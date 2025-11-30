Volcán Puracé continúa inestable y en alerta Naranja: 23 alertas aéreas y señales sísmicas continuas

Registro de la cámara Piocollo ubicada a 2 km en dirección nororiente del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza fina con una altura mínima estimada de 500 m sobre la cima del volcán Puracé, aunque no se aprecia la altura total en las demás cámaras por condiciones climáticas adversas. /SGC Foto: SGC

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, a pocos kilómetros de Popayán, continúa inestable. Así se desprende del último boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el que se detalla que el sistema volcánico mantiene señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos desde que se declaró en la alerta Naranja.

De acuerdo con el SGC, persisten los registros de sismicidad tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), ambas relacionadas con la circulación continua de gases volcánicos. Algunas de estas señales han estado vinculadas con emisiones pequeñas de ceniza, cuya dispersión ha dependido de los cambios en el régimen de vientos. Entre los episodios más destacados, el SGC señaló la señal registrada a las 4:06 a.m. del 30 de noviembre, correspondiente a un tremor volcánico continuo que generó una columna de gases y ceniza con una altura mínima superior a los 500 metros sobre la cima del volcán Puracé. Debido a condiciones climáticas adversas, las cámaras no permitieron observar la altura total de la columna.

Según el informe del SGC, las emisiones registradas en los últimos días han alcanzado alturas que varían entre 500 metros y 1,4 kilómetros sobre la cumbre. En consecuencia, se han emitido 23 alertas asociada dirigidas a la Aeronáutica Civil, incluyendo la reportada a las 4:15 a.m. de hoy. La entidad también confirmó reportes de caída de ceniza muy fina y olores fuertes a azufre entre las 8:00 p.m. y 10:00 p.m. del 29 de noviembre, provenientes de la vereda Río Negro, en el corregimiento de Paletará, así como de los sectores Mina de Azufre, Agua Hirviendo, la vía a Totoró y zonas del norte de Popayán.

El SGC reiteró que, bajo alerta Naranja, es esperable que el volcán presente fluctuaciones temporales en sus niveles de actividad. Esto implica que podría mostrar reducciones momentáneas en la intensidad de las señales, pero sin que ello signifique un retorno a la estabilidad. Para considerar un descenso a alerta Amarilla, la entidad explicó que es necesario un período prolongado de evaluación que permita identificar tendencias consistentes de estabilidad en los parámetros monitoreados. El escenario, por ahora, no apunta a una erupción inmediata. Pero sí implica, sin embargo, un riesgo mayor que obliga a las autoridades y comunidades a estar atentas y preparadas

“Con base en lo observado, recomendamos no acercarse al edificio volcánico y mantenerse atentos a la evolución del proceso eruptivo a través de los boletines extraordinarios y la información oficial publicada por el SGC”, señaló la entidad. También insistió en seguir las indicaciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aquí todo lo que necesita saber del Puracé:

