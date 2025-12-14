Paro armado de ELN deja hasta ahora un muerto y cierres viales por cilindros en varias zonas del país

Algunas vías del país amanecier9on con cilindros y banderas con logos del ELN. El Ejército despejó las autopistas. Foto: Redes sociales y Ejército de Colombia

El paro armado de 72 horas anunciado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y comenzó a las 6 de la mañana de este domingo a sentirse en varias zonas del país. En las primeras horas, árboles atravesados, banderas guerrilleras y artefactos explosivos abandonados obligaron a cerrar tramos clave en Cauca, Norte de Santander y Antioquia, mientras las autoridades atendían ataques que dejaron al menos un hombre muerto y reactivaron el temor en regiones donde la movilidad volvió a quedar en manos del grupo armado.

En el Cauca, las autoridades confirmaron al menos cinco acciones atribuidas al ELN en las primeras horas. Sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en el sector de Mondomo, fue hallado un cilindro con emblemas del grupo armado, lo que obligó al cierre temporal del corredor mientras el Ejército y la Policía realizaban una destrucción controlada del artefacto.

También fueron retiradas banderas y mensajes instalados en distintos puntos de la carretera. Aunque el tránsito fue restablecido, la vía quedó bajo vigilancia reforzada.

La guerrilla instaló banderas, grafitis y cilindros en zonas de los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

Las acciones también se presentaron en Norte de Santander, una de las zonas donde más tiene control el ELN.

El hecho más grave fue la presencia de dos cilindros con explosivos. Uno en la vía que conduce de Cúcuta a Pamplona y otro en la carreta que comunica con El Zulia, “donde fue descartado otro artefacto explosivo, permitiendo habilitar la vía con normalidad”, dijo el Ejército. .

Ambos artefactos fueron destruidos controladamente por las autoridades y no hubo afectaciones a la población civil.

En la vía entre El Zulia y la Y de Astilleros, la guerrilla también atravesó un árbol y colgó un mensaje alusivo al ELN. Esto obligó a suspender el paso vehicular por unas horas.

El bloqueo generó temor entre transportadores y comunidades rurales y llevó a un cierre preventivo mientras las autoridades verificaban la zona y restablecían la movilidad.

También en Norte de Santander, un conductor de una ambulancia fue asesinado durante un ataque armado del ELN contra la estación de Policía de Puerto Santander. El hombre murió tras ser impactado en medio del hostigamiento con armas de fuego, convirtiéndose en una de las primeras víctimas civiles mortales asociadas al inicio del paro armado y evidenciando la afectación directa a la misión médica.

En Antioquia, la estrategia fue similar con banderas del ELN instaladas en vías principales generaron cierres preventivos y activaron consejos de seguridad.

El paro armado fue anunciado el viernes por la Dirección Nacional del ELN y respaldado por estructuras urbanas, con llamados a la población civil para evitar desplazamientos por carreteras y ríos. El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN anunció el sábado que se sumará al paro armado.

En el mensaje, el grupo armado lanzó amenazas contra seis ciudades del país y sus áreas metropolitanas y rurales: Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán.

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado y ordenó a la fuerza pública actuar contra el ELN y proteger a la población civil, insistiendo en que el país no puede paralizarse bajo amenazas. El despliegue militar se intensificó en Cauca, Norte de Santander, Antioquia y otros puntos considerados críticos.

La situación también encendió alarmas fuera del país. Estados Unidos emitió una advertencia de seguridad para sus ciudadanos en Colombia, recomendando evitar desplazamientos en varias regiones afectadas por el paro armado y extremar precauciones en vías nacionales.

Defensoría rechaza paro armado del ELN

La Defensoría del Pueblo advirtió que estas acciones, lejos de afectar a objetivos militares, terminan restringiendo derechos básicos de las comunidades, que quedan confinadas, sin transporte ni acceso normal a servicios esenciales.

“Los denominados “paros armados” constituyen una forma de control territorial y poblacional ilegítimo que recae principalmente sobre la población civil: restringen la circulación, paralizan economías locales, obstaculizan el acceso a servicios de salud, educación y abastecimiento, e incrementan el riesgo de confinamientos, desplazamientos, amenazas, homicidios selectivos y violencia basada en género, entre otras afectaciones”, dijo la entidad en un comunicado.

Además dijo que se activaron “mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial” para “identificar riesgos, acompañar a las comunidades” o alertar a las autoridades sobre posibles medidas de prevención y protección, “incluyendo acciones para garantizar movilidad segura, acceso a servicios esenciales y atención humanitaria cuando sea requerida”.

Antonio Medina, máximo comandante del ELN, le responde a Petro

En un extenso pronunciamiento conocido este domingo, Antonio Medina, máximo comandante del ELN, respondió a declaraciones hechas por el presidente Petro el 3 de diciembre, durante una visita a la vereda Bracitos, en El Tarra (Norte de Santander), donde el mandatario llamó al grupo armado a “hacer la paz ya”.

Medina cuestionó el enfoque del jefe de Estado y afirmó que el conflicto no se resuelve con llamados unilaterales.

“Sonaría bien si usted hubiese dicho “hagamos la paz”, pero olvida que este es un conflicto entre un Estado donde usted es su jefe y nosotros -ELN- una organización rebelde alzada en armas, un conflicto entre dos partes. Nuestra política es pactar la paz y ambas partes cumplen los cuerdos. No lo que usted se imagina Presidente: ‘hagan la paz’. La paz no se hace con deseos unilaterales como eso de decir: ‘en tres meses hago la paz con el ELN’. o como lo dijo en Cuba en 2023: ‘el fin del conflicto con el ELN es en mayo de 2025’. Ninguna de esas dos ideas había sido habladas ni menos acordadas en ninguna Mesa”, decía el comunicado.

En su mensaje, el ELN coincidió con Petro en la idea de “un pueblo que no agache la cabeza”, pero lo reinterpretó como una consigna de resistencia frente a lo que califican como el “imperialismo gringo”.

En su comunicado del viernes, el ELN afirmó que el paro armado era una “protesta” contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe, señalando que la medida responde a la injerencia del imperialismo norteamericano y a lo que consideran un intento de profundizar el saqueo de los recursos del país.

Petro les respondió el sábado diciendo que no era cierto que el paro fuera contra Trump, sino “a favor de los traquetos”.

