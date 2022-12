Indígenas Awá denuncian incursión del Eln durante asamblea en resguardo en Nariño

De 170.714 personas que viven en la región del pueblo awá, 26.800 son indígenas de esa etnia, es decir, el 15%. Foto: Asociación MInga

La Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Awá (CAMAWARI) denunció en un comunicado que un grupo de guerrilleros, presumiblemente del Ejército de Liberación Nacional (Eln), incursionó en su resguardo e intentó incidir en la asamblea comunitaria que se realizaba el 19 de diciembre en el resguardo Pialapi Pueblo Viejo en Ricaurte, Nariño. Según CAMAWARI, un grupo de 30 guerrilleros hizo presencia en la comunidad y declaró que estaría durante los tres días que duraría la asamblea para “proteger” a un líder comunitario.

“Al día 19 de diciembre al dar inicio a la asamblea tal cómo se había programado, en la comunidad había presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), al reportarse esta situación, se desarrolló con las autoridades un espacio autónomo y acto seguido se les solicitó a los miembros del grupo armado que se retiraran de la comunidad, ante lo cuál manifestaron su negativa”, puede leerse en un comunicado que circuló vía WhatsApp.

En contexto: Navidad minada por la violencia para los indígenas awá de Nariño

Este diario conoció dos fotografías donde se ve a hombres armados en medio del caserío que, presuntamente, serían los miembros del grupo armado. Durante la asamblea había más de 1.000 personas concentradas, entre ellas niños, y se buscaba definir aspectos organizativos del pueblo Awá. Una vez notaron la presencia de los hombres armados los comuneros les pidieron que se retiraran del lugar pero estos se negaron, por lo que varios de los asistentes prefirieron abandonar el resguardo y no participar de la asamblea.

“Se dio por levantada la asamblea por no contar con las garantías para el ejercicio de la autonomía de los espacios del pueblo Awá de Ricaurte”, asegura el comunicado, que agrega que hubo amenazas a los líderes que se retiraron de la asamblea, conminándolos a regresar. No obstante, CAMAWARI aseguró que “la organización convocará una nueva asamblea para adelantar los procesos previstos para la presentación de los informes y la elección de los nuevos miembros de la dirección de la organización” “las condiciones necesarias para no tener injerencia de actores ajenos a nuestra comunidad en nuestros procesos”.

Colombia+20 también supo que uno de los líderes indígenas recibió amenazas y señalamientos por parte de ese grupo armado y tuvo que abandonar el resguardo. Aunque intentamos comunicarnos con él, no obtuvimos respuesta. El pueblo Awá habita en la zona montañosa del Pacífico nariñense y ha sido blanco de los grupos armados desde hace décadas. Las extintas Farc cometieron varias masacres contra ellos y persiguieron a sus líderes que nunca quisieron plegarse a los intereses de esa guerrilla.

Además: Los indígenas Awá viven con miedo a ser exterminados

Lea el comunicado difundido por la Camawari:

Apenas el pasado 9 de julio una nueva matanza, atribuida a las disidencias de las Farc, cobró la vida del gobernador indígena José Orlando Moriano en el resguardo Awá de Inda Zabaletas, en Llorente, zona rural de Tumaco.

A esto se suma una denuncia que publicó Colombia+20 hace unos días sobre la muerte de cuatro indígenas awá del resguardo El Gran Sábalo (jurisdicción de los municipios de Tumaco y Barbacoas) por causa de minas antipersonales en su territorio. Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), una organización que lleva varias décadas acompañando a los indígenas en este territorio en programas de educación en riesgo de minas, dijo a este diario que el 2022 ha sido uno de los años más violentos para los awá en Nariño, dice

En lo que va de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha reportado 22 homicidios contra indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego. La Defensoría emitió una alerta el 8 de noviembre de 2022 en la que hacía un llamado de atención sobre la situación crítica en las zonas rurales tumaqueñas de Viboral, Bajo Mira y Frontera, y Santo Domingo, indicando confinamientos y tiroteos constantes en esos lugares.

Lea: La violencia que el pueblo Awá ya no aguanta más

Los Awá convocaron a una nueva asamblea el día 9 de enero y declararon en un segundo comunicado que no aceptarán injerencias externas en su organización: “nuestros procesos de gobernanza y direccionamiento político organizativo como asambleas, estructuras de gobierno, procesos de desarrollo y reivindicación de derechos deben ser orientados desde nuestra cosmovisión y el consenso de nuestras comunidades; por lo que no debe haber incidencia de ningún actor ajeno a nuestro pueblo, comunidades y procesos”.

Actualmente el Eln está en una negociación de paz con el Gobierno Nacional cuya primera ronda terminó el pasado 12 de diciembre en Caracas, Venezuela. EntRe los acuerdos logrados en esa primera fase por las dos delegaciones de ambas partes se dispusp una serie acciones humanitarias sobre el Bajo Calima, Valle del Cauca, y en el Medio San Juan, Chocó. Pese a ello, en los últimos días se han presentado hechos violentos por parte de facciones de esa guerrilla como la declaración de un paro armado -que ya se levantó-.