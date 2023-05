Gobierno tendrá mesas de diálogo con siete grupos armados, ¿cómo va el proceso?

Los siete grupos armados ilegales son divididos entre rebeldes y no rebeldes para avanzar en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redacción Colombia +20

Esta semana, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció durante el debate de control político que le hizo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que el Gobierno va a instalar siete mesas de diálogos con grupos armados y bandas criminales ilegales en el marco de la política de Paz Total.

Si logramos resolver unos escollos, en las próximas semanas podemos tener siete espacios dialógicos instalados, diferenciados; mesas de conversaciones de paz y espacios socio jurídicos urbanos y rurales”, dijo Rueda.

Según el Alto Comisionado se estaría hablando de las disidencias de las antiguas FARC denominados Estado Mayor Central (EMC) y también de la Segunda Marquetalia. También de las bandas criminales de Medellín, las de Buenaventura: Shottas y Espartanos, con quienes ya se ha adelantado una tregua, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante el debate, Rueda respondió algunas dudas y cuestionamientos de los representantes sobre los acercamientos que se tienen con los diferentes grupos armados y la política de Paz Total, que señaló como una respuesta a las violencias que siguieron tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

“Nos encontramos con una serie de violencias armadas de diverso tipo que no han sido resueltas desde hace varios años, a través de modelos de seguridad e intervención militar. Retomamos esos aprendizajes para diseñar una política de paz”, dijo.

Rueda también agregó que el Gobierno evaluará los ceses al fuego que tiene vigentes con tres estructuras (EMC, ACSN y Segunda Marquetalia) y que vencen el próximo 30 de junio. “Quedan seis semanas para la terminación de los ceses al fuego. Ya tenemos que hacer una evaluación cualitativa de lo que han significado y hacer una proyección estratégica”, afirmó.

Además, el Alto Comisionado entregó un informe detallado de cada uno de los diálogos, acercamientos y conversaciones con los grupos armados.

Entre lo que explicó dijo que los procesos estarán diferenciados entre grupos considerados rebelde y cuyos diálogos será con carácter político. En esa categoría entran las disidencias comandadas por Iván Mordisco, conocidas como Estado Mayor Central, y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

El segundo grupo es el de grupos considerados no rebeldes con quienes se plantea una conversación sociojurídica aún sin resolver. Esto porque la ley de sometimiento a la justicia -que busca desarticular esas organizaciones criminales- aún no ha pasado en el Congreso. Allí entraría el Clan del Golfo (o AGC) -con quien está suspendiendo el cese al fuego-, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Shottas y los Espartanos de Buenaventura, y las bandas criminales del Valle de Aburra (que incluye a Medellín).

Según el comisionado, las fases de estos diálogos son de acercamiento, dialógica y de implementación. Estos son los avances que Rueda presentó en el debate de cada uno de esos procesos.

Mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)

El proceso con el ELN que esta semana tuvo una pausa por el desencuentro tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que ponía en duda la legitimidad de los delegados de esa guerrilla en la mesa. Superado ese impase, las sesiones del tercer ciclo de negociaciones continúan en La Habana, Cuba, con la tarea de cumplir con tres propósitos: lograr el cese al fuego, establecer la participación de la sociedad y concretar los alivios humanitarios.

El esquema de esta negociación es que cada acuerdo que se logra se va implementando. Por ahora los avances son lo que se denominó el Acuerdo de México, donde se estableció la arquitectura institucional y la agenda de estos diálogos.

También, dice el comisionado, se han firmado cinco protocolos sobre los países garantes, las declaraciones conjuntas, entre otros.

Sobre lo que denominó Rueda como “dinámicas sociales”, la Oficina del Alto Comisionado afirmó que se “atienden reclamos de la sociedad civil por la conflictividad del ELN”. Esto especialmente en donde opera el frente occidental que critica esos diálogos.

Según Rueda, los logros más significativos hasta ahora son: la caravana para llevar alivios humanitarios a Bajo Calima y Medio San Juan y otros hechos a miembros del ELN que están en la cárcel. La guerrilla ha dicho en varias ocasiones que este último punto no se ha cumplido.

La disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC)

El Estado Mayor Central de las FARC es el grupo más grande liderado, en su mayoría, por mandos medios de la extinta guerrilla que no se acogieron al Acuerdo Final. Se cree que tiene cerca de 3.200 personas en armas y un número no determinado de milicianos, distribuidos en 23 frentes y cinco grandes estructuras o bloques. Nació cuando Gentil Duarte e Iván Mordisco decidieron no firmar el Acuerdo Final y siguieron en la guerra.

Rueda dio cuenta en el debate de todos los avances con esa disidencia de las antiguar FARC. Por ahora, se mantiene el cese al fuego decretado el 1 de enero y que irá -en principio- hasta el 30 de junio. Aunque ya hay pacto sobre la instalación de la mesa, la fecha inicial (16 de mayo) se pospuso. La misma Oficina del Alto Comisionado dijo en su momento que una de las razones era es aún no se han levantado las órdenes de captura de los miembros de la delegación del grupo disidente.

En este proceso también se ha adelantado la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) temporal a nivel nacional del cese al fuego. De acuerdo con Rueda, se empezó la construcción de ese MVMV en siete puntos locales.

Uno de los retos, de acuerdo a lo que dijo el comisionado, es la mesa itinerante en el territorio nacional que deberá contar con la participación de la sociedad civil.

Sobre los logros, Rueda destacó la prevención del reclutamiento de menores y la protección de las reservas forestales.

Pese a ello, el martes pasado esa disidencia afirmó que hará una consulta interna para evaluar si continúa en el cese al fuego. Según el grupo armado, el Gobierno estaría incumpliendo compromisos. El anuncio se sumó a las confrontaciones que desde hace tres semanas lleva el EMC con la Segunda Marquetalia, especialmente en Caquetá.

La disidencia de la Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia es la otra disidencia de las FARC, comandada por Iván Márquez, y conformada por desertores del Acuerdo de Paz de 2016. Es decir, quienes firmaron, pero tiempo después decidieron volver a las armas.

Por ahora, este proceso es el más crudo. El grupo está dentro de los que mantiene el cese al fuego con el Gobierno, pero aún no avanza en otras fases.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)

El origen de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), denominadas por las autoridades como Los Pachenca, se remonta a la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, que comandó Hernán Giraldo hasta febrero de 2006.

De acuerdo con un informe de Insigth Crime, el desmonte del Bloque Resistencia Tayrona derivó en una “extensa red” de familiares de Giraldo que quedaron al frente de la región, algunos de los cuales se terminaron convirtieron en este grupo.

El grupo permanece también en el cese al fuego y, de acuerdo con Rueda, se está “estructurando un plan con las comunidades y organizaciones de base en la Sierra Nevada” para iniciar con lo que han denominado “ecosistemas de paz”. Además, dice que se busca el cese de hostilidades.

Clan del Golfo o AGC

De los cuatro grupos con los que se inició el cese al fuego, el único con el que se suspendió fue con el Clan del Golfo. Lo hizo el presidente Petro el pasado 19 de marzo. La decisión, según el mandatario, se dio después de que parte del Clan del Golfo atacara con un fusil a agentes de la Policía.

Según Rueda, los retos principales es la definición de una estrategia de participación social y, por supuesto, la reactivación del cese.

El proceso urbano entre Shottas y Espartanos en Buenaventura

Aunque el mes pasado se especuló sobre una posible ruptura de la tregua entre las dos bandas criminales, el avance más significativo, según Rueda, fue la renovación de ese pacto de no agresión entre ambas estructuras para pasar a la fase de diálogos.

El comisionado afirmó que se han realizado cuatro entregas de ayudas humanitarias y que, entre los logros se cuenta la eliminación de las fronteras invisibles, la reactivación de los establecimientos nocturnos y el levantamiento de los confinamientos y las restricciones horarias. Febrero, según Rueda, fue el mes sin muertes violentas en el puerto.

Estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá

Este es uno de los procesos que ha avanzado más rápido. Aunque se pospuso la instalación de la mesa, que se tenía prevista para el pasado 5 de mayo, las estructuras anunciaron desde el 28 de abril el cese de hostilidades y manifestaron su disposición para frenar la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína.

Durante el debate, Rueda afirmó que el mayor logro de este proceso el que beneficiaría a 10.000 jóvenes y menores de edad que integran esas estructuras. También que las organizaciones “han eliminado los expendios de drogas cercanos a las escuelas y colegios”.

Quibdó

Rueda también se refirió a los acercamientos con agrupaciones armadas juveniles en Quibdó y dijo que los jóvenes miembros de esos grupos han identificado al menos “148 iniciativas de carácter ambiental, social, cultural y económico”.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz avanza en la fase de acercamiento con Los Mexicanos, RPS y Locos Yam, tres bandas criminales de Quibdó y, de acuerdo con Rueda, ya se empezó la caracterización de los miembros. Aún no se acuerda la participación de las comunidades ni conversaciones sociojurídicas para la paz.