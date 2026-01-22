Volcán Puracé regresa a alerta Amarilla tras disminución en su actividad volcánica

Emisión de gases y de ceniza en el volcán Puracé, registrada el 28 de diciembre de 2025. Foto: SGC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este jueves 22 de enero que el volcán Puracé regresó al nivel de alerta Naranja, tras registrarse en los últimos días “una tendencia hacia la estabilidad del sistema volcánico”.

“El comportamiento del volcán Puracé se evalúa a partir de múltiples variables, ya que ningún parámetro, por sí solo, permite interpretar su estado. En ese sentido, los procesos de desgasificación, la sismicidad, las emisiones de ceniza y los demás parámetros monitoreados no evidencian una evolución significativa del sistema volcánico en los últimos días. Estos indicadores reflejan una disminución general de la actividad volcánica, lo que permite retornar el volcán Puracé al estado de alerta Amarilla”, precisó Jaime Raigosa, coordinador del OVSPO.

Lo invitamos a leer: Así descubrieron el arte rupestre más antiguo en todo el mundo, fue hecho hace 67.800 años.

📣 El volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos regresa a estado de alerta Amarilla 🟨.



Desde el 29 de noviembre de 2025, el volcán se encontraba en estado de alerta Naranja 🔶y, durante este tiempo, les informamos a diario sobre los cambios en su actividad a través de los… pic.twitter.com/BNmFRjthgC — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 22, 2026

El volcán Puracé se encontraba en alerta Naranja desde el pasado 29 de noviembre de 2025, cuando se registraron al menos 22 emisiones de ceniza en un solo día. Posteriormente, también se registraron eventos de emisión de gases volcánicos y ceniza a través del cráter, lo que generó varias columnas eruptivas que alcanzaron alturas de hasta 1.700 metros sobre la cima del volcán.

Sin embargo, según precisó la entidad, desde el 6 de enero de 2026 se detectó una disminución progresiva en la frecuencia y la energía de las emisiones de ceniza, así como una reducción en la energía sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del edificio volcánico.

“De manera complementaria, la anomalía térmica detectada en el cráter durante el mes de diciembre ha disminuido su intensidad y, desde el 12 de enero, no se han registrado nuevas detecciones. Asimismo, los niveles de emisión de dióxido de azufre (SO₂) no presentan incrementos significativos y la deformación del volcán se mantiene en valores similares a los observados antes del cambio a alerta Naranja, sin evidenciar nuevas variaciones”, informó el SGC, a través de un comunicado.

La entidad recordó que al tratarse de un volcán activo, su actividad puede incrementarse nuevamente en cualquier momento, lo que podría conllevar a un nuevo cambio de estado de alerta a Naranja o incluso a Roja.

“El sistema volcánico hoy se encuentra en un nivel de actividad que representa una nueva fase de relativa estabilidad, distinta a la observada uno o dos años atrás. Aunque varios parámetros muestran tendencias de cambio, estas son lentas. Si se llegaran a registrar variaciones rápidas o significativas, el SGC modificaría nuevamente el estado de alerta”, afirmó Santacoloma, del SGC.

Podría interesarle: Los impactos en Colombia de la peor tormenta geomagnética de los últimos 20 años.

A las 11 de la mañana de este jueves se realizará un Puesto de Mando Unificado en el que funcionarios del SGC, la UNGRD, los organismos de respuesta como la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Ejército, Policía, Cruz Roja y Defensa Civil, y las alcaldías de los municipios de la zona de influencia del volcán Puracé abordarán los cambios que trae consigo el cambio de estado de alerta.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬