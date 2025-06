En vivo | “Quien les da las órdenes soy yo”: Petro a los militares de Antioquia

El presidente Gustavo Petro lidera este 21 de junio un evento público en Medellín. Es un plazoletazo para hablar de constituyente, reforma laboral y paz total. Foto: El Espectador

Medellín se convirtió en la tarde de este sábado en un escenario más de la movilización callejera que el Gobierno del presidente Gustavo Petro viene promoviendo en ciudades claves para empujar la intención de reelegir a la izquierda en el poder durante las elecciones de 2026. El paso previo lo dio en Barranquilla y Cali, y ahora –en la capital antioqueña– potencia su relato constituyente para darles motivos electorales a sus bases.

Si bien la invitación que hizo la Casa de Nariño para que haya una concentración en La Alpujarra, sede de las administraciones local y departamental, invocaba un balance en torno a los procesos que hay en Medellín con las narcobandas que operan en esa ciudad y que se han intentado acercar a la llamada paz total, el objetivo de fondo es mostrar fuerza electoral en esta capital.

Su intervención comenzó haciendo referencia a los hechos que a comienzos de los años 2000 se registraron en la Comuna 13 de la capital antioqueña, cuando se dio la denominada Operación Orión. Petro dijo que eso demostró que había intereses que en la verdad no se conociera y solo hasta ahora, luego de más de dos décadas, está saliendo a la luz con las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, entre otras cosas, ordenó la excavaciones forenses en La Escombrera.

El mandatario dijo que, a su juicio, se evita llegar a los autores intelectuales de los mal llamados falsos positivos “para que la gente siga votando por los verdugos, por quienes disparan”. Y se preguntó: “Dónde están los autores intelectuales, porque siguen buscando votos”.

Luego, en una mención táctica al expresidente Álvaro Uribe, oriundo de Antioquia, dijo que él no se considera “adicto al poder”. Y agregó: “La mayoría no está en mi contra. (...) Hay que reelegir el proyecto, las ideas y la voluntad, pero yo no soy adicto al poder como cierta persona por ahí”.

Siguiendo en esa línea, y por cuenta de la confrontación política que tiene con el alcalde de Medellin, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el mandatario precisó que nadie, dijo, le puede prohibir moverse por territorio nacional. Ahora bien, eso en ningún momento se expresó previamente.

“Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí, Mamola. Un presidente puede ir a donde quiera, porque es el jefe de Estado, no amenace”, enfatizó el mandatario.

También dijo, ratificando el tono electoral de estas intervenciones, que quienes lo precedieron en la Casa de Nariño son personas que tienen posibles líos por resolver y que, por lo mismo, en el 2026 debe continuar la izquierda. “Esa casa que es el gobierno colombiano no es para ladrones nunca más”, precisó.

El presidente Gustavo Petro lidera este sábado otra manifestación con visos electorales. Esta vez es en Medellín, donde hablará de reforma laboral, paz total y asamblea constituyente. Todo lo que está sucediendo se lo contamos en este hilo 👇https://t.co/kOKlfg3pa6 — El Espectador (@elespectador) June 21, 2025

Otro tema que confirmo en clave electoral es que desde el pasado 1° de mayo, cuando montó al Gobierno en las tradicionales marchas del Día del Trabajo, comenzó en forma su trabajo político por esa segunda oportunidad que busca para el progresismo en la Casa de Nariño.

Dijo, en ese sentido, que tras esa manifestación fue que se planeó el primer plazoletazo puro de este año en Barranquilla, estrategia que siguió luego en Cali y que ahora tuvo este 21 de junio su capítulo en Medellín.

“Quiero que se recupere”, aseguró minutos después sobre la salud del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe, víctima de un ataque sicarial en Bogotá el pasado 7 de junio. “Este Gobierno cuida más a la oposición que a sí mismo”, agregó.

El mandatario también aprovechó varios minutos para referirse a la reforma pensional, que espera que se subsane en el Congreso tras la orden de la Corte Constitucional para poderla sancionar. Y, sobre la laboral, se quejó de que “se nos voló” el presidente del Senado, Efrain Cepeda (Partido Conservador), quien también tiene que firmarla antes de que el mandatario pueda sancionarla.

Incluso, aseguró que se reunirá con empresarios para desarrollar lo que se aprobó con la laboral y de paso notifico que se harán inspecciones en todas las firmas para verificar que se cumpla lo aprobado.

Eso sí, aprovechando el ambiente en clave electoral, dijo que habrá amplios plazoletazos como este de Medellín para estampar su rúbrica en ambas iniciativas. Incluso, pasando por varios temas, aprovechó para referirse al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó un bombardeo a bases nucleares de Irán, país que está en guerra con Israel.

¡Medellín, aquí está tu Presidente!

Desde la plazoleta de La Alpujarra en Medellín, Antioquia, la Directora del DAPRE, Angie Lizeth Rodríguez, acompaña al Presidente @petrogustavo en el evento Un Pacto Por La Paz Urbana. pic.twitter.com/Cr1ogjznWT — DAPRE (@DapreCol) June 22, 2025

“No haga la guerra, detenga la guerra entre Israel e Irán, puede generar problemas nucleares para el mundo entero”, precisó el mandatario. Y añadió: “Irán no tiene armas nucleares”.

En otro apartado de los más de 50 minutos que habló, el mandatario habló sobre las Fuerzas Militares u de Policía. Dijo que antes de llegar a La Alpujarra ordenó una parada con los comandantes de los uniformados en Antioquia para notificarles que es él su jefe máximo.

“El comandante en jefe de las fuerzas a nivel nacional soy yo”, precisó. Y agregó que “quien les da las órdenes soy yo. (...) En Antioquia quien dirige la Fuerza Pública es el presidente de Colombia”. De paso advirtió que quien intente hacer lo contrario, sea uniformado o civil, incurre en “sedición”.

Luego de esto, hizo una defensa del polémico Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, al seguir su línea de que, según él, hay una funcionaria de la alcaldía de Gutiérrez que trabajó en la Fiscalía y que supuestamente quiere “meter presos a sus enemigos políticos”. El exmandatario local, del ala progresista que acompaña a Petro, es procesado por presunta corrupción durante su gestión en la administración de la capital antioqueña. El mandatario, en todo caso, dijo que le pedía al actual alcalde sacar a la funcionaria que venía del ente acusador.

Todo esto fue la base por la que el discurso del jefe de Estado giró esencialmente en la aprobación de la reforma laboral y la necesidad electoral de que se dé una constituyente. De hecho, la primera citación oficialista decía “Pacto por la Paz Urbana en Medellín” y luego mutó a “Fiesta por la Reforma Laboral”.

Durante este evento de visos electorales estuvieron quienes coordinan los acercamientos con las bandas de esa capital, como la senadora Isabel Zuleta y Jorge Restrepo.

Además, como lo anticipó Colombia +20, estuvieron presentes varios de los capos de estos combos ligados al narcotráfico, quienes ahora ejercen como voceros de las estructuras criminales. Entre ellos se vio a José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Ramírez García, llamado “Carlos Pesebre”; y Juan Carlos Mesa, a quien en los expedientes judiciales identifican como “Tom”.

#EnVivo | Este sábado, el presidente visitará Medellín por primera vez desde la instalación del proceso de paz con las bandas criminales. Se espera que su discurso se centre en ese diálogo y en su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Abrimos 🧵del minuto a minuto.👇🏻 pic.twitter.com/CbKEfoAgPH — Colombia+20 (@EEColombia2020) June 21, 2025

