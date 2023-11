Directora de CNMH responde sobre queja por acoso laboral: “Soy exigente con el trabajo”

María Gaitán Valencia es desde octubre de 2022 la directora Centro Nacional de Memoria Histórica. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia+20 conoció la queja por presunta persecución sindical, que incluye acoso laboral, que interpuso Asmepaz —sindicato del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que incluye a trabajadores de otras entidades del sector— en contra de la directora de esa entidad, María Gaitán.

Según el documento, los presuntos hechos cometidos por Gaitán fueron en contra al menos cinco miembros de esa asociación.

La denuncia confirmaría una serie de rumores que han vinculado a la directora, desde mayo pasado, en acusaciones sobre presuntos malos tratos, en su mayoría verbales, a varias personas que laboran o laboraron en la entidad. La investigación completa puede ver aquí.

Este diario envío hace unos días una serie de preguntas a la directora Gaitán para obtener su versión sobre la queja y los señalamientos de acoso laboral e incluirla en la versión impresa que salió este sábado en el periódico El Espectador. Sus respuestas solo llegaron en la mañana de este sábado.

Sabemos que a la Procuraduría y al Ministerio de Trabajo llegó una queja en contra de usted en la que se alega acoso laboral y persecución sindical. ¿Había llegado a su oficina quejas sobre su trato con los trabajadores (contratistas, empleados de planta y temporales) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM)?

A la fecha no se me ha notificado sobre queja alguna que se haya radicado en Procuraduría y Ministerio de Trabajo. No es de mi interés ni es mi objetivo generar algún tipo de insatisfacción al interior del CNMH, mi compromiso siempre ha sido con las víctimas y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Soy exigente con el trabajo y con el cumplimiento dentro del desarrollo laboral, sin embargo, en ningún momento se ha pretendido faltarle al respeto a ningún colaborador, por el contrario, se ha buscado es recordar los objetivos que busca la entidad y la enorme responsabilidad que ello conlleva.

¿Sabe si el comité de convivencia del CNMH tiene quejas por acoso laboral en contra de usted? ¿Esa instancia le ha hecho llegar alguna notificación en ese sentido?

No tengo conocimiento si el Comité de Convivencia Laboral tiene quejas contra mí, pues este es un espacio que goza de confidencialidad. A la fecha no me ha llegado ninguna notificación de este comité.

¿Algún empleado o exempleado del CNMH le ha hecho saber que se siente o se ha sentido acosado laboralmente por usted?

En días pasados sostuve una reunión con algunos miembros de la organización sindical ASMEPAZ, allí se mencionó algo relacionado con su pregunta; sin embargo, gracias a este diálogo se pudieron aclarar las inquietudes planteadas. Es importante mencionar que con todas las personas del CNMH sostengo conversaciones cordiales y respetuosas.

¿Algún empleado o exempleado del CNMH le ha hecho saber que se siente o se ha sentido acosado laboralmente por la señora Ana María Trujillo?

No, el trabajo que conozco de Ana María es un trabajo respetuoso, profesional y muy serio.

¿Cuál es el trato que actualmente tiene usted como directora del CNMH con el sindicato del CNMH?

El trato que se tiene hacia el sindicato es el del mayor respeto hacia su actividad sindical. En meses pasados se logró un importante acuerdo entre la administración y la organización que se traduce en el bienestar laboral de los funcionarios.

Delegué un equipo de tres funcionarios de nivel directivo para estar en las negociaciones, además dos de ellos se vienen reuniendo mensualmente con dos delegados de ASMEPAZ para hacer seguimiento a los acuerdos.

