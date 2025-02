‘Araña debe seguir en la mesa’: Walter Mendoza, jefe de disidencia sobre futuro de diálogo

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, junto con Walter Mendoza y Geovany Rojas, delegados de la disidencia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

José Vicente Lesmes, mejor conocido como Walter Mendoza y jefe negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el proceso de paz con el Gobierno Nacional, se pronunció sobre la captura de Geovany Rojas, conocido como ‘Araña’, ocurrida hace dos semanas al termino del tercer ciclo de negociaciones en un hotel de Bogotá.

Según Mendoza, la captura de Araña generó un impacto grave contra la mesa de negociaciones, pues según el jefe negociador, el procedimiento se realizó de forma ilegal, en lo que ellos consideran como un “entrampamiento” orquestado por la Fiscalía y la DEA.

“Eso provoca mucha desconfianza porque eso nunca había pasado en Colombia. Nosotros ya nos hemos reunido varias veces con la comandancia y hemos dicho que la mesa debe continuar, pero se deben dar las garantías jurídicas para los negociadores”, dijo a la emisora La W el jefe guerrillero.

La extradición de Araña hacia Estados Unidos es un proceso que aún está en curso, pues todavía no se conoce la decisión final del presidente Gustavo Petro sobre el pedido que fue hecho sobre Araña por la circular roja de Interpol que pesa sobre su nombre por un caso de narcotráfico reciente. Entre tanto, el jefe guerrillero permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Le recomendamos leer: La emisora que ha narrado el conflicto y los anhelos de paz del Caguán

Sin embargo, Mendoza se refirió a las afectaciones que podría traer para el proceso la extradición de uno de los máximos cabecillas del grupo Comandos de la Frontera.

“De aquí en adelante el balón está en cancha del Gobierno, pues es el presidente quien define la extradición de un ciudadano, no es Estados Unidos. El presidente es quien toma la decisión, pero lo que sí le decimos es que Araña debe seguir en la mesa porque lo necesitamos”, dijo el jefe negociador de la disidencia.

Mendoza también se refirió a la desconfianza que ha sembrado en el proceso la orden de extradición de Araña y volvió a hacer un llamado a la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, para que los diálogos se hagan en el territorio, pues dicen que la delegación no volverá a Bogotá.

“Eso que pasó en Bogotá es una situación vergonzosa y deja claro que Colombia no tiene soberanía en ninguna de sus instituciones. Nadie va a querer salir del territorio, entonces seguimos en la lógica de que hay que dialogar en los territorios y frente a las comunidades. Vamos a continuar, pero los diálogos deben hacerse en los territorios para que haya seguridad. Ninguno de los delegados, incluso yo, no nos vamos a arriesgar a ir a Bogotá o a Pasto”, agregó Mendoza.

¿Qué dijo Mendoza sobre la supuesta sombra de Araña en las elecciones de Putumayo?

Antes de que se dieran los comicios atípicos para elegir al nuevo gobernador de Putumayo este domingo, varias denuncias fueron expuestas ante la opinión pública por la presunta influencia que habría tenido Comandos de la Frontera, el grupo armado comandado por Araña, sobre las comunidades para que votaran por Jhon Gabriel Molina, quien efectivamente salió electo.

La presiones en Putumayo para votar por candidatos específicos también estuvieron ligadas a supuestas exigencias del grupo armado para que las comunidades pidieran la liberación de Araña.

En diálogo con La W radio, Mendoza se limitó a decir que con Molina tenían una “relación normal, como con cualquier otra organización”.

Le podría interesar: Así fue el lanzamiento de ‘Trazando Caminos’, la primera serie sobre reincorporación

Además, dijo que no conocía el caso de fondo porque no vivía en esa región, pero que sí era probable que los Comandos de la Frontera tuvieran algún tipo de cercanía con el mandatario electo.

Gobernador electo niega nexo con Comandos de Frontera

En ese mismo medio, el Gobernador Molina respondió esta mañana a las afirmaciones de Mendoza, asegurando que nunca ha tenido acercamientos con Comandos de la Frontera.

“De ninguna manera he tenido contacto con Walter y nunca me he sentado con él a hacer acuerdos de apoyo. No sé de qué manera ese señor dice que nos apoyó”, dijo el Gobernador.

Le recomendamos leer: Masacres, reclutamiento forzado y confinamiento: las alertas en informe anual de ONU

Según Molina, nunca ha tenido cercanía con ningún grupo armado y asegura que los dineros recibidos en su campaña fueron verificados a través de un sistema de cuentas claras para garantizar que no entraran recursos de organizaciones ilegales.

“De ninguna manera me he sentado con ese señor, no lo conozco y no he hecho ningún acuerdo con este grupo en el departamento del Putumayo. Me gustaría tener un espacio donde ese señor diga de qué manera nos ayudó. Rechazo esas afirmaciones de Walter Mendoza”, puntualizó el mandatario.

Molina también dijo que conoció de las marchas presionadas que hubo para pedir la liberación de Araña, pero que desconoce el trasfondo en el que se dieron las movilizaciones.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.