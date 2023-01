“Es un alivio necesario”: así reciben en las regiones el cese al fuego bilateral

El Chocó es una de las regiones donde más se podría sentir el cese al fuego bilateral, pues allí actualmente se libra una disputa entre el Eln y las Agc o Clan del Golfo. Foto: Mauricio Alvarado

A partir del pasado 1 de enero, el Eln, las dos disidencias más grandes de las antiguas Farc, las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra entraron en un cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional. Un anuncio que llega luego de uno de los años más violentos en la última década en Colombia: 94 masacres, 187 líderes sociales asesinados y los homicidios de 43 excombatientes de las Farc. Este cese al fuego bilateral, que es inédito al incluir a tantos grupos armados, podría revertir la tendencia para 2023.

Cauca, una esperanza para el departamento más afectado por el conflicto

En el departamento del Cauca, uno de los más azotados por las acciones de los grupos que se acogieron al cese al fuego, el anuncio fue recibido como “un mensaje esperanzador, que se espera contribuya a que las comunidades estén más tranquilas y los liderazgos puedan ejercer el trabajo comunitario”, dijo el líder y consejero indígena Jhoe Sauca, excoordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

De acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral para la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta el cierre del 2022, se han registrado al menos 2.031 hechos de afectación por cuenta del conflicto en Cauca, y solo el año pasado hubo al menos 29 homicidios de líderes sociales y 7 de excombatientes de las Farc.

“El 2022 fue muy duro. Los grupos armados, intentando imponer la gobernabilidad desde las armas, asesinaron gente por expender drogas, por robos, por extorsiones, pero también asesinaron a los lideres y lideresas, los miembros de guardias indígenas. Notamos que se recrudecieron los hostigamientos, atentados contra la Fuerza Pública que afectaron a población civil, hubo muchos casos de reclutamiento forzado de menores, de señalamientos y persecuciones a las autoridades. Esperamos que con el cese al fuego esto se frene”, dijo Sauca.

De hecho, en la segunda mitad del pasado mes de diciembre se reportaron varios hechos, como el desplazamiento forzado del alcalde de Caldono tras una amenzada del Eln, el secuestro de un expolicía entre los corregimientos de El Palo y Huasano, la detonación de una moto cargada con explosivos en Santander de Quilichao, un hostigamiento a la Policía utilizando a la población civil como escudo en Toribío, y el asesinato del firmante de paz John Velasco.

Según el Mecanismo de Monitoreo, solo en 2022 hubo al menos 465 hechos de violencia, de los cuales 69 habrían sido cometidos por la disidencias de las Farc coordinadas por Iván Mordisco (en las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez), 6 por miembros de la Segunda Marquetalia y 31 por el Eln.

Sierra Nevada, un respiro para confrontación entre Autodefensas Conquistadores de la Sierra y las Agc

Durante el último año, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido escenario de constantes enfrentamientos armados entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y las Agc o Clan del Golfo. Los combates han ocasionado el desplazamiento de caseríos y veredas en los corregimientos ubicados en la parte montañosa, hacia la parte plana de la región. Allí está, dice un líder comunal de la zona que pidió reserva de su identidad, lo más valioso de este cese bilateral: detener la confrontación armada entre esas dos estructuras herederas del paramilitarismo.

“Aquí se están peleando la zona ambos grupos: si ese cese se cumple y entre ellos dos también se respetan, eso va a significar tranquilidad para la región”, afirmó el líder.

Sin embargo, también expresó la que para las comunidades sigue siendo una preocupación constante: las otras actividades ilegales que realizan esos grupos en la zona. “Lo que no sabemos es si va a parar el tema de las vacunas, y más ahora que estamos en cosecha de café, a mucha gente le están pidiendo plata, por kilo de café comprado o vendido; o también cuando hay peleas entre la comunidad, ellos le sacan plata a los que pelean, pero es para ellos; ese es el orden que quieren imponer”, señaló.

“No tenemos tan claro si eso nos va a convenir o no, porque finalmente ellos van a seguir aquí en la zona y van a seguir pidiendo esas vacunas y pidiendo plata por esa seguridad que ellos dicen prestar; al Ejército también lo ve uno aquí en la zona, pero pareciera de cartón, porque uno ve cómo se mueven los grupos por la zona y el Ejército poco y nada hace”, enfatizó.

Por su parte, Lerber Dimas, defensor de Derechos Humanos en la Sierra Nevada, resaltó que en efecto el impacto del cese anunciado se sentirá en dos corredores en la Troncal del Caribe: uno entre Sitionuevo, en límites con Barranquilla, y Mingueo, en La Guajira; y el otro entre la Y de Ciénaga y Chiriguaná.

“Lo vemos como algo muy positivo, en virtud de que ha habido un aumento considerable en los homicidios en los tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena”. Lo dice porque la Plataforma de Defensores de DD.HH., Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Pdhal) – a la que él pertenece – registró para el año 2022 un total de 196 homicidios y 500 en todo el departamento del Magdalena.

Según ese monitoreo que hacen desde Phdal, desde el primer anuncio de cese al fuego que hicieron los Conquistadores de la Sierra, el 26 de septiembre pasado, se registró una disminución en los homicidios, que se reafirmó con el segundo anuncio de ese grupo, hecho el 23 de diciembre pasado: “Tuvimos un fin de año tranquilo”, aseguró el defensor de derechos humanos.

Dimas manifestó que una de sus preocupaciones es que no están claras las reglas de juego para el monitoreo o verificación que ya vienen haciendo las organizaciones sociales en el territorio. “Nosotros hemos emitido informes de seguimiento a esos ceses de hostilidades, pero no han tenido resonancia en el Gobierno Nacional. Nunca hemos tenido una reunión con el alto comisionado para la paz, o con las gobernaciones o alcaldías, para apoyar el proceso. Lo hemos hecho nosotros solos y eso ha costado trabajo porque genera amenazas; si ellos dicen “vamos a trabajar con las organizaciones sociales”, pero no las están escuchando pues es un discurso retórico y entonces hagan el proceso de paz ustedes solos con los grupos armados, sin tenernos en cuenta”, lamentó.

Arauca, una pausa entre la guerra del Eln con disidencias de las Farc

Yessid Robles, miembro de la Red departamental de defensores de derechos humanos de Arauca y de la Fundación Observatorio e investigación de derechos humanos y desarrollo (FOIDHD), explicó que “hay mucha expectativa de este anuncio sobre todo porque en nuestro territorio confluyen muchos grupos armados y confrontaciones entre ellos. Eso sí es importante aclarar que hasta ahora las amenazas siguen, la violencia sigue, especialmente contra personas que defienden derechos humanos. Hay una estigmatización muy fuerte y ojalá que este cese se convierte en garantías de visa para los líderes y defensores”.

Sobre qué acciones podrían hacerse para que ese cese bilateral se respete y sea verificable, Robles indica que en cualquier caso se debe involucrar a la sociedad civil. “Las declaraciones del presidente Petro dan mucho optimismo, pero una cosa es lo que él diga y otro lo que se vive en territorio. Se requiere que se delegue una comisión especializada y con poder de decisión y verificación para monitorear si se presentan o no afectaciones a derechos humanos. No pueden seguir poniéndonos como carne de cañón, especialmente en la confrontación que tienen las disidencias con el Eln”, afirma.

Para Uriel Peña, concejal y exsecretario de gobierno de Arauca es importante que también se conozca si hay diálogo entre las disidencias y el Eln. “Aquí hacen presencia varios grupos, pero son esos dos lo que tienen el mayor conflicto. Si no hay acercamientos entre ellos o si alguno de los dos no respeta el cese, eso no se va a cumplir”.

Para Peña, otra acción que se podría hacer en territorio para que se dé ese cese al fuego es que el Gobierno defina los voceros de paz para el departamento. “Se necesita que se definan esos voceros y hagan todo el trabajo de acercamiento, diálogos y pedagogía con los actores en conflicto, las comunidades y las autoridades locales para conocer los avances en este proceso de la paz total. Además, que generen alertas de prevención para que este esfuerzo por buscar la paz no sea uno más”, dice.

El pasado 27 de diciembre, el frente de Guerra Oriental del Eln liberó al suboficial de la Armada Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien había sido secuestrado el 13 de diciembre. Actualmente Arauca está sin gobernadora tras una orden del Ministerio del Interior de apartar del cargo a Indira Barrios por abandono de puesto.

Catatumbo, esperanza en una región clave para la paz total

Desde esta región explicaron que ya desde el 7 de agosto pasado se venía viviendo en el Catatumbo un cese al fuego de facto, pues tanto el Eln como la disidencia de las Farc habían anunciado su intención de paz con el Gobierno Petro y disminuido sus acciones armadas. “Pero el hecho de haberse formalizado significa un ejercicio muy importante de compromiso de las partes para dar un alivio humanitario a territorios como este, y para el desarrollo del trabajo comunitario de las organizaciones sociales”, dijo Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

El líder campesino agregó que aún esperan más claridad en cuanto al mecanismo de verificación de ese cese al fuego, sobre todo por “la posibilidad de que esa verificación no solamente tenga un componente internacional y de la Iglesia, sino también un componente social, porque en realidad somos nosotros los que vivimos en el territorio los que verificaremos de primera mano si las partes cumplen”.

Quintero también resaltó que el cese al fuego abre un clima propicio para generar generar confianza en las “grandes mayorías del país” sobre la apuesta de paz total.