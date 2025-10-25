“Fui víctima de las AUC”: directora del Dapre aceptó perdón de exparas que asesinaron a sus familiares

Reunión de 11 exjefes paramilitares de las AUC en Valledupar. Foto: MinInterior

Durante el encuentro que reunió en Valledupar a 11 exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, aceptó públicamente las disculpas que, según dijo, los antiguos comandantes de ese grupo armado le ofrecieron en privado.

La funcionaria recordó que fue víctima de las AUC. Dos familiares de ella –relató– fueron asesinados en el Meta por ese grupo paramilitar. También señaló que su decisión de aceptar el perdón es un mensaje que debe extenderse al país.

“También fui víctima del conflicto armado, principalmente por las Autodefensas y en este proceso que hemos tenido, hemos tenido por parte de ellos unas disculpas y un perdón que quiero aceptar públicamente porque creo que es el mensaje que tenemos que entregarle al país y que eso muestra que aquí lo primero que debe primar es la reconciliación", dijo Rodríguez.

Y agregó: "Acepto con humildad y sobre todo con mucha responsabilidad esas disculpas que ustedes me dieron en privado”.

Además de Rodríguez, la rueda de prensa estuvo presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti; el asesor del Dapre, Víctor Currea de Lugo y Fabio Cardozo, el delegado de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) en ese proceso.

Así fue la reunión de con los 11 exparamilitares

El encuentro de los exjefes de las AUC se realizó en una casa de campo en la capital del Cesar. Del 22 al 23 de octubre, los excomandantes tuvieron reunión a puerta cerrada para definir los planes de trabajo y la hoja de ruta que regirán su papel como gestores de paz dentro de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

Entre los asistentes estuvieron Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Edwar Cobos (Diego Vecino), Fredy Rendón (El Alemán) y Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada).

También Hernán Giraldo Serna, Héctor José Buitrago (El Patrón) y Manuel de Jesús Pirabán (Pirata), entre otros.

Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy) y Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, estuvieron fuera del encuentro pues ambos continúan en Estados Unidos a donde fueron extraditados y donde cumplen penas por narcotráfico.

En el evento -tal como lo había advertido el ministro Bendetti- se oficializó la idea de tener unos recorridos por los lugares del país que fueron azotados por el conflicto.

“Hoy lo que hacemos es el inicio con este comité, con la instalación del comité oficialmente, segundo, se prevén recorridos por el país donde sucedió el conflicto y donde hubo este rompimiento del tejido social“, dijo Benedetti en el encuentro.

Uno de los puntos sobre los que había más expectativa era cómo estarían vinculadas las víctimas, algunas de las cuales han expresado dudas sobre la reapertura de este proceso. Sin embargo, durante la rueda de prensa, no se mencionó nada sobre ese tema.

Con esta mesa de negociación, el presidente Gustavo Petro busca cerrar el cierre del proceso de Ralito que comenzó durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

