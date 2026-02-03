Logo El Espectador
Colombia + 20
Conflicto

Disidencia responde ultimátum de Petro a Araña sobre su extradición y pide respetar acuerdos

El grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) comandado por Walter Mendoza le dijo al presidente que seguía firme en su voluntad de paz, pero que se debía seguir con los tiempos pactados sobre la erradicación de coca.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
03 de febrero de 2026 - 07:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro y Geovany Andrés Rojas, Araña, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Foto: El Espectador
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) se pronunció el pasado 1 de febrero en respuesta al ultimátum del presidente Gustavo Petro contra Geovany Andrés Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera, y defendió los acuerdos ya pactados con el Gobierno en materia de sustitución de cultivos de coca, al tiempo que ratificó su voluntad de continuar en la mesa de diálogos de paz.

El comunicado fue difundido varios días antes de la reunión que sostuvo este martes el presidente Petro con su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington. La política antidrogas y las extradiciones ha sido temas de fricción entre ambos mandatarios.

La coyuntura cobró mayor relevancia este mismo día con la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, jefe de la banda criminal La Inmaculada que delinque en ese municipio del Valle del Cauca.

En un comunicado dirigido a la “opinión pública nacional e internacional”, la disidencia comandada por Walter Mendoza -y a la que está adscrita los Comandos de Frontera- admitió que hay las dificultades en la mesa con el Gobierno. “Independientemente de las dificultades que se han venido presentando en la Mesa de Diálogos de paz con el Gobierno Nacional; se ha logrado llegar acuerdos entre las partes”, señaló el grupo.

Aunque el documento no menciona de manera directa a Araña ni al plazo fijado por el presidente para avanzar en la erradicación, el pronunciamiento se conoce en medio de la presión del Ejecutivo para mostrar resultados concretos en la lucha contra las economías ilegales como condición para mantener los diálogos.

Sobre ese punto, la disidencia reiteró su compromiso con la sustitución de cultivos, pero subrayó que esta debe hacerse conforme a lo ya acordado. “Lo pactado en la sustitución de los cultivos de hoja de coca, ratificamos ese compromiso de las 30.000 acordadas; el cual se cumplirá en los tiempos y términos pactados”, afirmó la organización.

Y agregó: “La CNEB no es dueño de estas plantaciones; los verdaderos poseedores son las y los agro cocaleros que subsisten de esto”, sostuvo el grupo.

Además, la estructura armada insistió en que la política antidrogas no puede limitarse a la erradicación o la sustitución. “La lucha contra las economías derivadas del cultivo de hoja de coca debe ir más allá de un programa de sustitución o erradicación”, señaló, y añadió que el problema debe abordarse “en el contexto internacional de la oferta y la demanda”.

La CNEB también envió un mensaje a las comunidades del sur y occidente del país, en especial a Tumaco (Nariño), una de las zonas más afectadas por el narcotráfico, al asegurar que seguirá actuando bajo las normas humanitarias. “Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por seguir consolidando la paz y la unidad en este territorio, aplicando a la realidad práctica las normas de DIH y de los DDHH, en defensa de la población civil”, indicó.

Finalmente, el grupo hizo un llamado a la comunidad internacional para que respalde el proceso. “Nuestro anhelo es continuar el proceso de Diálogos por la Paz y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre las partes”, señaló, al tiempo que pidió a los países garantes y a las organizaciones acompañantes “no dejarnos solos en esta gesta por la vida y la paz en los territorios”.

