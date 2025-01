“Se respetará vida de civiles en Catatumbo”: Calarcá, jefe de disidencia de FARC

Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las FARC a mediados de la década de 1990 y es el comandante del EMBF. Foto: Julián Ríos Monroy

Catatumbo ya completa 10 días de crisis humanitaria por cuenta de los ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) -en un primer momento- a líderes sociales, excombatientes de las FARC y civiles, y los posteriores enfrentamientos con la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que comanda Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba.

Las confrontaciones han significado la mayor crisis humanitaria en décadas, con un saldo hasta ahora de 80 muertos, seis de ellos firmantes del Acuerdo de Paz, a quienes el ELN acusó, sin pruebas, de ser miembros activos de las disidencias. Además, hay poco más de 40.000 desplazados y 12.000 personas aún permanecen confinadas.

El hecho también tuvo coletazos en los procesos de negociación que lleva el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de su apuesta de paz total. El más grave fue la suspensión, por segunda vez, del diálogo con el ELN, a quien el mismo mandatario tildó de cometer crímenes de guerra. Además, se levantaron las órdenes de captura de los miembros de esa guerrilla que estaban en la mesa de diálogo y la Fiscalía anunció que pedirá la extradición de varios de ellos.

El otro proceso que se afecta es el que se adelanta con la disidencia de Calarcá. El grupo, que se dividió el año pasado de la disidencia que comandaba Iván Mordisco, se ha mantenido firme en la mesa de diálogos y sus mayores avances han sido el cese al fuego que lleva con el Gobierno desde hace poco más de un año y los proyectos productivos que se están desarrollando en varias regiones, una de ellas Catatumbo.

La disidencia sostiene, además, combates en Meta y Guaviare con tropas al mando de Mordisco.

Colombia+20 envío a principios de esta semana un cuestionario a Calarcá Córdoba, que el jefe disidente aceptó a responder. No se tuvo la oportunidad de contrapreguntar. En sus respuestas dice que el grupo armado sigue firme en el proceso de paz y que sí atacarán al ELN.

Este sábado habrá una reunión de la mesa de diálogos en Bogotá a la que vendrán dos delegados del grupo armado. Calarcá y los negociadores de Catatumbo no estarán en ese encuentro.

¿Qué se sabe del inicio de los ataques de hace una semana en Catatumbo? ¿Es cierto que el punto de tensión explotó por un cargamento de droga que se estaba dividiendo entre el ELN y el EMBF?

Primero que todo nosotros no trasportamos drogas. El ELN se ha venido degradando y ya no representa los intereses del pueblo. Calificarlo como una organización revolucionaria con sus actos es muy difícil porque prima la codicia de sus dirigentes. Los cuadros que representaban el pensamiento del padre Camilo Torres ya no existen. Se ha trasformado en los verdugos de su propio pueblo.

¿Es cierto que el ELN movilizó tropas desde Arauca hacia Catatumbo para hacer los ataques?

Sí, movilizó algunos de sus hombres, pero esto fue algo que el ELN estaba planeando desde hacía varios meses. Se tomaron todo el tiempo para planear esta masacre.

¿Cuál es el estado actual de las tropas del EMBF en el Catatumbo?

Los hombres están en las áreas que le corresponde a cada unidad, como es natural, enfrentando la situación que se presenta, ayudando a las comunidades para frenar los ataques del ELN.

¿Es cierto que el Gobierno les ayudó a los comandantes de la zona conocidos como Andrey, Richard y Javier a salir de la zona?

Eso no es cierto, ellos están en sus unidades ejerciendo sus labores de mando.

Hay información sobre deserciones de las filas de la disidencia hacia el ELN y otros que se entregaron a la Fuerza Pública, ¿es cierto?

Sí, como es natural en todos los conflictos, pero eso no ha dificultado que se haga resistencia.

¿El EMBF ha desplegado acciones ofensivas hacia el ELN o se mantienen en acciones defensivas?

De momento, la prioridad es la vida de los civiles que habitan el territorio, tan pronto pase esta etapa nos centraremos a combatir al ELN hasta sacarlos del territorio.

¿Cómo se puede garantizar la vida a la población civil que está en medio de la disputa?

Por nuestra parte pueden estar tranquilos, que nuestras armas y hombres están al servicio del pueblo y en ningún motivo vamos a permitir el atropello a la población civil.

¿Usted se compromete a no atacar la base social y personas en estado de indefensión que tengan algún vínculo con el ELN?

Sí. Nuestra convicción de lucha es que jamás volveremos nuestros fusiles contra gente desarmada. A todo aquel que no tome parte en el conflicto, lo respetaremos. Es nuestro compromiso incluso para los guerrilleros del ELN que no están inmersos en estos crímenes.

¿Cómo afecta esta situación de confrontaciones la continuidad del diálogo? ¿Seguiría en pie el séptimo ciclo para los primeros días de febrero?

Los enemigos de la paz siempre se han atravesado para impedir una solución a la grave crisis que afecta al país. Nosotros seguiremos intentándolo, es nuestro compromiso.

¿Cómo impacta todo esto el cese al fuego? ¿Qué pasaría si en un enfrentamiento con el ELN y la disidencia entra el Ejército y ataca?

Esa pregunta es muy importante. Insistimos que las fuerzas militares deben de verificar a quién va a atacar.

¿Ustedes informaron que además de esta situación en Catatumbo, hay confrontación con tropas del grupo que comanda Iván Mordisco (Estado Mayor Central) en Meta y Guaviare ¿Cree que hay una ofensiva coordinada contra sus tropas?

Sí, eso es así. Nosotros hicimos hasta donde estuvo a nuestro alcance para evitar un derramamiento de sangre entre compañeros, pero no fuimos escuchados debido a la arrogancia e intereses mezquinos que nunca permitieron que se impusieron a la razón. Eso nos llevó a que hoy veamos morir a jóvenes inocentes, quienes son envenenados y enviados a matarnos bajo el pretexto de que no somos guerrilleros y estamos al servicio del Estado

Esa campaña la lideran Iván Lozada (Mordisco), Dionisio Rayo y Sebastián (quien comanda la región del Cauca para el Estado Mayor Central). Desde que inició esta confrontación, hemos tenido tres combates actuando en legítima defensa, y los resultados no han sido favorables para esos grupos. Nos duele profundamente tener que presenciar compañeros muertos y heridos, desperdiciando sus vidas y contradiciendo los principios que nos enseñaron los fundadores de este movimiento.

¿Cuál es el estado actual del proceso de diálogo que adelanta con el Gobierno Petro?

El estado del proceso con el Gobierno se nos ha dificultado un poco por el problema de los conflictos en las diferentes áreas, a pesar de esto seguimos comprometidos con el diálogo para solucionar las causas generadoras del conflicto. La bandera de la paz es de los revolucionarios y por ningún motivo vamos a desistir de la búsqueda de tan noble propósito.

