corresponde a una decisión discrecional, sino al cumplimiento del marco jurídico vigente y de la interpretación institucional definida por la autoridad competente”.

#Comunicado | MinCiencias, como Secretaria Técnica del OCAD de CTeI, aclara a la opinión pública que las actuaciones frente a la asignación de recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación responden al estricto cumplimiento de los conceptos emitidos por el Departamento Nacional de… pic.twitter.com/blt7Fnr3xP — MinCiencias Colombia (@MincienciasCo) March 18, 2026

Sin embargo, Olivares le explicó a El Espectador que el concepto no es jurídicamente vinculante y que, por lo tanto, el Minciencias no debe obligatoriamente aceptarlo. ¿Habría alguna consecuencia jurídica en este caso? “Técnicamente, no. Pero apartarse del concepto requeriría una explicación un poco más extensiva por parte del Ministerio”, dijo el funcionario de la DNP.

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Las exigencias de los miembros del Sistema Nacional de Ciencia

Justamente, como el concepto del DNP no es vinculante, la primera exigencia que plantean los miembros del Sistema Nacional de Ciencia que firmaron la carta es que el OCAD reconsidere la decisión tomada y “se culmine con normalidad el proceso de asignación de recursos de los proyectos que cumplieron con el 100 % de los requisitos, aprovechando que ya se incorporaron los recursos en el nuevo bienio 2025-2026, garantizando el derecho a la igualdad de los demás participantes”.

En la segunda exigencia, le piden al Minciencias y al OCAD CTeI que informen al país, “con total claridad, las razones de la dilación, improvisación y tardanza de casi dos años en la asignación de recursos para proyectos que cumplieron con todos los requisitos del sistema”.

Los firmantes de la carta esperan saber por qué, si los proyectos debían ser aprobados a más tardar el 31 de diciembre de 2024, durante 2025 se continuaron solicitando documentos y ajustes estructurales “prolongando y dilatando el trámite de manera injustificada y contribuyendo a la situación de caos que hoy obliga a reiniciar procesos que ya habían avanzado significativamente, y cumplido 100% los requisitos exigidos”.

Otra de las exigencias (son ocho en total), plantea que el Minciencias y el DNP le informen al país el posible detrimento patrimonial derivado de los recursos públicos invertidos en el funcionamiento de la secretaría técnica del OCAD.

Las instituciones firmantes piden también que se adopte una solución institucional clara, excepcional, transparente y conveniente para los proyectos ya evaluados y elegibles en primeros lugares, sin obligarlos a reiniciar desde cero.

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La carta, que también está dirigida a la Procuraduría y a la Contraloría, le pide a los órganos de control que “revisen las actuaciones administrativas de los funcionarios públicos que condujeron a esta crisis y adelanten las investigaciones y acciones que correspondan, con el fin de garantizar la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y la protección del SNCTeI”.

“La ciencia colombiana merece respeto. Los territorios merecen cumplimiento. Y el país no puede seguir perdiendo años de trabajo por la improvisación institucional”, concluye el documento.

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