La lucha por hallar al único hijo de las madres de ‘falsos positivos’ aún desaparecido

Doris Tejada y Darío Morales, padres de Óscar Alexander, asesinado y desaparecido por integrantes del Ejército.

“Hola, Osquitar. Hola, mi amor. Siempre te recuerdo, lo digo porque yo te tuve en mis entrañas. Te pienso mucho y anhelo el día que te encuentre. Para mí va a ser una labor cumplida localizarte, será la satisfacción más gran de mi vida; también lo será para tu papá y tus hermanos. Le dará una tranquilidad a este corazón. Te extraño, mi ángel. Necesitamos terminar este duelo. Nunca te voy a olvidar”.

Estas fueron las palabras que Doris Tejada le escribió a su hijo Óscar Alexander el lunes pasado, un día antes de un acto histórico para la lucha de las familias de los mal llamados ‘falsos positivos’, jóvenes inocentes que fueron asesinados y presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional.

Ese día, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el presidente Petro les pidieron disculpas públicas a 19 familias de víctimas, entre ellas, la de Óscar Alexander Morales Tejada, asesinado y desaparecido por el Ejército el 16 de enero de 2008.

“Yo me permito pedirles perdón, madres, ustedes son las madres de Colombia”, dijo Petro en el acto. El mandatario agregó que “es el momento de encontrar un espacio de reflexión, que pase en primer lugar porque se sepa la verdad, porque no haya quien oculte. El que oculta no tiene uniforme, tiene otro tipo de poder: cambiar las frases, no decir, no ponerle el micrófono a la madre para que hable, sino al asesino. Transformar al asesino en héroe. El que oculta es tan cómplice como el que dispara. Lo primero que tenemos que lograr es que aparezca la verdad”.

Antes, el ministro Velásquez, hizo lo propio. “En nombre del Estado, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, pedimos perdón a ustedes, madres, padres, hermanos, hermanas, esposos, hijos, familiares y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y que luego fueron presentadas como bajas en combate. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”, dijo.

Así ha sido la lucha por hallar su cuerpo

Luego de más de 15 años, el cuerpo de Óscar sigue sin ser hallado. Su familia le exige a la Fiscalía que busque a su ser querido en el cementerio alterno de El Copey, donde estaría enterrado, y a Medicina Legal que analice los restos encontrados por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Óscar fue asesinado por el Batallón de Artillería La Popa No. 2. el 16 de enero de 2008, cuando tenía 26 años. A él, a Octavio David Bilbao Becerra y a Germán Leal Pérez los hicieron pasar como integrantes de una banda criminal que, supuestamente, estaba extorsionando a la comunidad de El Copey, municipio ubicado a dos horas de Valledupar, en el departamento Cesar. Luego de presentarlos como bajas en combate, habrían sido enterrados allí para ocultar su paradero.

En enero de 2023 se cumplieron 15 años de la desaparición forzada de Óscar. Durante este tiempo su familia no ha dejado de pensar en él, de buscar respuestas en la Fiscalía, en Medicina Legal y en la UBPD. Su ausencia cada día pesa más. Doris y Darío, sus padres, dicen que no se quieren morir sin saber dónde está. Anhelan que llegue el día de su reencuentro.

En agosto de este año la Unidad de Búsqueda realizó la quinta y última prospección en el cementerio alterno de El Copey, un terreno en el que se recuperaron 61 cuerpos de personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por agentes del Estado, víctimas de los mal llamados “falsos positivos” y de los paramilitares que operaban en la zona.

La Comisión Colombiana de Juristas, organización defensora de derechos humanos y representante de la familia de Óscar, acompañó las diligencias en este lugar que actualmente está protegido por medidas cautelares que decretó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ser de especial interés forense.

Al igual que Doris y Darío, decenas de familias buscadoras de El Copey esperan que Medicina Legal identifique los restos y les confirme si sus seres queridos están entre las más de 60 víctimas que encontraron en ese cementerio alterno. Los padres de Óscar le exigen a esta entidad que acelere los procesos de identificación y que cumpla los tiempos de entrega de resultados pactados en una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares llevada a cabo en junio de este año ante la JEP.

Además, le exigen a la Fiscalía que continúe la labor que ya inició la UBPD, pues falta una parte del terreno por explorar: “Pedimos que se una a la búsqueda, que hagan bien su trabajo y entreguen los cuerpos, porque eso es un descanso para el corazón de los familiares”.

Un paso hacia la reparación y el perdón

Aunque la sentencia que emitió el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá en marzo de 2015 —fallo que declaró administrativamente responsable al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por el asesinato y la desaparición de Óscar Alexander— no ordena un acto de disculpas públicas como medida de reparación integral, su familia participó en el evento de reconocimiento de responsabilidad encabezado por el ministro Velásquez.

Doris asegura que le habría gustado que ese acto de perdón público lo hubiese liderado el ministro de ese entonces, Juan Manuel Santos. Para ella eso hubiera sido “más reparador”.

Varias de las integrantes de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo), organización a la que pertenecen la mayoría de las víctimas, también reclamaron en el acto de la plaza de Bolívar la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de Santos, pues durante su administración se presentaron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales por las que se pidió perdón en el acto.

“No debe ser el ministro actual quien esté acá, debería ser el gobierno de cuando pasaron los crímenes de nuestros hijos, dijo Rubiela Giraldo, madre de Diego Armando Marín, asesinado el 9 de febrero de 2008 en Ocaña.

Doris, por su parte, dice que “estas disculpas son muy importantes para la historia del país”, pues demuestra “que no estamos locas, que los asesinatos de nuestros hijos sí ocurrieron”.

La familia Morales Tejada aspira a que en este espacio se reconozca la gravedad de los mal llamados “falsos positivos”, así como el contexto de sistematicidad bajo el cual se le arrebató la vida a Óscar Alexander y a otros jóvenes. Esperan que esta sea otra puerta para exigir celeridad en la búsqueda de su ser querido, para honrar su nombre y enaltecer su memoria.

La desaparición forzada en Colombia

De acuerdo con cifras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición (CEV), entre 1985 y 2016 hubo en Colombia 121. 768 personas desaparecidas forzadamente. Sin embargo, el universo de víctimas de este crimen es aún más grande: hay un subregistro por las dificultades en el acceso a la justicia y por el desconocimiento para interponer una denuncia, tampoco hay rutas claras para las familias buscadoras. La CEV, por medio de modelos estadísticos, estima que el total de colombianos desaparecidos llega a las 210 mil personas. Óscar Alexander es una de ellas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que la desaparición forzada tiene elementos “concurrentes y constitutivos”: la privación de la libertad; la intervención directa o el apoyo de agentes del Estado; y la negativa de reconocer la detención y revelar el paradero de la víctima.

Además, el tribunal regional ha destacado que este crimen es un ejemplo de una violación continua de derechos humanos, la cual solo cesa cuando se conoce el paradero de la persona desaparecida. Durante más de 15 años, la familia de Óscar Alexander ha padecido este flagelo. Su vida sufrió cambios drásticos con la pérdida de su quinto hijo, al que aman y recuerdan con cariño.

Para ellos, el acto de reconocimiento y disculpas públicas del ministro de Defensa es un abrazo para cada uno de los integrantes de la familia, que, a pesar de las dificultades en el acceso a la justicia, no han desistido ni un momento en el que se convirtió en el propósito principal de sus vidas: encontrar a Óscar y despedirse de él.

*Laura Becerra es periodista de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)