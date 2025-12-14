“La orden es atacar al Eln”: Gustavo Petro tras anuncio de paro armado a nivel nacional

El presidente Gustavo Petro pidió al pueblo colombiano salir con tranquilidad a las festividades navideñas durante el paro armado anunciado por el Eln. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el comunicado difundido en redes sociales por el Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (Eln), tras el anuncio del paro armado que comenzó este 14 de diciembre y se extenderá hasta el próximo miércoles 17 de diciembre, a las 6:00 a. m.

En el comunicado, el frente del Eln anunció que acatará “la orden de nuestra Dirección Nacional de paro armado nacional” e indicó a los habitantes de Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca) y Bogotá, así como de sus áreas metropolitanas y rurales, evitar acercarse a instalaciones, vehículos y motocicletas de unidades policiales.

Esto, luego de que, mediante un comunicado, el grupo armado señalara que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que “la orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al Eln y defender al pueblo ante cualquier amenaza externa”. Asimismo, el primer mandatario pidió a los civiles, en todo el territorio nacional, salir a las festividades navideñas sin miedo.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

“El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios. El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, aseveró el presidente.

En medio de las amenazas por el paro armado, las autoridades reportaron el más recién atentado ocurrido a las 2:25 a. m., en el municipio fronterizo de Puerto Santander (Norte de Santander). Según mencionaron, un grupo de hombres armados, pertenecientes al Eln, atacó la estación de policía del municipio.

Durante el ataque, el conductor de la ambulancia municipal, quien se encontraba cerca de la estación de policía, fue alcanzado por los disparos y falleció en el lugar. “Nosotros coordinamos con la Fiscalía General de la Nación y con nuestras unidades de policía judicial la inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio, para establecer qué fue lo que sucedió”, indicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Asimismo, el Ejército Nacional advirtió la presencia de un cilindro con explosivos en la vía que conduce de Cúcuta a Pamplona (Norte de Santander). Según informaron las autoridades, tropas especializadas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza realizaron la destrucción controlada del artefacto explosivo.

