Procuraduría llama a reforzar planes de contingencia por actividad del volcán Puracé

Registro de la cámara Piocollo ubicada a 2 km en dirección nororiente del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza fina con una altura mínima estimada de 500 m sobre la cima del volcán Puracé, aunque no se aprecia la altura total en las demás cámaras por condiciones climáticas adversas. /SGC Foto: SGC

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los organismos competentes para reforzar las medidas de protección dirigidas a las comunidades cercanas al volcán Puracé, en el Cauca.

Hay que recordar que el pasado sábado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el volcán Puracé, ubicado en el Cauca, pasó de estado de alerta Amarilla a Naranja. Esto lo que significa es que, aunque el Puracé está dando señales claras de inestabilidad —con más sismos, mayor energía liberada y emisiones continuas de gases y ceniza—, el escenario, por ahora, no apunta a una erupción inmediata. Sí implica, sin embargo, un riesgo mayor que obliga a las autoridades y comunidades a estar atentas y preparadas.

El incremento en la emisión de gases y la caída de ceniza ha generado, según dice la Procuraduría, preocupación entre los cabildos indígenas de Coconuco, Paletará y Puracé, así como entre los habitantes de Popayán, afectados por el olor a azufre.

En respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional con el fin de coordinar acciones con autoridades locales, organismos operativos y consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo. Este espacio —indicó la entidad— permitirá “reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación”. Poco después, el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó este sábado la evacuación inmediata de la Zona 1, correspondiente al área de amenaza alta del volcán. Allí viven alrededor de 70 personas.

La Procuraduría instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a activar los Comités de Emergencia y a trabajar de manera articulada, adoptando planes de contingencia para prevenir riesgos y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad. También recalcó la importancia de asegurar que las personas evacuadas reciban atención en condiciones dignas, con albergues adecuados y acceso a servicios esenciales. (Puede ver: Volcán Puracé continúa inestable y en alerta Naranja)

Aunque el Comité recomendó la evacuación, esa decisión solo puede ser tomada por la Alcaldía de Puracé. Delegaciones del SGC han estado en contacto estrecho con las comunidades que rodean el Puracé, explicando el cambio de alerta y el mapa de amenazas. La recomendación de todos va en una misma línea: evitar la desinformación, mantener la calma, pero acatar las indicaciones oficiales y estar atentos a cualquier actualización, especialmente en un escenario donde la actividad del volcán puede cambiar con rapidez.

