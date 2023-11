Directora del CNMH fue denunciada ante Procuraduría por acoso laboral y persecución sindical

María Gaitán Valencia Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), empezó noviembre enfrentando una queja por presunta persecución sindical, que incluye acoso laboral.

El viernes 3 de noviembre, Asmepaz —sindicato del CNMH que incluye a trabajadores de otras entidades del sector— presentó un documento ante la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo por presuntos hechos cometidos por Gaitán contra al menos cinco miembros de esa asociación.

La denuncia confirmaría una serie de rumores que han vinculado a la directora, desde mayo pasado, en acusaciones sobre presuntos malos tratos, en su mayoría verbales, a varias personas que laboran o laboraron en la entidad.

En contexto: Denuncian que directora del CNMH privilegia el legado de su abuelo Jorge Eliécer Gaitán

Este diario ha recibido desde entonces los testimonios de al menos cuatro extrabajadores del CNMH que relataron insultos, gritos, descalificación y actos de hostigamiento, incluso uno de ellos de violencia física, por parte de la directora. Las acusaciones se hicieron en ese momento de manera anónima por temor a represalias, pues, aunque varias de esas personas ya no trabajan en el CNMH, están en entidades del mismo sector.

En ese entonces, ninguna de esas demandas llegó al comité de convivencia del CNMH ni fue presentada ante las autoridades. Ahora esa instancia del Centro sí ha recibido varias quejas, algunas de las cuales corresponden a miembros del sindicato.

En el caso de la persecución sindical, que también incluye hechos sobre acoso laboral, se elevó una queja formal ante la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo. Según fuentes de la Procuraduría, el documento fue presentado por la asociación sindical, y en él también se incluye a Ana María Trujillo, directora administrativa y financiera del CNMH, mano derecha de la directora.

Este diario envío un cuestionario a la directora Gaitán para obtener su versión sobre estas quejas, pero hasta el momento no ha respondido.

Los casos de acoso laboral

Al menos cuatro miembros de la junta directiva del sindicato, una de ellas Diana Palacios, presidenta de Asmepaz, han presentado quejas formales ante el comité de convivencia del CNMH por presunto acoso laboral por parte de la directora Gaitán. Aunque algunas de esas quejas fueron interpuestas desde mayo, aún no se ha hecho un trámite diligente en la entidad.

“Mi queja no ha sido abordada. Le he dicho al comité que entiendo que hay vacíos en la ley que no se han podido surtir al interior del Centro, pero no puede ser que la tramitología esté por encima de las afectaciones que he venido experimentando”, afirmó Palacios.

Zaira Rodríguez, quien ya no trabaja en el CNMH, pero sigue siendo secretaria de la junta directiva del sindicato, también presentó una queja de acoso laboral el 29 de junio pasado contra Ana María Trujillo. Sobre ella las quejas son por sobrecarga laboral.

“Uno piensa que nunca le va a pasar esto y menos en su lugar de trabajo. Yo empecé a sentirme desmotivada y perdí la confianza en mi trabajo. Luego de que esta situación afectara mi salud mental, empecé a notar afectaciones físicas. Me dolía la espalda, me daba taquicardia, sentía miedo e inseguridad constante Y en el núcleo familiar y personal, también cambió todo. Dejé de socializar con mis amigos. Dejé de hacer muchas actividades que hacían parte de mi vida cotidiana”, explicó.

Rodríguez agregó que no solo es difícil sentarse a redactar un documento y rememorar los hechos de un presunto acoso laboral sino que revivir sus vivencias frente al comité de convivencia. “Nadie se siente preparado para hablar desde el rol de víctima y expresar frente a otras personas sentimientos y emociones que afectan su estabilidad emocional”, dijo.

Además: Las otras pugnas de María Gaitán, directora del CNMH, por la memoria y la verdad

Luisa Hernández, quien también hace parte del sindicato, afirma ser víctima de presunto acoso laboral por parte de Gaitán en hechos que ocurrieron a principios de este año. En su caso, no ha querido interponer una queja ante el comité de convivencia para evitar el desgaste emocional que eso implica.

Otro de los hechos recientes es el de una persona que tuvo una incapacidad de 14 días por urgencia psiquiátrica. Según ese testimonio, recibía constante acoso y humillaciones públicos de Gaitán sobre su trabajo. “Se burlaba de mi trabajo, del de nuestro equipo. Empecé a dudar de mis capacidades laborales y a tener un miedo profundo porque mi vida en esta ciudad dependía de mi trabajo. Siempre tenía miedo de perder mi trabajo”, afirma esa persona, que prefirió no dar su nombre y quien también denuncia que el Centro le han retenido el pago de su sueldo.

Además, afirma que por miedo a perder el trabajo no tomó ninguno de esos días de incapacidad.

“Yo empecé a sentirme desmotivada y perdí la confianza en mi trabajo. Luego de que esta situación afectara mi salud mental, empecé a notar afectaciones físicas”. Zaira Rodríguez, secretaria de la junta directiva del sindicato Asmepaz

Casi todas las personas entrevistadas para este reportaje indican que hay un patrón en el comportamiento de Gaitán y que el trato hacia los empleados depende de si están o no de acuerdo con sus decisiones. Algunos de ellos dan como ejemplo la reciente salida del director del Museo de la Memoria, Edwin Arias Valencia, de quien afirman era muy cercano a la directora hasta que empezó a cuestionar algunas decisiones.

Arias -que solo duró cuatro meses en el cargo- le dijo a este diario, a principios de octubre, que, en efecto, su salida tuvo que ver con el poco apoyo de Gaitán Valencia a las propuestas de su trabajo.

“A María le agradezco la posibilidad que me ofreció de estar en el CNMH y en la dirección nacional del Museo, pero cuando uno se encuentra que la dirección escucha más a estas voces que vienen de gobiernos pasados y no a estas voces que venimos del gobierno del cambio por las víctimas, pues se dificulta más el trabajo”, dijo entonces.

Entre los testimonios que este diario recibió en mayo pasado, varios confiesan que la directora Gaitán los ha maltratado con gritos y humillaciones públicas. Una de esas personas, quien prefirió guardar su nombre por temor a no ser contratada en otra entidad, afirmó que la directora Gaitán la regañó por la realización de un evento y en esa ocasión la empujó durante una discusión en la calle.

En otro caso, la persona afirma que Gaitán la regañó en su oficina por un desacuerdo sobre una publicación en la que, por ley, debía ir el logo de la entidad y la firma de la directora, algo que ella negaba. “Terminó diciéndome que todos nosotros y mi persona éramos unos borregos del paramilitarismo. Me rompí (…) Imagínese lo que significa esa palabra tan violenta en una entidad que sabe las implicaciones que han tenido en este país esos señalamientos”, dijo.

Y agregó: “Ella sigue gritándome y me dice: ‘no sigas hablándome porque es que a mí no me interesa tu historia, a mí no me importa nada lo que tú tengas que decir a los demás. La única historia que importa en este país es la mía y lo que yo tenga que contar. Las voces que sean diferentes a esta a mí no me importan’”.

Le puede interesar: Renuncia director de Museo de la Memoria y dice que en la entidad obstaculizaron su trabajo

El caso de persecución sindical contra Gaitán Valencia

De acuerdo con la presidenta de Asmepaz, el ambiente adverso en contra de la organización sindical empezó poco antes de su creación formal, en febrero de 2023. En enero, una comunicación anónima que llegó a través de la página de la entidad, denunciaba —entre muchas otras cosas— que había una nómina paralela en el CNMH porque se les estaba dando a los contratistas responsabilidades que debían tener los funcionarios de planta y se le solicitaba a la entidad una respuesta sobre ese tema con listados de los funcionarios, tareas a cargo y soporte de procesos de inducción, entre otros.

Esa comunicación venía del correo sintracnmh@gmail.com, que por sus siglas pareciera provenir de un sindicato. Asmepaz, que aún no había sido creado, afirma que no fue una comunicación oficial de ellos, pero que desde entonces, en varios escenarios, tanto la directora Gaitán como la señora Trujillo afirmaron que sí venía de esa asociación y que ese correo tenía el objetivo de torpedear esa administración.

“(María) terminó diciéndome que todos nosotros y mi persona éramos unos borregos del paramilitarismo. Me rompí (…) Imagínese lo que significa esa palabra tan violenta en una entidad que sabe las implicaciones que han tenido en este país esos señalamientos”

“En diciembre de 2022 un grupo de trabajadores y trabajadoras enviamos a la directora una carta en la que expresábamos nuestro interés de reunirnos con ella para trabajar conjuntamente y revisar algunos asuntos de la entidad. En ese momento no se había constituido el sindicato. Esa reunión no solo no se produjo, sino que, al parecer, ella confundió esa carta con el correo anónimo, la percibió como un ataque personal, según manifestó en algunos encuentros, y dijo que nosotros los de planta no queríamos trabajar con los contratistas”, detalla Palacios.

La presidenta de la asociación afirma que varias veces algunos compañeros, la mayoría contratistas, dijeron que les habían advertido que era mejor que no hablaran con los trabajadores de planta ni trabajaran con ellos. Asmepaz ha publicado comunicados con alertas sobre las situaciones de acoso laboral en el CNMH el 9 de mayo, el 11 y 22 de agosto.

Palacios asegura que, además, hay una descalificación permanente por parte de la directora Gaitán a los empleados de planta, que habían llegado a la entidad por un concurso de méritos que se realizó en 2021 para surtir 54 cargos en la entidad.

En su momento, este diario publicó que ese concurso había despertado dudas porque se llevó a cabo en contra de las propias recomendaciones del CNMH y que no estaría garantizando los perfiles idóneos para quienes deben estar al frente de la construcción de memoria en el país.

Le puede interesar: El cuestionado concurso de méritos para el Centro Nacional de Memoria Histórica

“En algunas áreas se empezó a marginar a los servidores de sus funciones y a aislarles por completo, dejando muchas responsabilidades a cargo de contratistas. Esta situación no solo afectaba el ambiente laboral, sino que implica una práctica que podría estar en contra de la ley porque los contratos de prestación de servicios son un apoyo a las labores misionales y administrativas que deben ser justificadas, pero en ningún caso remplazan a las y los servidores de planta”, explica Palacios.

Luisa Hernández explica que este cambio en la forma de trabajo de la entidad puede impedir el seguimiento a los procesos y afecta la memoria institucional. “En muchas entidades, la idea es que la gente que está de planta supervise o apoye la supervisión a la ejecución de contratos porque son ellos quienes pueden hacer un seguimiento más cercano a los proyectos, evaluar las características de los productos que hacen, y sobre todo resguardar la memoria institucional, pero con esta nueva dirección, todo se ha centralizado en la directora Gaitán y en sus directivos en algunas áreas.”, explica.

Ambas afirman que a eso se sumaba a lo que el sindicato califica como “humillaciones públicas”, como una intervención que hizo la directora Gaitán en una charla el pasado 10 de agosto en la Universidad Javeriana (minuto 27:06).

“Hay corrupciones de distintas índoles, inclusive aquel funcionario que no permite que las cosas avancen para obstaculizar procesos y eso lo vivimos también al interior del Centro, en este momento. Nosotros necesitamos avanzar a todo pedal, pero hay unos personajes, pocos, y eso sí lo digo internamente en el centro, hay muy pocos, que hacen todo para que las cosas no avancen”, dice la directora.

Para el sindicato, esas afirmaciones —aun sin referencia— enrarecían el ambiente de trabajo y aumentaban la desconfianza hacia los miembros de esa asociación.

Colombia+20 sabe que en la queja presentada por la Procuraduría, el sindicato afirma que los hechos “eran sistemáticos” y que le hacían daño al naciente sindidato. “Es importante señalar que dan un claro mensaje para desincentivar nuevas afiliaciones al sindicato porque puede poner en riesgo su trabajo, o su bienestar laboral pues pone a los servidores en la mira de los jefes (...) y contribuye a aumentar o fortalecer la estigmatización de las y los sindicalistas como personas conflictivas y problemáticas”.

Aunque en repetidas ocasiones, y ya formalizado, el sindicato pidió reunirse con la directora. Ese encuentro se pospuso al menos dos veces porque Gaitán enviaba delegados.

A pocos minutos de la hora señalada en la invitación se recibió esta comunicación que ni siquiera fue dirigida por la directora general del @CentroMemoriaH Nuestra organización sindical sigue abierta a dialogar con la representante legal pero no aceptamos hacerlo con subalternos. https://t.co/hDuXucSYWN pic.twitter.com/ae8wzlfjfk — ASMEPAZ Colombia (@asmepaz) August 28, 2023

El 27 de septiembre se dio esa primera reunión, en la que Asmepaz solicitó hacer las denuncias sobre esos casos de corrupción o presentar públicamente aclaraciones y disculpas por los señalamientos.

La asociación afirma que, pese a la grabación del encuentro de la Javeriana, Gaitán negó que hubiera hecho esas declaraciones.

En esa reunión, dicen los miembros del sindicato, la directora también los acusó de calumniarla por la investigación que esa asociación pidió, en mayo de 2023, tras una publicación de Colombia+20.

“Eran especialmente graves la forma de calificar las evaluaciones de desempeño por las situaciones de aislamiento respecto a los procesos misionales, sumado al ambiente adverso en el que se cuestionaba la legitimidad del concurso” Diana Palacios, presidenta de Asmepaz

En ese reportaje, este diario dio a conocer denuncias que apuntaban a que Gaitán privilegiaba el legado de su abuelo Jorge Eliécer Gaitán en el CNMH, y y también mostró su pelea con la Comisión de la Verdad por su negativa de acoger las recomendaciones del Informe final en el Museo Nacional de la Memoria y puso en duda el impulso que ella le dio a un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para terminar el Exploratorio Nacional.

Otra situación que afecta o puede afectar el ejercicio de derechos sindicales se relaciona con algunas irregularidades en los procesos de evaluación de desempeño de los períodos de prueba, que afectó con mayor impacto a miembros del sindicato y de su junta directiva. Al menos tres personas de Asmepaz tuvieron que pedir revisión en sus evaluaciones porque consideraron que se estaban haciendo valoraciones subjetivas o que no se tuvieran en cuenta todas las pruebas presentadas como sustentación de su trabajo.

Según conoció este diario, una persona mostró 600 soportes de su trabajo frente a una de las áreas del CNMH, pero al recibir su evaluación tuvo una calificación regular que solo atendía a criterios subjetivos.

“No se trata de que la gente del sindicato no pueda tener una mala calificación. En lo absoluto. Ese procedimiento hace parte del proceso de selección por méritos y es adecuado, pero observamos que no siempre hubo apego y respeto por el marco normativo que regula estos procesos, sobre los cuales llamamos la atención a través de un comunicado público. Esto es especialmente grave por las situaciones de aislamiento respecto a los procesos misionales, sumado al ambiente adverso en el que se cuestionaba la legitimidad del concurso y el desconocimiento de nuestras trayectorias profesionales”, afirma Palacios.

Además: Sindicato del CNMH pide investigación a directora por posible conflicto de interés

Fuentes de la Procuraduría dieron acceso a la queja se puede ver que los funcionarios del Centro piden iniciar las investigaciones y que en caso de haber sanciones, una de las medidas de reparación sea que “se presenten disculpas públicas por parte del CNMH”.

No hay política contra acoso

En el pliego de peticiones que el sindicato presentó ante la entidad el pasado 28 de febrero, está la solicitud de que se elabore una política de prevención del acoso laboral y de violencia basada en género. Asmepaz afirma que, aunque la administración dice haber cumplido con esta demanda por la publicación de un protocolo en agosto pasado, esa meta aún no puede darse por cumplida.

“Es un avance, pero eso no es una política de prevención del acoso laboral, sobre todo en una entidad que, como lo hemos manifestado en diferentes comunicados, tiene tantos problemas relacionados con ese tema. Esa, por ejemplo, era una de las cosas que queríamos abordar en la reunión y que no pudo hacerse porque para ellos era una exigencia cumplida”, explica Palacios.

Sobre lo que espera de la queja interpuesta ante la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo, Luisa Hernández dice que al menos espera un pronunciamiento de ambas entidades. “No tengo expectativas tan altas como para esperar que haya algunas sanciones, pero ojalá se dejara en claro que todas esas prácticas no están bien y que el desconocimiento de los temas y de la norma no justifica que ocurran esos comportamientos y menos en una entidad como esta, que trata con víctimas y derechos humanos. Con eso me quedaría tranquila”, afirma.

En el caso de Palacios, dice: “Lo mínimo es que haya una investigación de manera ágil y oportuna, y se den las sanciones que correspondan. Y mi otra expectativa es dar un mensaje simbólico para decir que, a pesar de las dudas y el miedo, se debe denunciar y acudir a la institucionalidad cuando las cosas no funcionan”. La Procuraduría y el Ministerio de Trabajo deberán determinar si las pruebas presentadas son suficientes para abrir proceso disciplinario y administrativo contra la directora Gaitán.

La Procuraduría y el Ministerio de Trabajo deberán determinar si las pruebas presentadas son suficientes para abrir proceso disciplinario y administrativo contra la directora Gaitán.