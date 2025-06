Bandas criminales de Medellín dicen que diálogo está en pausa y piden a Petro marco jurídico

El presidente Gustavo Petro en su plazoletazo en La Alpujarra, en Medellín. Foto: Juan Diego Cano

Nueve cabecillas de las bandas criminales de Medellín estuvieron presentes en Medellín en el evento convocado por las bases, pero respaldado por la Casa de Nariño, donde intervino el presidente Gustavo Petro.

Los jefes de las estructuras armadas leyeron un comunicado conjunto en el que hicieron un balance del proceso que el Gobierno sigue con esos grupos desde hace dos años.

Su intervención se hizo delante del presidente Petro con quien compartieron la tarima preparada en Medellín para hablar sobre la paz urbana, la constituyente y su reforma laboral.

Los nueve cabecillas de las principales bandas criminales de la ciudad llegaron con un enorme esquema de seguridad y con buses del Inpec desde la cárcel La Paz de Itagüí, donde permanecen todos recluidos .

Entre las caras visibles estuvo José Leonardo Muñoz, conocido como Douglas, quien recientemente se integró al equipo de voceros y hoy es uno de los principales. Junto a él también estuvo Freyner Ramírez García, conocido como “Carlos Pesebre”; Juan Carlos Mesa o “Tom”; Juan Fernando Álvarez, “Juan 23″; Wálter Jiménez, “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”; Albert Henao, conocido como “Albert”; Dayron Alberto Muñoz Torres o “El Indio”; y Juan Camilo Rendón, “El Saya”.

Los jefes criminales estuvo la senadora Isabel Zuleta, jefe de la delegación de Gobierno en esa mesa de paz urbana.

Todos iban vestidos con camisetas blancas y una gorra negra con el lema “paz urbana”, prenda que luego usó el mandatario Petro para hablar en su alocución presidencial.

De acuerdo con los cabecillas, en el comunicado leído por “Vallejo” el diálogo está estancado y le pidieron al Gobierno mayor celeridad sobre un marco jurídico.

“Necesitamos hablar de un marco jurídico que tenga un enfoque restaurativo, que nos permita un diálogo territorial que sea reparador y reintegrador al mismo tiempo”, dijo el vocero.

Precisamente, la falta de una hoja de ruta para el sometimiento de las bandas que hoy están en un diálogo sociojurídico ha sido uno de los principales problemas para los laboratorios de paz urbana que instaló el presidente en Quibdó, Buenaventura y Medellín.

“Con mucha preocupación debemos decirle que el diálogo, a pesar de sus avances, atraviesa por un momento difícil. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar las transformaciones. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementales en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado señor presidente”, señaló Vallejo.

Si bien el espacio de diálogo en Medellín y Valle de Aburrá se perfila hoy por hoy como uno de los tableros con mayores avances en el marco de la paz total, los voceros reconocieron que el proceso está estancado.

Durante el discurso, los cabecillas de las bandas también hicieron un repaso histórico por el mundo criminal en la ciudad y señalaron que la institucionalidad actual no busca una salida negociada al conflicto urbano.

“Su situación actual lo hace más vulnerable de los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en la ciudad. Ellos y otros grupos de poder no les interesa que la salida a las violencias sea dialogada y civilizada (...) La mejor manera de neutralizar las intenciones mezquinas de quienes hacen política del caos es una mesa con resultados ciertos”, dijo el vocero Vallejo.

En ese contexto, los cabecillas de las bandas le pidieron también al gobierno más alternativas para los jóvenes de los combos en los barrios.

“Es necesario ofrecerle alternativas a miles de jóvenes que hacen parte de las estructuras armadas. Ellos y nosotros los voceros tenemos demandas y propuestas que no se pueden reducir al sometimiento a la justicia”, agregó.

Al término del discurso, el vocero de las bandas ratificó que tienen total voluntad de paz para seguir avanzando en el proceso de diálogo.

Los anuncios en la mesa de paz urbana

La senadora Isabel Zuleta, quien además coordina el espacio de diálogo con las bandas, entregó anuncios sobre el proceso.

“Una excelente noticia, presidente, logramos con la directora del ICBF un compromiso para que con 2.000 niños entre 6 y 17 años tengamos un piloto de paz para la niñez. Esos 2.000 niños los va a acoger el gobierno para superar los ciclos de violencia”, explicó la senadora Zuleta.

Según la senadora, este será el primer piloto para que no se reciclen las violencias en la ciudad. Además de ese compromiso, la mesa de diálogo también anunció un programa para jóvenes de la ciudad con respecto al uso de drogas.

“Se nos ha dicho que Medellín no tiene derecho a salir de las drogas, por eso el compromiso es espacios de desintoxicación, espacios para la juventud popular, para el que quiera salir de las drogas lo pueda hacer con apoyo del Gobierno”, agregó la senadora.

Sin embargo, Zuleta no se refirió públicamente al piloto de no extorsión que se instaló en 45 barrios de Medellín, Itagüí y Bello. En entrevista con Colombia+20, la senadora admitió que han encontrado obstáculos para seguir desarrollando el piloto, por lo que no puede asegurar la ampliación en tiempo y barrios.

