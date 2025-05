Un mes sin Vlacho, el futbolista asesinado en Buenaventura que despertó un grito por la paz

Vladimir Bravo tenía 24 años. Soñaba con jugar fútbol a nivel profesional para comprarle una casa a su mamá. Foto: Archivo particular - Talento

Santiago salió de su casa confundido y con la respiración agitada. No había forma de procesar lo que acababan de decirle a su mamá, que se quedó gritando, inconsolable. Eran las 10:22 de la noche. No olvida esa hora. No la va a olvidar. Afuera, las calles estaban casi desiertas. “Las cosas no estaban para juego en esos días”, dice. Corrió unas pocas cuadras, hasta el local de comidas rápidas de rejas rojas que Vladimir frecuentaba.

Cuando llegó, su cerebro se negaba a aceptar que era el cuerpo de su hermano de 24 años el que estaba allí, tendido en el andén. Solo cuando tocó su mano y palpó su pecho, Santiago entendió que Vlacho —el que lo enseñó a jugar fútbol, el que salía a recogerlo cuando llegaba tarde de la universidad, el que le juró que siempre lo protegería— había sido asesinado.

“Yo todavía no entiendo cómo es posible que eso le haya pasado a él”, dice mientras su cuerpo se encoge sobre una silla y deja salir una bocanada de aire.

Vlacho, el volante de oro

Vladimir Bravo Núñez nació en Buenaventura el último jueves de septiembre del 2000. Aunque su mamá era profesora, desde muy temprano supo que el estudio no era lo suyo y, sin dejar de ir a clases, se enfocó en lo que más le gustaba en la vida: jugar fútbol.

El apodo, ‘Vlacho’, fue invento de su papá, pero se le quedó para siempre. Así lo llamaban en el barrio, en el colegio y en las canchas, donde jugaba como volante o lateral derecho. Su último equipo fue el Club Deportivo Oros del Pacífico.

Era difícil encontrar a alguien que le ganara en agilidad: medía apenas 1,67 y su contextura delgada le permitía moverse con rapidez y poner el balón donde nadie se lo esperaba. Quienes jugaron con él dicen que “tenía un pie desequilibrante y una visión muy brava”.

De niño, junto a su hermano Santiago, no dejaba descansar la pelota ni siquiera dentro de la casa. Rompieron vidrios, dañaron la licuadora, acabaron con los jarrones. Cuando estaban más grandes, Vlacho entrenaba con su hermano y lo orientaba. Le corregía el control del balón, le aconsejaba que abriera los brazos cuando lo recibiera y que no dudara en disparar si tenía el arco de frente.

“Le hicieron ofertas en Ecuador y en Argentina, pero tocaba tener pasaporte y eso valía mucha plata” Santiago Bravo, hermano de Vlacho

“Cuando tenía 9 años, lo eligieron mejor jugador en la copa Herbalife. Jugó en varios equipos, le hicieron ofertas en Ecuador y en Argentina, pero tocaba tener pasaporte y eso valía mucha plata”, recuerda Santiago.

Aunque no se le dieron las cosas para llegar a la liga profesional, en Buenaventura era una leyenda.Hace apenas tres años, en el torneo local, marcó 12 goles en cuatro partidos y se coronó como máximo goleador.

Todavía se habla del tanto que anotó en un tiro libre desde la mitad del campo y del penalti que celebró imitando a Jude Bellingham, el centrocampista del Real Madrid, equipo al que apoyaba.

En la cancha del barrio la Independencia, donde Vlacho solía jugar, aún lo recuerdan, le dedican goles, le guardan minutos de silencio.

“La gente de afuera de pronto no lo entienda bien, pero para nosotros los bonaverenses ir a una cancha a jugar es tener algo de luz en medio de la oscuridad, es alejarse de tanta violencia y zozobra por unos minutos”, cuenta, al término de un partido, una de las personas que lo conoció.

La guerra de bandas se cuela entre los inocentes

El el 30 de marzo del 2025, Vlacho salió de su casa en la mañana para ayudarle a un amigo con una mudanza. Volvió a su casa a media tarde, se dio un baño, comió y se despidió de su hermano y su mamá. Regresó a la casa de su amigo y, en la noche, caminó hasta un puesto de salchipapas para comprar la cena.

Estaba en el andén de enfrente cuando un hombre se acercó en una motocicleta para preguntarle de qué barrio era y qué hacía allí. Estaba apenas respondiendo cuando el sicario sacó su arma y le disparó sin razón.

Hoy, un mes después, en Buenaventura siguen preguntándose cómo es posible que hayan matado a Vladimir, un muchacho que vivía para jugar fútbol y jugaba fútbol para vivir, que tenía por consigna alejarse de todo lo que oliera a problema, que no había perdido la ilusión de llegar a un equipo profesional para salir adelante y comprarle una casa a su mamá, su mayor sueño.

Con su asesinato, marzo cerró como el mes más violento en dos años en Buenaventura. Fueron más de 20 homicidios en 31 días, que dejaron en evidencia los efectos de la ruptura de la tregua entre los Shottas y Los Espartanos, las dos principales bandas criminales de la ciudad, que desde julio de 2023 intentan avanzar en un proceso de paz urbana con el Gobierno de Gustavo Petro.

A finales de 2022, cuando apenas iniciaban los acercamientos y las estructuras acordaron detener las confrontaciones, la ciudad tuvo un periodo de 92 días sin homicidios. Fue un lapso suficiente para sembrar la esperanza de que, por fin, después de décadas, la violencia se iría difuminando. Pero la mesa de diálogos empezó a tambalearse y el terror regresó a Buenaventura.

Como dice un amigo del joven: “El asesinato de Vlacho nos dolió mucho porque era un chico de bien, que no le hacía daño a nadie, que nos alegraba la vida a todos. Esa muerte nos mostró que cualquiera estaba en riesgo. Mañana puedes ser tú o puede ser tu hijo”.

