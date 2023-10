‘Falsos positivos’: El pedido público de perdón del Ministro de Defensa a víctimas

En la plaza de Bolívar y con un minuto de silencio, empezó un acto inédito en la reivindicación de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, conocidas como ‘falsos positivos’

Por primera vez, un ministro de Defensa encabeza un acto público de reconocimiento y solicitud de perdón por estos crímenes. El jefe de cartera, Iván Velásquez, les dará la cara a los familiares de 19 jóvenes que vivían en Bogotá y Soacha y fueron asesinados por militares entre 2007 y 2008.

En contexto: Así se llegó al histórico acto de perdón público por los ‘falsos positivos’ que hará ministro de Defensa

El origen del acto es una medida restaurativa dictada en 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente al caso de Jaime Estiven Valencia Sanabria.

Los presentadores del evento dijeron los nombres de todas las víctimas. Los 19 jóvenes incluidos en el acto son Jaime Estiven Valencia Sanabria, Elkin Gustavo Verano Hernández, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo Peña, Víctor Fernando Gómez Romero, Joaquín Castro Vásquez, Eduardo Garzón Páez, Julián Oviedo Monroy, Diego Armando Marín Giraldo, Mario Alexánder Arenas Garzón, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jader Andrés Palacio Bustamante, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada, Edwar Benjamín Rincón Méndez, Weimar Armando Castro Méndez, Deiby Julián Pisa Gil, Jonás Ariza Barbosa y Carlos Redondo.

La familia de Daniel Alexánder Martínez, quien fue asesinado el 9 de febrero de 2008 en Otare, en Ocaña por integrantes del Batallón 96 del Ejército, fue la primera en hablar. Su mamá Gloria subió al escenario con la foto de su hijo. Visiblemente afligida, dijo que daba las gracias por el acto de perdón. “No pensé que se podía dar una excusa (...) Estoy nostálgica. Les agradezco”.

A su turno, hablaron los familiares de Diego Armando Marín Giraldo, asesinado el 9 de febrero, también en Ocaña, por ese mismo Batallón. “Debe ser un acto de perdón, pero no debería ser de este ministro, sino de quienes hicieron los asesinatos”, dijo su mamá Rubiela Giraldo.

La sentencia ordenó la realización —en cabeza del ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Batallón de Infantería N.° 15— de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria del menor de edad, en donde exalte su dignidad humana.

Aunque han pasado ocho años, la orden no fue acatada por gobiernos pasados.

El acto de este 3 de octubre no solo incluye a Jaime Estiven Valencia. También se les pedirá perdón a familias cobijadas por sentencias de otros tribunales contenciosos administrativos y del Consejo de Estado, en las que se ordenó a las Fuerzas Militares y al Ejército Nacional presentar excusas públicas a las víctimas y la sociedad.

Puede leer: “El expresidente Uribe lo que quería era impunidad”: Rodrigo Uprimny sobre discusión por ‘falsos positivos’

Además, a otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los que la justicia probó la responsabilidad del Estado, pero no ordenó actos de disculpas públicas. En estos casos, el Ministerio de Defensa aceptó incluirlas como acto de reparación integral y justicia.

Antes de que el acto comenzara, todas pasaron al frente vestidas con camisetas blancas en las que estaba estampado el rostro de sus familiares asesinados por el Ejécito Nacional. Se organizaron en dos filas y, al unísono, gritaron: “Las madres no se rinden, carajo”.

Todas ellas, que llevan más de 15 años luchando por que se haga justicia, llegaron este 3 de octubre a la plaza de Bolívar de Bogotá para presenciar un acto inédito: el reconocimiento y solicitud de disculpas de parte del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el más alto funcionario del Estado que ha pedido perdón públicamente por las ejecuciones extrajudiciales.

Frente a más de 300 personas, cada una de las madres, hermanas e hijas de las víctimas pasó al frente sosteniendo una foto de su familiar y tomó la palabra.

“Queremos decirles que este perdón no se debe solo a estas madres, y las que no van a ser nombradas no se sientan mal, este acto se le debe a todas las madres y familiares de las más de 6.402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Seguiremos luchando hasta saber quién dio la orden de cometer estos crímenes”, dijo Jacqueline Castillo, presidenta de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO).