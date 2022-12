Atentan contra antiguo comandante, líder de los excombatientes de Farc en Caquetá

Franklin González, conocido como Rodolfo Corcho, antiguo comandante de la columna móvil Teófilo Forero y hoy líder de la reincorporación en el Caquetá. Foto: Fredy Vargas - El Espectador

En la noche del miércoles 21 de diciembre, un hombre desconocido ingresó al antiguo espacio de reincorporación de Miravalle, en San Vicente del Caguán (Caquetá), y atentó contra el excombatiente Franklin González, conocido como ‘Rodolfo Corcho’, cuando este se encontraba a la puerta de su casa, recogiendo sus enseres al finalizar el día. El sicario lo llamó por su nombre y pese a que le hizo varios disparos, el antiguo comandante logró refugiarse en su vivienda y salir ileso del atentado.

Este jueves, desde ese espacio de reincorporación, ‘Corcho’ le confirmó a Colombia+20 que se encuentra bien, no tuvo afectaciones producto del ataque y aseguró que no había recibido ninguna amenaza previa, ni advertencia alguna. “Uno aquí no sabe nada, no sé qué estará pasando”, respondió el excomandante, quien hoy lidera la reincorporación de los excombatientes en el Caquetá y es la cabeza del espacio de reincorporación de Miravalle.

Se trata de quien durante la guerra fue el segundo al mando de Hernán Darío Velásquez, conocido como El Paisa, máximo comandante de la columna móvil Teófilo Forero. Tras la dejación de armas, ‘Rodolfo’ acompañó al Paisa a liderar el tránsito a la legalidad de los hombres de esa estructura, que se agruparon en ese espacio de Miravalle, ubicado en la cima del cañón del río Pato. Cuando el Paisa abandonó intempestivamente la zona, en 2018 (junto con Iván Márquez), y luego anunció públicamente que retomaba las armas, en 2019, fue ‘Rodolfo’ quien asumió el liderazgo de los excombatientes que decidieron quedarse y apostarle decididamente a la construcción de paz.

De hecho, este espacio de reincorporación que lidera ‘Rodolfo’ es cuna de algunos de los proyectos más emblemáticos de los firmantes del Acuerdo de Paz, como el de rafting por el río Pato, cuyos participantes han concursado en competiciones nacionales e incluso varias internacionales. Hoy, en el espacio habitan unas 120 personas entre excombatientes y sus familias, que siguen avanzando en esos proyectos productivos.

Pero, además, ‘Rodolfo Corcho’ ha encabezado un sólido proceso de reconciliación con la comunidad campesina de la región, que pertenece a la zona de reserva campesina del Pato - Balsillas. Con ellos han emprendido incluso proyectos de ecoturismo que han pretendido frenar la deforestación en esa zona del país. Así lo documentó Colombia+20 en 2019:

Camilo Fagua, abogado de los firmantes del Acuerdo de Paz, explicó a Colombia+20 que Rodolfo “ha sido compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en el macrocaso 01 (secuestro)”. De hecho, en diciembre de 2019, fue uno de los excombatientes que lideró la versión territorial colectiva del extinto Bloque Sur ante la JEP, que se desarrolló precisamente en el espacio de reincorporación de Miravalle, hasta donde llegó la magistrada Julieta Lemaitre para escuchar los testimonios de los exguerrilleros sobre la práctica del secuestro.

El componente de Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación denunció el hecho y sostuvo que el atentado se suma a otro ataque contra dos excombatientes en la noche del pasado 20 de diciembre, en la vía Tello - Neiva (Huila) - en esa misma región -: Danna Michel Losada y Yeison Fabián Díaz. A la fecha, son 350 excombatientes de las Farc los que han sido asesinados tras la firma de la paz, en noviembre de 2016.