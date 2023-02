El caso Rabelo: rompecabezas de un crimen en el Magdalena Medio que llegó a la JEP

David Rabelo. Sus audiencias en la JEP fueron los días 30 y 31 de enero de 2023. Foto Cortesía de PBI Colombia

En 1991, David Núñez Cala se desempeñaba como secretario de Planeación y Obras Públicas de Barrancabermeja. Para muchos locales, históricamente ese ha sido el segundo cargo más importante del municipio después del despacho del alcalde. Núñez era un funcionario popular y carismático, además de ser ahijado político del exsenador Horacio Serpa Uribe y del exrepresentante a la Cámara, José Aristides Andrade. Era un secreto a voces que Núñez se iba a lanzar a la Alcaldía de ‘Barranca’ y, según sus hermanos, eso comenzó a despertar tanto apoyos como recelos en el occidente de Santander.

Por aquel entonces, las extintas Farc tenían una fuerte presencia en el Magdalena Medio con los frentes 4, 20, 23, 24 y 33, pero en el puerto petrolero solo estaban milicias de lo que fue el frente 24 de ese grupo armado. Y ya tenían una diputa con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). A inicios de los noventa apenas se avizoraba una guerra sin cuartel entre ambos bandos por el control de ‘Barranca’, que según datos del Registro Único de Víctimas dejó un saldo de 58.000 personas afectadas.

El 5 de abril de ese año, Núñez Cala fue interceptado por sicarios en su municipio y posteriormente fue asesinado. Ese hecho, además de ser una tortura para sus familiares y partidarios, resultó ser uno de los casos jurídicos más mediáticos en los últimos años en el Magdalena Medio, que luego de un largo trasegar llegó a la justicia transicional, instancia que revisará su anatomía y escarbará en lo que ya está documentado por la justicia ordinaria.

En contexto: JEP revisará condena de David Rabelo por asesinato de líder en Barrancabermeja

Por ese caso, fueron condenados el dirigente político liberal José Aristides Andrade; el exguerrillero de las Farc, Orlando Noguera; y David Rabelo Crespo, un defensor de derechos humanos en Barrancabermeja, quien fue acusado del asesinato de Núñez por dos paramilitares de la región, que en el marco de Justicia y Paz testificaron bajo juramento que él era una de las piezas clave detrás del homicidio del político santandereano.

“Mi proceso judicial está vestido con la mentira. Poco a poco se ha venido aclarando esta situación y se irá develando el montaje judicial que sufrí. Desde hace un tiempo se ha comenzado a caer mi caso por los falsos testigos, uno de ellos condenado a 100 meses de cárcel por ese hecho, y estamos en la lucha […]”.

Esta es parte de una conversación que David Rabelo Crespo, exdirigente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), tuvo con Colombia+20 a propósito de la decisión de Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de revisar su caso, tras más de tres años de peticiones fallidas ante la justicia transicional.

Los días 30 y 31 de enero de 2023 se realizó una audiencia en la JEP para analizar el caso Rabelo como consecuencia de dos recursos de reposición que resolvió la magistrada Caterina Heyck Puyana, de la Sección de Revisión del Tribunal de Paz. Durante esos dos días se escucharon cinco testimonios de personas involucradas en el caso y en la violencia armada en el Magdalena Medio y se hizo un recuento de los hechos en los que Núñez Cala fue asesinado y por los que Rabelo fue la persona con mayores señalamientos encima.

Otro contexto para entender el caso: Exfiscal y policía (r) William Pacheco, enfrentaría juicio por desaparición forzada

El proceso

Los líos de Rabelo con la justicia comenzaron el 14 de julio de 1993, cuando lo capturaron. Un grupo de testigos aseguró que estaba involucrado en el crimen y que además habría incurrido en el delito de rebelión al estar supuestamente aliado con la exguerrilla de las Farc para matar a Núñez. Por esos cargos, Rabelo fue absuelto en noviembre de 1995, como reza una sentencia del Juzgado Regional de Cúcuta.

Pasó poco más de una década y el nombre de David Rabelo Crespo fue nuevamente mencionado ante un tribunal. En el marco de Justicia y Paz, el paramilitar Fremio Sánchez y Mario Jaimes Mejía, conocido en las filas de las Auc como Panadero, aseguraron que Rabelo era uno de los responsables en el asesinato de Núñez y que como coautor también figuraban personas como José Aristides Andrade (quien al momento de la comparecencia de los dos ‘paras’ fungía como congresista).

Por ese proceso, Rabelo fue condenado por justicia ordinaria y el caso de Andrade fue tomado por la Corte Suprema de Justicia. Ambas defensas tardaron varios años en probar irregularidades en las incriminaciones, hasta que en 2015 un juez del Circuito Penal en Bucaramanga condenó a Mario Jaimes Mejía por falso testimonio y fraude procesal por sus declaraciones en el caso de David Núñez Cala. Dos años después, Andrade fue absuelto y Rabelo, acompañado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le ganó al Estado colombiano una demanda para indemnizarlo.

Lea aquí sobre la demanda que Rabelo le ganó al Estado colombiano

A Rabelo, según compañeros suyos en Credhos, lo persiguieron, estigmatizaron y acorralaron ante la justicia. Según el abogado Camilo Ayala, del equipo jurídico de esa organización, Rabelo Crespo fue blanco de acusaciones infundadas que se volvieron recurrentes entre personas de ese centro de derechos humanos.

“Investigamos desde hace años las conductas paramilitares y paradójicamente para ensuciarnos nos quieren vincular con ellos y sus crímenes. Cuando esto no ha sucedido pasa lo propio, pero vinculándonos con la guerrilla. Le tiran la pelota a mucha gente, pero muchos de ellos están muertos o fuera del radar de cualquier autoridad. Es una lucha cazando fantasmas”, denunció.

Le puede interesar: David Rabelo, sin chance en la JEP por ahora

Un exabogado de Rabelo, que pidió reserva de identidad, le comentó a este medio que el caso de su excliente se puede resumir en una rencilla personal de Panadero.

Así se le contó a Colombia+20 su versión sobre los hechos: “A Mario Jaimes Mejía le molestó que Credhos, con Rabelo como uno de sus más grandes símbolos, fuera el que lo denunciara por la masacre de Barrancabermeja en 1999. Es de conocimiento público que, para la fecha del asesinato de Núñez Cala, el señor Mario Jaimes era guerrillero miliciano de las Farc, que fue él uno de los asesinos del exsecretario Núñez y que tras verse vinculado en otros crímenes decidió inculpar a personas que nada tenían que ver. Recordemos que este señor fue condenado por ser uno de los máximos responsables de los crímenes sexuales y psicológicos que sufrió la periodista Jineth Bedoya Lima cuando estaba en la cárcel y que hace ocho años fue declarado culpable por falso testimonio… justamente en el caso Rabelo. Está bien que esto llegue a la JEP para que vean una barbaridad convertida en injusticia que fue acaecida en los días del conflicto armado”.

Contexto: La masacre olvidada de Barrancabermeja

Un dato no menor en este entramado judicial es la conclusión de una investigación del periodista Daniel Coronell, quien comprobó que el fiscal especializado que acusó a Rabelo en 2010, William Gildardo Pacheco, estaba inhabilitado para cumplir sus funciones jurídicas y pesaba una interdicción de funciones públicas, por estar desde 1991 involucrado en un caso de desaparición forzada. Aún así intervino y fue determinante en el caso Rabelo, antes de pagar condena en cárcel La Picota de Bogotá.

El largo camino hacia la JEP

Rabelo y su defensa llevaban años tocando las puertas de la JEP para que desde allí revisen su caso y se puedan identificar patrones criminales para desentrañar el conflicto en el Magdalena Medio. La batalla jurídica para lograr esto inició el 12 de septiembre de 2018.

Ese día, Rabelo le pidió a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP que revisara su sentencia condenatoria, en la que figura como coautor del delito de homicidio agravado a David Núñez Cala. En ese momento, rechazaron su solicitud.

En el primer trimestre de 2020, la magistrada Heyck emitió un salvamento de voto ante la denegación del caso Rabelo en la justicia transicional. En ese documento, la togada manifestó, entre otras cosas, que se podía vulnerar el derecho a la doble instancia (como lo marca la Corte Constitucional) y que “se impide que su caso pueda lograr el propósito de justicia que reclama (Rabelo) desde cuando fue acusado por un fiscal impedido y sancionado con destitución por desaparición forzada”.

Pormenores del caso: Aristides Andrade y David Ravelo, un proceso con más dudas que verdades

Lea a continuación todos los argumentos de uno de los salvamentos de la magistrada Heyck:

Ante la insistencia de Rabelo, la JEP tuvo que pronunciarse en dos ocasiones más, hasta que el 19 de agosto de 2021 la magistrada Sandra Gamboa emitió una apelación a la decisión de denegar la solicitud de Rabelo Crespo de llevar su condena a revisión de la JEP. Según la defensa de Rabelo, allí comenzaron a ver la luz.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2021 la JEP decidió revisar el caso. El proceso de estudio se puso en marcha desde ese entonces, hasta que a inicios de enero de 2023 se confirmó que la magistrada Heyck Puyana iba a llamar a testimoniar a: Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc; Jesús Antonio Villamizar, ex fotógrafo de Vanguardia Liberal que fue testigo del asesinato de David Núñez; Luis Norberto Urrego, exguerrillero de las Farc; José Aristides Andrade, involucrado en el proceso; y Orlando Noguera, exguerrillero de las Farc.

La actual abogada de Rabelo, Yuly Milena Henríquez, dijo en audiencia que esta diligencia es clave para futuras revisiones que se hagan sobre hechos que tienen que ver con el Magdalena Medio, pues “es una narración donde queda constancia de la comisión de varios crímenes cometidos por ex guerrilleros, ex paramilitares, el encubrimiento de agentes del Estado y terceros civiles, que tal vez en la justicia ordinaria dejaron más dudas que respuestas para los familiares de David Núñez Cala y para el desarrollo de la vida de David Rabelo y sus seres queridos”.

Posteriormente, en las jornadas del 9 y 10 de febrero de 2023, David Rabelo y Mario Jaimes testimoniaron respectivamente ante la justicia transicional.

La versiones que escuchó la JEP

Pastor Alape fue el primer compareciente en hablar ante la magistrada Heyck, la defensa de Rabelo, la Procuraduría, la defensa y la familia de David Núñez Cala.

El exjefe guerrillero señaló que para 1991 el bloque Magdalena Medio que comandó aun no existía. “No había llegado aún a la región, había milicias que luego limpiamos por actos de indisciplina en contra de la conducta revolucionaria. Supe de Panadero que perteneció como miliciano en las filas de las Farc, pero no en detalle. Yo llegué a Barrancabermeja en 1993. No recuerdo haber hablado con él, pero años después, él siendo paramilitar, era objetivo militar de nuestra organización”, agregó Alape.

Sobre David Rabelo Crespo el compareciente dijo: “Sé que es un defensor de derechos humanos. Estuvo en procesos de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Lo conocí en los diálogos del Caguán y luego de la firma del Acuerdo Final de La Habana. He visto que Mario Jaimes ha mentido muchas veces y no creo que esta sea la excepción”, narró Alape.

Le puede interesar: ¿Las mentiras de ‘El Panadero’?

En los procesos judiciales hay una foto en la que aparecen Horacio Serpa, el comandante Camilo del extinto frente 24 de las Farc, José Aristides Andrade, Jesús Antonio Villamizar y un grupo de guerrilleros no identificados de esa exguerrilla. Mario Mejía y de Fremio Sánchez aseguraron ante la justicia que esa imagen correspondía al momento de la planeación de asesinato de Núñez Cala. Y aunque David Rabelo no estaba en la fotografía, los líderes paramilitares insistieron en que sí participó en esa supuesta reunión.

Tiempo después, la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que adelantó contra Aristides Andrade desestimó esa prueba y concluyó que la imagen correspondía a un encuentro en el marco del proceso de paz que se adelantó con esta guerrilla durante el mandato del presidente Belisario Betancur, que ocurrió en la década de los 80.

En su testimonio, el excongresista José Aristides Andrade dio su versión sobre estos hechos: “David Núñez era mi ahijado político. Quedé estupefacto cuando dijeron que me había “compinchado” en un crimen de una persona que era mi protegida. Era también absurdo que me aliara con Rabelo en esa supuesta reunión que dijeron los paramilitares, porque políticamente hemos sido opuestos… lo respeto, pero siempre fue contradictor mío. Mario Jaimes Mejía me involucró a mí porque yo lo denuncié cuando extorsionaba comerciantes en Barrancabermeja. David Núñez era el idóneo para ser alcalde y siempre va a ser una hipótesis con peso pensar que a él lo querían matar por eso”.

A su vez, Andrade arremetió contra las irregularidades en su proceso: “ese fiscal Pacheco fue desenmascarado. Sin embargo, se tomaron siete años y medio en hacerlo… Rabelo no tuvo oportunidad de impugnar y vivimos un suplicio. Por suerte ahora más que nunca se va a descubrir la vagabundería de este montaje”, concluyó en la audiencia.

De los comparecientes la única persona que dijo nombres propios como autores materiales del crimen fue Luis Norberto Urrego, exguerrillero de las Farc. En su versión dijo que “Panadero, entonces guerrillero miliciano de Farc y un señor conocido como Juan Carlos, recibieron dádivas para matar a David Núñez. La guerrilla los castigó obligándolos a afilar machetes bajo el sol. Rabelo y Andrade no tuvieron que ver. Ya ha habido muchas falsedades para involucrar personas que con pruebas se ha mostrado que nada hicieron”.

Las voces de Rabelo y de Panadero

Rabelo hizo énfasis en un diálogo que tuvo hace más de 12 años con Antonio Núñez Cala, hermano del asesinado David Núñez. Según su relato, “Panadero le dijo a Antonio Núñez que se había reunido con José Aristides Andrade y conmigo para asesinar a su hermano. Luego cambió de versión ante la Corte y la Fiscalía diciendo que la culpa había sido de un señor Fuentes Esparza (contendor de David Núñez cuando aspiraba a la Alcaldía de ‘Barranca’ hace 32 años) [...] Mario Jaimes niega y después acepta. Ha hecho eso todos estos años desde su captura hasta sus audiencias de juzgamiento”.

El relato de Rabelo continuó con un reclamo a la justicia colombiana: “Pagué siete años de mi libertad. Pero estoy seguro que acá (en la justicia transicional) se develará el macabro andamiaje criminal”..

Vea aquí el testimonio completo de David Rabelo ante la justicia transicional:

Panadero, habló ante la JEP en la jornada del 10 de febrero. Sobre el asesinato de David Núñez Cala, dijo que en ningún momento ha negado su participación directa en ese hecho. “Yo hice parte de las Farc para ese tiempo y fueron las Farc los que lo mandaron a asesinar. La orden fue de Orlando Noguera y del comandante Jorge”, comentó.

“Conté todos los hechos de los que me acordaba. No solo lo del ingeniero Núñez Cala, sino de la masacre en Barrancabermeja, otros hechos que me involucraban con presos en La Picota y más. Lo hice por respeto a las víctimas y por haber firmado la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz)”, agregó Jaimes.

Sin embargo se negó a hablar sobre la responsabilidad de David Rabelo en el homicidio de David Núñez Cala. Dijo que solo lo hará cuando la Corte Suprema de Justicia emita un fallo que confirme si hubo un falso testimonio dicho por él ante la justicia (en casación por petición de los abogados de David Rabelo Crespo). “Yo me rijo a lo que diga mi defensa. Yo vine acá por venir y ya. La verdad no iba a hacerlo ”, sentenció Jaimes.

Este caso, más allá de determinar si hubo un montaje contra un exdefensor de derechos humanos, puede ayudar a desentrañar los confusos entramados del conflicto que se desarrolló en el Magdalena Medio y en Barrancabermeja en la década de los 90. Se espera que se abran más investigaciones dentro de este naciente macrocaso 08, que ya tiene una víctima colectiva acreditada interesada en que este caso se resuelva: la organización Credhos.

La reanudación del caso Rabelo en la JEP será durante las jornadas del 23 y 24 de marzo de 2023, días en los que habrá nuevas audiencias (esta vez presenciales) en Bogotá.

*David Rabelo Crespo no pudo asistir a las diligencias iniciales de la Sección de Revisión, porque tuvo una cirugía y se encuentra incapacitado. Por eso su audiencia se llevó a cabo en una fecha diferente a la inicial (30 y 31 de enero de 2023).