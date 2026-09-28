Vuelo 14 de Starship: SpaceX lanzó con éxito su nave espacial a la órbita terrestre

Hacia las 7:50 a.m., Starship despegó con rumbo a alcanzar por primera vez la órbita terrestre. Como lo ha hecho SpaceX en sus últimos lanzamientos, el cohete lanzador realizó un aterrizaje controlado en el mar, mientras la nave siguió su camino hacia el espacio.

Este lunes se realizó con éxito el lanzamiento del vuelo de prueba número 14 de Starship, la nave espacial de SpaceX con la que esa compañía espera llegar a Marte. La misión estaba programada para iniciar hoy a las 7:15 a.m. desde la Starbase que se encuentra en Texas, Estados Unidos.

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"Los motores Raptor de Starship se encienden durante la separación de etapas en caliente. Super Heavy regresa a toda velocidad hacia su lugar de amerizaje en el Golfo de América (Golfo de México)", escribió la empresa espacial de Elon Musk en sus redes sociales.

Uno de los objetivos de Starship en este vuelo era llevar a la órbita terrestre 26 satélites de la compañía Starlink, también propiedad de Elon Musk. Estos satélites hacen parte de la estrategia de esa compañía para ofrecer cobertura de internet satelital a nivel global.

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"La maniobra de ascenso de Starship ha finalizado. Starship se encuentra ahora en una trayectoria suborbital pasivamente segura mientras los equipos revisan los sistemas para confirmar que podemos proceder a la órbita hoy mismo", contó SpaceX cerca de las 8:00 a.m. Posteriormente, la nave espacial transitó a utilizar uno solo de sus motores para ingresar a una órbita de 275 kilómetros alrededor de la Tierra.

Una vez que realizó su ascenso hasta la órbita terrestre, empezó el proceso para desplegar los satélites, con los que Starlink empezó a hacer conexión uno a uno. Ese proceso tardó aproximadamente 30 minutos.

Tras el despliegue de los satélites, empezó el proceso para regresar la nave espacial a la Tierra. "Los equipos de vuelo desorbitarán la Starship de forma segura y la llevarán a nuestra zona previamente autorizada del Océano Pacífico después de 3 horas en órbita", explicaron.

El propósito del vuelo de prueba, sin embargo, no era solamente llevar los satélites de Starlink al espacio. En estos vuelos también se recopila información técnica sobre la operación de Starship, se perfecciona el proceso de despegue y amerizaje, y se evalúa el comportamiento de Starship en recorridos cada vez más extensos.

Starship es la nave espacial más grande que se ha construido y la ambición de SpaceX es poder completar la primera misión tripulada a Marte. Aunque estos planes se han retrasado en varias ocasiones, la nave sigue avanzando en varias de las pruebas en el camino para alcanzar ese objetivo.

"La nave espacial Starship y el cohete Super Heavy de SpaceX, conocidos colectivamente como Starship, representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá. Starship es el vehículo de lanzamiento más potente jamás desarrollado, diseñado para transportar más de 100 toneladas métricas a la órbita en una configuración totalmente reutilizable", detalla SpaceX en su página web.

La nave tiene una altura de 124 metros y un diámetro de 9. Además, tiene la capacidad de transportar una carga útil de más de 100 toneladas, lo que le permite cumplir diferentes misiones dentro de los trabajos que realizan las diferentes agencias espaciales.

La nave logró un amerizaje sin contratiempos cerca de las 11:00 a.m.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

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