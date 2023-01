“Soñábamos con un hogar”: esposa de desaparecido por Operación Orión en Corte IDH

Arles Edison Guzmán desapareció el 30 de noviembre de 2002, unas semanas después de la Operación Orión. Foto: Cortesía

A las 10 de la mañana, hora Colombia, del 31 de enero inició la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre el caso de Arles Edison Guzmán, quien desapareció el 30 de noviembre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Este es el primer caso de desaparición forzada en el marco de la Operación Orión que llega a este órgano judicial. El camino no fue corto.Pasaron casi 19 años desde que el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (Gidh) interpuso la primera demanda el 27 de octubre de 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En San José, la capital de Costa Rica, se encuentran Luz Enith Franco, esposa de Arles Edison, las abogadas María Victoria Fallon y Patricia Fuenmayor del Gidh, y Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, nueva representante del Gobierno para este caso. Estas mujeres hacen parte del equipo de Colombia que viajó hasta el país centroamericano para participar de esta audiencia.

La audiencia inició con las declaraciones de Luz Enith Franco a partir del interrogatorio de la abogada Juliana Bravo Valencia del Gidh. Franco narró los hechos de aquel 30 de noviembre del 2002, cuando hombres vestidos de civil se llevaron a su esposo porque según ellos, “un patrón” debía hacerle unas preguntas:

“Yo le dije: ‘que se las hagan acá, quién es ese patrón’. Uno de los hombres me dijo: ‘tranquila madrecita que él vuelve’; pero yo le dije: ‘no, vámonos juntos’. Lo único que me contestó fue: ‘No, yo voy, no me demoro, lo único que quiero que sepa es que yo la amo. Cuando vi que lo cogieron del cuello para subirlo al taxi, en mi desesperación yo me desmayé. Cuando volví en sí, ya Arles no estaba, se lo llevaron y eso fue hace 20 años y ahí empezó mi búsqueda”.

Franco también narró que junto a familiares de su esposo fueron a una zona conocida como “La Loma” porque allí decían que estaban las personas desaparecidas. “En esa finca era donde llevaban las personas desaparecidas y allá llevaban gente a torturarla, quizás podía estar allá”, resaltó Luz Enith en su declaración.

Ante la negativa de las autoridades de ir a buscar a esta zona, Luz Enith emprendió el viaje con el mejor amigo y el hermano de su esposo llamado Henry hasta esta zona. “Yo me fui rezando el rosario, subiendo yo veía que hacían unos huecos pero no entendía para qué. Encontramos a una persona que nos explicó dónde era, llegamos a la finca. Un hombre nos dijo que nos daba cinco minutos para que nos fuéramos, que no me preocupara, que a mi esposo lo mandaban picado entre bolsas de basura. Ahí se me partió la vida en dos”, declaró entre lágrimas Franco.

Las expectativas de la audiencia

Los familiares y abogadas de Arles Edison tienen altas expectativas sobre la postura que tomará el nuevo gobierno de Gustavo Petro ante este caso. Desde el 5 de septiembre de 2021, fecha en que la Corte IDH aceptó el caso, el gobierno de turno tomó una postura negacionista.

María Victoria Fallon, abogada del caso y directora del Gidh, le contó a Colombia +20 cómo han evidenciado el cambio de gobierno en este caso. “Los agentes del gobierno de Iván Duque tenían una clara defensa de la política de seguridad democrática de Uribe y una definición de no reconocimiento de las violaciones y respeto para las víctimas. En cambio, desde el Gobierno de Petro ya se hicieron unas manifestaciones que demuestran que sí puede haber una voluntad diferente. Por ejemplo, las preguntas enviadas por el Estado a los declarantes han sido con un ánimo de ampliar el conocimiento de los hechos, no de confrontación”, resaltó Fallon.

Para Luz Enith, que el caso de su esposo haya llegado a esta instancia significa una esperanza después de 20 años de búsqueda sin resultados. “Soy feliz, por fin logré algo que estaba deseando con todo mi corazón. Estoy ansiosa de saber cuál será el resultado de la audiencia. Por fin, después de 20 años, logré llegar hasta bien lejos”, expresó.

Operación Orión: la incursión militar más grande de Colombia

La desaparición de Arles Edison ocurrión casi un mes después de la Operación Orión, perpetrada el 16 y el 17 de octubre del 2002 por cerca de 1.000 hombres armados, en el marco de la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con la que se buscaba combatir a los grupos insurgentes del país.

Durante esos dos días, militares, policías, agentes de inteligencia, el Ejército, el Gaula de Medellín, el CTI, el DAS en connivencia con integrantes del bloque paramilitar Cacique Nutibara se tomaron siete de los 23 barrios de la Comuna 13, en lo que se considera la incursión militar urbana más grande de Colombia. Este hecho desencadenó el control territorial de los paramilitares en esa comuna, convirtiéndose en el único bloque urbano de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Cientos de personas de la Comuna 13 fueron víctimas de desaparición, homicidio o privadas de su libertad durante la operación y después de esta operación militar. Esta fue una de las 12 operaciones militares que se perpetraron en la Comuna 13 de Medellín ese año en connivencia con los paramilitares.

Aunque el caso de Arles es el primero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Operación Orión, no es el primero que toma esa institución sobre la Comuna 13. El 22 de noviembre de 2016 este órgano judicial condenó a Colombia por las violaciones a los derechos humanos de Ana Teresa Yarce, Socorro Mosquera Londoño, Mercy Naranjo, Luz Dary Ospina y Miryam Eugenia Rúa, lideresas y defensoras comunitarias de la zona.

Estas mujeres, integrantes de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), fueron víctimas de amenazas, desplazamiento, hostigamiento y estigmatización por su labor comunitaria en la Comuna 13 y por denunciar las violaciones de derechos humanos que se presentaron con las operaciones militares.

“En agosto de 2003, Ana Yarce denunció ante la Fiscalía General las amenazas de paramilitares en su contra. Yarce fue asesinada por paramilitares el 6 de octubre de 2004 por el hecho de denunciar las violaciones cometidas en la Comuna 13″, dijo entonces la Corte.