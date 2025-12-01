Volcán Puracé se mantiene en estado de alerta Naranja: esto dice el último reporte del SGC

Registro de la cámara IR Mina ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 9:26 p. m. del 30 de noviembre de 2025, con una altura mínima estimada de 700 m sobre la cima del volcán Puracé. Foto: SGC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pasadas las 9:00 de la mañana de este lunes 1.° de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó un boletín extraordinario con la actualización del seguimiento de la actividad en el Volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, ubicada en el sur occidente colombiano.

Desde el último reporte, publicado el domingo, hasta la mañana de este lunes, “se mantiene el registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé y asociadas con la emisión continua de gases volcánicos a la atmósfera”, señaló la entidad.

Estas columnas de gases y ceniza han presentado alturas superiores a los 700 metros, aunque no ha sido posible calcular la altura total debido a “condiciones climáticas adversas”, advirtió la entidad.

El boletín también señala que entre el domingo y el lunes se publicaron cuatro alertas dirigidas a la aeronáutica civil, entre las que la entidad destaca la emitida a las 9:23 p.m. del domingo, “correspondiente a una señal de tremor volcánico con altura de columna que superó los 700 m sobre la cima del volcán Puracé y una dispersión hacia el oriente”.

Como ha sido frecuente desde el sábado, cuando el SGC cambió el estado de alerta de Amarillo a Naranja, el Servicio no ha recibido reportes de caída de ceniza por las comunidades ubicadas en inmediaciones del volcán.

En su boletín más reciente, la entidad recuerda que mientras se mantiene el estado de alerta Naranja (que implica una mayor probabilidad de erupción sin que esta sea inminente), es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán.

En otras palabras, es posible que en algunos momentos la actividad pueda disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero “esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”.

Para que el SGC cambie el estado de alerta a Amarillo (un nivel de actividad más estable), “se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”.

Mientras continúa el monitoreo, el SGC reitera que no es recomendable acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, así como a seguir atentamente la evolución del proceso a través de los boletines extraordinarios y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Como contamos, tras la declaratoria de alerta naranja, la UNGRD activó la Sala de Crisis Nacional para coordinar acciones con las autoridades. En ese contexto, el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, clasificada como área de amenaza alta del Puracé. En este sector habitan unas 70 personas, cuya evacuación —dice la UNGRD— debe ser decretada directamente por la Alcaldía de Puracé.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬