Víctimas y ex-FARC sancionados por la JEP dan sus versiones frente a próximas sentencias

Espacio decisivo para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los exjefes de las extintas FARC-EP (Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra), en el macrocaso 01 sobre secuestros, pero también para las primeras sanciones del tribunal. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocas semanas de que se emitan las primeras sanciones propias —uno de los tres tipos de sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— el debate sobre el alcance del tribunal de paz está en su momento más álgido.

Esta parte del proceso marcará un punto de quiebre en el proceso de paz: para algunos será la prueba de fuego de los excombatientes; para otros, el momento en que la justicia transicional demuestre si puede cumplir lo pactado en La Habana.

Entre reclamos por una verdad “a medias”, hay temores de impunidad y denuncias por vulneraciones al debido proceso.

Lea también: JEP reconoce a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto

En diálogo con Colombia+20, Camilo Fagua Castellanos —abogado de la Coordinación Nacional de Defensa de Firmantes de Paz— responde a las críticas contra los comparecientes y envía un mensaje a las víctimas.

Dayibeth Jurado, abogada y coordinadora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a más de 1.500 víctimas acreditadas en la JEP, habla sobre la importancia de la participación de las víctimas en el proceso.

“Existe preocupación sobre participación de víctimas en construcción de las sanciones”: CCJ

¿Cuál es la posición de las víctimas en esta etapa decisiva del proceso judicial?

Representamos a cerca de 1.400 víctimas en el caso 01. Por un lado, tenemos víctimas de secuestro que al mismo tiempo tienen otras vulnerabilidades y sufrieron violencia sexual. Esas víctimas tienen una posición bastante planteada y han manifestado que realmente no se ha cumplido ese estándar de reconocimiento por parte de los comparecientes. Por otro lado, también tenemos víctimas del sector de la fuerza pública que fueron secuestrados. Ellos tienen una posición bastante contundente en cuanto a la reparación o la exigencia de reparación no vista desde los comparecientes, sino desde la misma institucionalidad. Hay otro sector específico que serían las familias de personas dadas por desaparecidas, que también tienen una posición de reclamar verdad para encontrar a sus seres queridos. Sus consideraciones es que los comparecientes no han dicho toda la verdad porque de las cifras que nos dio la Unidad de Búsqueda, por parte del secretariado solo se han encontrado cinco personas de las múltiples víctimas de desaparición forzada. Por eso se sigue reclamando que los comparecientes no han cumplido con ese estándar de verdad. Las víctimas de violencia sexual también han manifestado que no lo han reconocido. La posición de las víctimas ha estado muy enfocada en exigir de la jurisdicción que se pueda dar cumplimiento a los estándares desde el punto de vista de aporte a la verdad y el reconocimiento.

¿Qué papel han tenido las víctimas acreditadas en el proceso y cómo ha sido su participación en la construcción de las sanciones?

Existe la preocupación en cuanto a la participación que se les está dando a las víctimas en la construcción de estas sanciones, porque lo que hemos visto es que en esta construcción de proyectos no se ha dado la posibilidad de construir conjuntamente compareciente, víctima y mediador JEP, sino que a través del traslado es que las víctimas están participando. No en la construcción sino presentando observaciones a la construcción de las sanciones propias.

La defensa presenta una propuesta de sanción propia que no ha sido construida con las víctimas, y las víctimas, a través de sus organizaciones representantes, entregan observaciones. No hay una línea específica de actividades. Solo hacen valer ejemplos que van a cumplir esas sanciones propias en cuanto a las líneas específicas restaurativas que ha fijado la Jurisdicción. Ellos en las propuestas no dicen las actividades específicas a cumplir en los territorios. Lo que estamos planteando es una construcción conjunta con las víctimas y su participación, que solo se está dando como una validación a la propuesta. Nos parece importante que las propuestas que se presentan sean diseñadas en conjunto con las víctimas. Lo que estamos viendo es que la participación no se está materializando del todo.

¿Creen que se va a poder garantizar que las sanciones propias mantengan un carácter restaurativo y reparador y sean cumplidas por los comparecientes?

Esperamos que se pueda garantizar. Las organizaciones hemos apostado mucho a este nuevo escenario de justicia y específicamente al que nos propone la Jurisdicción porque pasamos a pensarnos en un enfoque restaurador y reparador. Se supone que el deber ser es que sí se deben garantizar esas sanciones propias para mantener el carácter restaurativo. Ese es el sentido de existencia. Uno de los objetivos de la audiencia pública de verificación era justamente hacer esa validación por parte no solo de las víctimas, sino de las entidades e incluso con participación de los comparecientes sobre esos aportes de verdad y esa contribución a la reparación para dar paso a la sentencia. Necesitamos que las acciones sean muy claras, concretas y de ello también va a depender estructuralmente de dónde se va a financiar la posibilidad de que esas sanciones se puedan cumplir y que a su vez puedan tener un contenido reparador y restaurador. Eso también hace parte de la articulación institucional que se debe tener y de la posibilidad del Gobierno nacional también de proporcionar tanto a nivel presupuestal como en la generación de espacios de articulación para que esas acciones puedan tener garantías.

¿Qué lectura hacen del hecho de que para muchos colombianos esta etapa de sanciones propias es la prueba final de si las FARC cumplieron su palabra?

Si nos acercamos a una sentencia y hay sanciones propias es porque tanto la SRVR como el Tribunal han emitido decisiones que avalan que los exmiembros de las FARC han cumplido con esos presupuestos que establecieron en el marco de la JEP. La sentencia lo que va a ordenar es una sanción para que ellos puedan cumplir esta faceta después de un de un aporte de verdad y reconocimiento que hicieron y que la SRVR ya ha avalado en decisiones anteriores. En el año 2024 se peofirio el auto de correspondencia, que lo prefiere la Sección para casos de Reconocimiento del Tribunal para la paz. Es una valoración sobre el trabajo que ha hecho la SRVR, específicamente respecto a las conductas reconocidas, las calificaciones realizadas y los responsables, entre otros aspectos. Sobre si han cumplido su palabra, si lo reflejamos o lo pasamos a la categoría de aporte de verdad o de satisfacción al derecho a la verdad, el Tribunal avanzó a la fase de Audiencia Pública de Verificación en el caso nacional contra el secretariado lo que supone que puedan darse estas sanciones propias. Eso es una posición, pero hay otra posición de las víctimas.

“Una verdad y una justicia fragmentada no repara a las víctimas”: defensa de ex-FARC.

¿Cuál es la estrategia jurídica central de la defensa frente a la fase de imposición de sanciones propias por parte de la JEP?

La estrategia jurídica es el reconocimiento de graves crímenes durante, con ocasión y en relación directa o indirecta con la guerra. En otras palabras, la estrategia no es otra cosa que el cumplimiento integral de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, que tiene tres aspectos fundamentales: primero, cumplir con los principios establecidos en el punto quinto del Acuerdo Final, especialmente, la obligación de contribuir con el esclarecimiento y la verdad para generar todas las condiciones y materializar el principio de reconciliación, así como la asunción de responsabilidad en los hechos más graves ocurridos en el contexto de la guerra. Segundo, que se garantice la seguridad jurídica de todas aquellas personas que confiaron en el Estado como alta parte contratante del Acuerdo y en particular en la JEP como tribunal de cierre del conflicto armado interno; esto es, la aplicación de la amnistía más amplia posible y que para aquellos seleccionados se emita una única resolución de conclusiones que integre todos los hechos imputables no amnistiables antes de dictar sentencia, para evitar sanciones parciales y fragmentadas. Tercero, que se garanticen los principios de restauración del daño causado y la aplicación de justicia prospectiva para que las nuevas generaciones no vuelvan a vivir el horror de la guerra.

¿Qué mensaje les envían a las víctimas y a la sociedad colombiana en esta etapa decisiva del proceso judicial?

El mensaje principal es que la paz sigue siendo el camino hacia la reconciliación que tanto necesita nuestra amada Colombia. Por parte de los firmantes de paz, especialmente los más de 9.900 que suscribieron sus actas ante la JEP, es innegable el cumplimiento pleno con los aportes de verdad y el reconocimiento de los hechos más graves ocurridos durante la guerra. El Acuerdo de Paz debe respetarse en su letra y en su espíritu, de ahí el llamado a la JEP para que retome el rumbo de lo pactado en La Habana. Una verdad y una justicia fragmentada no repara a las víctimas, no garantiza la no repetición y encubre responsabilidades del Estado en la guerra por lo que no aporta en la construcción de paz.

¿Qué papel han tenido las víctimas acreditadas en el proceso y cómo evalúa la defensa su participación en la construcción de las sanciones?

El papel de las víctimas es central y ha sido fundamental. Su participación en los proyectos de sanción propia no solo se dio de manera plena tal como lo indica el procedimiento. Igualmente, las víctimas han participado en los TOAR ejecutados y en las diversas acciones de reconciliación realizadas por los comparecientes. Hay algo a lo que poco se le ha dado relevancia pública luego de la Audiencia de Reconocimiento: entre víctimas y comparecientes conformaron la Fundación Revipaz. Eso es un ejemplo claro de que la reconciliación es posible.

¿Cómo garantizarán que las sanciones propias mantengan el carácter restaurativo y reparador y sean cumplidas por los comparecientes?

Nuestros representados han demostrado una voluntad firme y constante. Han realizado voluntariamente más de 90 acciones restaurativas previas a la sanción, sumadas a todas las medidas de confianza ejecutadas desde la Mesa de Negociación. Su compromiso es total. Lamentablemente, la coordinación entre las entidades involucradas es mínima. Esto quedó en evidencia durante la audiencia de verificación llevada a cabo entre el 31 de julio y el 1.° de agosto del presente año, donde se constataron graves vacíos en la planeación y la viabilidad financiera de los proyectos de sanción.

¿Qué lectura hace la defensa del hecho de que para muchos colombianos esta etapa de sanciones propias es la prueba final de si las FARC cumplieron su palabra?

La actividad reparadora y restaurativa se está dando desde la Mesa de Negociación. Las medidas de confianza, como la concentración en sitios especiales, la dejación de armas, la entrega de menores, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la entrega de bienes producto de la economía de la guerra, las acciones de desminado humanitario, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el trabajo de los firmantes certificado por la Comisión de la Verdad, los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y miles de acciones con comunidades y víctimas son muestra de que la acción restaurativa no comienza con la sanción, sino que lleva más de nueve años.

¿Qué mensaje concreto envían hoy a las víctimas de delitos que el secretariado no reconoce, cuando la sociedad espera una verdad total?

Cuando las víctimas reclaman una verdad total, esperan las responsabilidades del Estado, de los terceros responsables, una respuesta integral de por qué le pasó esta tragedia a nuestra sociedad. Reconocemos la legitimidad de su dolor y de su incansable búsqueda de la verdad, y les respetamos profundamente. La denominada “verdad total” es aquella que se construye con rigor procedimental y, sobre todo, con el más profundo respeto hacia las víctimas. Si bien se ha aportado toda la verdad dentro de los marcos de este proceso, comprendemos que, en ciertos casos, incluso la verdad más completa puede resultar insuficiente para sanar las heridas y calmar el dolor. Reiteramos, de la manera más enfática, el compromiso inquebrantable con el esclarecimiento de los hechos, actuando siempre dentro de los marcos establecidos por la ley y el Acuerdo de Paz.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derecho humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.