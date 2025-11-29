Comité de Manejo de Desastres recomienda evacuación en zona de alta amenaza del volcán Puracé

Imagen del volcán Puracé, ubicado en el suroccidente del país. Foto: Wikimedia - creative commons - Lilo2111

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comité Extraordinario de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomendó este sábado la evacuación inmediata de la Zona 1, correspondiente al área de amenaza alta del volcán Puracé, en el departamento del Cauca. La decisión se da tras el incremento de la actividad volcánica, evidenciado en las últimas horas por sismos recurrentes, así como por emisiones de gases y ceniza.

De acuerdo con la información oficial, unas 70 personas viven actualmente en esta zona, cuya evacuación debe ser ordenada directamente por la Alcaldía de Puracé, en el marco de su autonomía territorial. Las autoridades insisten en que la recomendación se basa en la necesidad de reducir riesgos ante la inestabilidad creciente del sistema volcánico.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este sábado a la opinión pública que el volcán Puracé pasó de estado de alerta Amarilla a Naranja, un cambio que indica un aumento en la probabilidad de una erupción, aunque sin que esta sea inminente.

Puede ver: ¿Qué significa que el volcán Puracé esté ahora en Alerta Naranja? Esto dice el SGC

“El paso a alerta Naranja nos muestra que el volcán está experimentando cambios significativos en su dinámica, lo que incrementa la probabilidad de una erupción, aunque esto no significa que sea inminente. En este contexto, es esencial que la comunidad consulte únicamente la información oficial y mantenga las medidas de autoprotección. Acercarse al cráter o a zonas inestables puede ser peligroso debido a eventuales emisiones súbitas de gases y ceniza”, explicó Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC.

Tras el anuncio del SCG, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional con el fin de coordinar acciones con autoridades locales, organismos operativos y consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo. Este espacio —indicó la entidad— permitirá “reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación”. El estado de alerta Naranja no significa que el volcán vaya a hacer erupción de manera inminente, pero sí implica que su actividad presenta anomalías importantes que requieren vigilancia continua, comunicación oficial y preparación por parte de las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Las autoridades confirmaron que el Gobierno nacional, los organismos operativos y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) entraron en fase de alistamiento y preposicionamiento para responder ante cualquier eventualidad. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el envío de una comisión técnica al territorio para apoyar el seguimiento y la toma de decisiones.

Puede ver: Alerta Naranja en el volcán Puracé: UNGRD activa sala especial de monitoreo y seguimiento

Las autoridades recordaron a la población cercana al Puracé:

Evitar acercarse al cráter y a cualquier zona clasificada como de amenaza alta.

Usar tapabocas y proteger ojos y piel en caso de caída de ceniza.

Cubrir adecuadamente tanques y fuentes de agua.

Mantenerse informados exclusivamente por canales oficiales.

Atender las indicaciones del SGC, la UNGRD y las autoridades locales.

Tener preparado un kit de emergencias con elementos esenciales.

El llamado general es a actuar con prudencia, seguir las instrucciones de evacuación y mantenerse atentos a los reportes actualizados del Servicio Geológico Colombiano.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬