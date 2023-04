Yesenia Olaya Requene, la nueva ministra de Ciencia

Yesenia Olaya Requene, nueva ministra de Ciencia. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Entre los cambios en su coalición de gobierno, Gustavo Petro anunció que Yesenia Olaya Requene, nacida en Tumaco, Nariño, queda a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en remplazo del exministro Arturo Luna.

Olaya Requene, de 33 años, es socióloga de la Universidad de Caldas, PhD en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene experiencia como investigadora en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y la educación inclusiva.

Se desempeñó como coordinadora del Certificado en Estudios Afro-latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard hasta que fue nombrada viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias en noviembre del año pasado, siendo hasta el momento la única mujer del Pacífico en un cargo directivo de esa cartera.

(Lea: ¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud de Petro?)

Cuando fue designada como viceministra, afirmó que asumía el “compromiso, en representación de las regiones, y en representación de la diáspora de colombianos que están construyendo ciencia y país en cada uno de los espacios académicos y de investigación en el que se desenvuelven, de poder contribuir y materializar los tres ejes principales del Gobierno: la Justicia Social, la Justicia Ambiental y la Justicia Económica”.

En lo que Olaya llevaba en el viceministerio y Luna como ministro, se creó el programa Orquídeas mujeres en la ciencia para vincular a 60 doctoras y jóvenes investigadoras a proyectos para abordar problemáticas asociadas a diversas formas de violencia, y se crearon cinco clubes de ciencia en diferentes regiones.

En una reciente entrevista con El País América señaló que uno de los principales retos del sector en Colombia es que la ciencia “ha sido mayoritariamente un tema de élite, que se limita a pocas ciudades donde se concentra el desarrollo científico. Históricamente, han existido fuertes barreras de exclusión de regiones como la Amazonia o el Pacífico”.

(Lea: La reforma a la salud que precipitó la salida de la ministra Carolina Corcho)

Según Olaya, una de las formas para enfrentar la falta de acceso al conocimiento científico es generar pedagogía para democratizarlo. “La ciencia no es un asunto exclusivo de los laboratorios y universidades, como se ha construido en el imaginario colectivo, sino que debe estar al servicio de la población”, añadió en la misma entrevista.

En 2020 recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología, como mención honorífica de su tesis doctoral “Vivir entre fronteras”: movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador.

También ha integrado la lista de preseleccionados para ser parte del Working Group of Experts on People of African Descent de la ONU.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬