Los detalles de extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos: alertaron riesgo de fuga

Bajo un fuerte esquema de seguridad fue extraditado Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, a Estados Unidos donde tendrá que responder por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. El operativo de traslado desde la estación de Policía, Los Mártires, en el centro de Bogotá, hasta el aeropuerto militar de Catam estuvo liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

En esa acción participaron alrededor de 70 agentes, drones, helicópteros, así como la coordinación con miembros de la DEA y los US Marshals. En la base militar, alias Pipe Tuluá, fue recibido por agentes de Estados Unidos para concluir con su traslado a Texas y presentarlo ante una corte distrital. El operativo de traslado tuvo que ser preparado bajo especiales protocolos debido al riesgo de fuga.

Así lo señaló el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, en entrevista con Blu Radio. “Teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”, dijo el coronel. Esta fue precisamente una de las explicaciones para realizar el operativo en la madrugada del martes y lograr mitigar los riesgos o sabotajes.

“Planeamos cada detalle junto con las agencias internacionales. Hacerlo de madrugada garantizaba velocidad, discreción y seguridad total”, agregó. La noticia de la extradición de “Pipe Tuluá” la confirmó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. “Cumpliendo con su orden, presidente Gustavo Petro. Alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3% más que Duque y 7,6% más que el segundo mandato de Uribe”, escribió Idárraga por medio de su cuenta de X.

Así se preparó la extradición de alias Pipe Tuluá

El 22 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos pidió en extradición a alias “Pipe Tuluá”. Argumentaba que una corte de ese país lo requería para que respondiera por su presunta responsabilidad en tres delitos: conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución; conspiración para traficar y distribuir cocaína con conocimiento o razones para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con el mismo propósito.

Meses después, el 12 de noviembre de 2025, la Sala Penal le dio luz verde a la extradición de alias “Pipe Tuluá”, con un concepto en el que respaldó los argumentos de las autoridades de Estados Unidos que lo señalan de ser la cabeza detrás de una de las redes más poderosas de narcotráfico desde Colombia hacia el norte del continente.

El pasado 28 de enero, solo un par de días antes de su viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, el presidente Gustavo Petro le dio el visto bueno a la extradición de “Pipe Tuluá”.

