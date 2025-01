“Los invito a dejar las armas”: Petro responde a carta de jefe disidente en Catatumbo

El presidente se refirió al comunicado que envió Jhon Mechas, comandante del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), sobre buscar un camino para superar la tragedia en Catatumbo. Foto: Archivo Particular

Mientras la violencia escala en Norte de Santander a raíz de los ataques por parte del ELN y posteriores enfrentamientos con la disidencia que comanda Calarcá Córdoba, Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el presidente Gustavo Petro respondió a la carta que le envió en días pasados uno de los jefes de esa disidencia, Jhon Mechas, sobre la necesidad de superar la tragedia que azota al Catatumbo y ya deja más de 48 mil desplazados.

Durante su presencia en Ocaña, Norte de Santander, el mandatario se refirió al comunicado del jefe disidente y extendió la invitación a desarmarse para hablar sobre paz. “Me escribió, la carta es bonita, yo creo que hay que publicarla, está bien escrita, en el contenido de esa carta dice: ‘Queremos dar el paso’. ‘De pronto hay que entregarle esto a Petro’, dice. Pero si es que la gente ya votó aquí mayoritariamente por mí, entonces no tienen que entregarme nada. Simplemente hay que oír al pueblo, yo los invito a dejar las armas”, dijo Petro.

Asimismo, en su discurso, el presidente invitó a los miembros de ese grupo armado con presencia en Catatumbo para reunirse en un punto seguro y dialogar. “Los invito a concentrarse en algún punto donde los cuidamos bien y a hablar. La paz es el diálogo entre los desarmados. El diálogo social no es la paz con los armados, sino con los desarmados, así se logra un proceso serio de paz”, dijo e insistió en la idea de dejar las armas.

“La desmovilización del frente 33 es la más grande desde el acuerdo de paz de 2016. Porque puede ser todo el frente 33 y los invitó a dar ese paso audaz”, agregó Petro.

Por su parte, esa disidencia que actualmente tiene un diálogo de paz activo con el Gobierno, ha dicho en varios momentos que no van a responder a los ataques de la misma manera o con igual intensidad, pero que actuarán para contener la ofensiva. Además, en la carta publicada el 26 de enero, ‘Mechas’ abre la posibilidad de un diálogo con el ELN.

“Superando la indignación, nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea con la presencia de garantes respetables para que el territorio vuelva a la normalidad”, se lee en la carta, en la que el líder disidente reitera su compromiso con la mesa de diálogos de paz.

En esa misma línea se han expresado otros miembros del EMBF. Durante una rueda de prensa en Bogotá, los delegados de la disidencia en esa mesa de paz aseguraron que la decisión es no responder de la misma manera a los ataques del ELN.

“La orden ha sido no atacar, sí hacer contención, por razones humanitarias, porque el ELN ha metido en la confrontación a gente que no tienen nada que ver, porque no piensan como ellos los están exterminando. Nuestra postura es que actuamos solo como último recurso, pero no le vamos a responder con la misma moneda. No vamos a tomar represalias con la base social de ellos”, aseguró Tomás Ojeda, delegado del grupo.

En esta ola de violencia en Catatumbo entre la disidencia y el ELN existe un punto clave y de partida: la disputa por el negocio del narcotráfico. Durante los últimos años, según el monitoreo de Naciones Unidas, esta región ha estado entre los principales enclaves cocaleros del país, y todas las rentas ilícitas alrededor del cultivo, procesamiento y tráfico de derivados de la hoja habría llevado a la ruptura de la tregua entre el ELN y las disidencias.

“Sobre el tema de las drogas ilícitas estamos dispuestos a conversar y ojalá el país conozca la verdad del fenómeno del narcotráfico en el Catatumbo. Las transformaciones territoriales, sobre lo que tenemos avances importantes en la negociación, precisamente apuntan a generar economías alternativas que resuelvan el problema de las economías ilícitas. Por eso mismo hemos promovido la economía campesina, familiar y comunitaria en el territorio”, menciona ‘Jhon Mechas’ en la carta que le envió al presidente Petro.

El mandatario tampoco dejó pasar ese punto y señaló que era necesario poner el tema sobre la mesa. “Dice uno de ellos: ‘Tenemos que hablar del narcotráfico’; pues claro, hablemos del narcotráfico y de cómo salir. Ellos con su experiencia, que es experiencia en la tierra, más que en los libros, pero demos los pasos. Permitamos que el acuerdo de paz sea el pacto social en el Catatumbo”, concluyó Petro.

Otro de los temas que también señaló el jefe disidente fue la necesidad de hablar sobre el cese al fuego que estaría próximo a vencer. “De qué manera vamos a evitar la confrontación con la fuerza pública en medio del despliegue militar. Si ya no alcanza el tiempo en su gobierno, debemos llegar a acuerdos importantes que nos dejen al borde de un acuerdo definitivo. Ojalá sea usted quien firme ese acuerdo, presidente”, escribió.

Si bien existen respuestas de lado y lado por medio de cartas y discursos, todavía se está a la espera de un pronunciamiento del ELN a la propuesta de dialogar con la disidencia.

