Canciller no asistirá a presentación de informe sobre Acuerdo de Paz ante la ONU

Por primera vez desde que el Consejo de Seguridad de la ONU hace seguimiento al Acuerdo de Paz de 2016, Colombia no estará representada por su canciller en la presentación del informe de la Misión de Verificación en Nueva York.

Según confirmó Colombia+20, Rosa Villavicencio no estará debido a la renuncia que hizo a inicios de esta semana de su visa estadounidense, en protesta por la decisión del Departamento de Estado de retirársela al presidente Gustavo Petro, por instar a soldados de ese país “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia” en la guerra de Israel en Gaza. Tampoco asistirá el vicecanciller Mauricio Jaramillo.

La representación de Colombia recaerá únicamente en la embajadora Leonor Zalabata y el equipo de la Misión Permanente, dijo a este diario la Cancillería.

La ausencia de altos funcionarios de la Cancillería ocurre en un momento de tensión con Washington y envía una señal diplomática que podría restar peso a la interlocución internacional sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

El informe que se presentará ante el Consejo de Seguridad

El informe que se discutirá destaca como “hito crucial” las primeras sanciones propias impuestas por la JEP a exjefes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública por crímenes de guerra y lesa humanidad, que incluyen proyectos de reparación y actividades restaurativas.

Sin embargo, advierte que el Estado aún no cuenta con todos los recursos ni marcos regulatorios necesarios para implementarlas. También alerta por la seguridad electoral, al mencionar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y los riesgos para líderes sociales y políticos de cara a las presidenciales de 2026.

El documento que se debatirá ante el Consejo de Seguridad está centrado en dos ejes clave. Por un lado Las primeras sanciones propias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): El informe de la Misión de Verificación considera estas sanciones como un “momento crucial” para el Acuerdo.

No obstante, el informe advierte que el Estado aún no está plenamente preparado para su implementación: faltan recursos, faltan diseños de proyectos restaurativos claros y el marco regulatorio aún no está completamente desarrollado.

La Misión de Verificación tendrá un rol importante en monitorear tanto el cumplimiento de las sanciones como el desarrollo de condiciones estatales que permitan su ejecución.

El otro punto importante es la seguridad electoral y la violencia política en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026. El informe expresa preocupación por amenazas y ataques contra líderes sociales y políticos. Se menciona explícitamente el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay como indicador del riesgo para el proceso electoral.

El informe completa un panorama mixto: reconoce avances en reforma rural, reincorporación y sanciones, pero alerta sobre los riesgos del retorno de violencia, impunidad por ataques a líderes sociales y la debilidad institucional para hacer efectivas las sanciones.

El expresidente Juan Manuel Santos señaló en entrevista con El Espectador que las decisiones externas, incluidas las de Estados Unidos, podrían tener impacto en el financiamiento del proceso de paz.

