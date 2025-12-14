Con amenaza a Bogotá y otras cuatro capitales, arrancará paro armado del ELN que durará 72 horas

Bombardeo a ELN Foto: Bombardeo a ELN - AFP

Este domingo 14 de diciembre, a las 6:00 a. m., comenzará el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, que se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora, y al que se sumaron frentes urbanos de la guerrilla.

En un comunicado difundido este viernes, el grupo armado –que mantiene suspendida desde enero su mesa de negociación con el Gobierno Petro–, señaló que la medida se adopta “contra las amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de Trump, que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”.

El grupo armado afirmó que la decisión también está motivada por lo que califica como la injerencia del “imperialismo estadounidense”, el saqueo de los recursos naturales de la región y la necesidad de que las decisiones sobre el país se tomen en Colombia y no desde Washington.

En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos:



Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 #ATENCION #Colombia pic.twitter.com/hd4OH8eoV5 — DelegaDPaz (@DDPazELN) December 12, 2025

En el mismo documento, el grupo guerrillero señaló que las comunidades no deben movilizarse por vías terrestres ni por ríos navegables durante los días de paro armado. “Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes”, advirtió.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social X sobre este paro y rechazó el anuncio diciendo que era “a favor de traquetos”.

“No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”, dijo.

El ELN hace presencia actualmente en algunas zonas de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y mantiene sus principales bastiones en Arauca, Chocó y Norte de Santander, donde ha extendido su influencia a amplios territorios de Venezuela.

Las ciudades capitales que quedan bajo amenaza del ELN

El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN anunció que se sumará al paro armado.

“En respuesta a la profundización de este plan contrainsurgente y la agresión imperialista que sufre la región, acatamos la orden de nuestra Dirección Nacional de paro armado nacional de 72 horas”, señaló en un comunicado conocido este 13 de diciembre.

En ese mensaje, el grupo armado lanzó amenazas contra seis ciudades del país y sus áreas metropolitanas y rurales: Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán.

🚨El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN anunció que se suma al paro armado que irá hasta el 17 de diciembre.



La guerrilla señaló que la medida es una “protesta” contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” de Donald Trump.



👉https://t.co/nygofWq6Gl pic.twitter.com/PUkB9mDsQ7 — Colombia+20 (@EEColombia2020) December 14, 2025

Además, advirtió a la población que evite permanecer cerca de instalaciones, vehículos y motocicletas de unidades policiales y militares.

“Hacemos el llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del presente paro armado”, añadieron en el comunicado.

