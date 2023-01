Misión de la ONU aclara por qué no ha empezado a verificar ceses al fuego

Carlos Ruiz Massieu - Jefe de naciiones unidas en Colombia Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, se pronunció este miércoles por primera vez con relación a la posibilidad de que esa instancia de la ONU verifique y monitoree el cumplimiento de los ceses al fuego bilaterales que el Gobierno Petro anunció el 31 de diciembre: con las dos facciones de disidencias de las Farc, con las Agc o Clan del Golfo y con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Esa posibilidad había quedado plasmada en los decretos emitidos por el Gobierno Nacional para el cese al fuego con cada grupo armado. En esos documentos, se leía explícitamente: “Se solicitará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia verifique los ceses al fuego que se acuerden en el marco de la política de paz total.”

Contexto: Estas son las reglas de juego para cese al fuego bilateral: así son los decretos

La primera precisión que hizo Ruiz Massieu es que esa solicitud aún no se ha hecho. “No hay ninguna solicitud en este punto, precisamente porque primero tiene que determinarse, a través de protocolos, cómo se va a hacer, qué es lo que se está acordando, cómo se tiene pensada esta verificación, para que luego esto ya se materialice potencialmente en una propuesta al Consejo de Seguridad. Hasta ahora no hay ninguna petición, pero tampoco la estamos esperando, hasta que no se haga lo primero”, explicó.

Detalló que lo que existe hasta este momento es un “acuerdo preliminar de cese”. Las partes – el gobierno Petro y cada grupo armado – están concertando los protocolos donde se especifique qué estará prohibido, cómo y quién haría la verificación, entre otras. “Las partes deben llegar a ciertos arreglos que confirmen qué es lo que quieren de la verificación y quiénes desean que la realicen. Nosotros estaremos atentos a ver qué solicitudes hay para Naciones Unidas, esa es una voluntad expresa en los decretos”.

Lea también: Misión de la ONU verificará reforma rural y capítulo étnico del Acuerdo Final

El jefe de la Misión confirmó que están asistiendo y acompañando esas reuniones entre el Gobierno y las partes en las que se están concertando dichos protocolos. “Hemos acompañado esas exploraciones y esas discusiones para saber de primera mano qué es lo que están pensando, cómo se piensa hacer, si quieren que Naciones Unidas participe. En los decretos se deja entrever que estarán la Mapp - OEA, otras instituciones. En un mecanismo de esa naturaleza hay que saber quién hace qué, quién es responsable de qué. Son muchos detalles”.

Y enfatizó: “Las partes gobiernan estos procesos. Si se pretende que alguna organización participe, se tiene que ver que eso sea viable para nosotros, porque si no es viable para nosotros pues ni siquiera hay que pedirlo”.

En el marco de esas discusiones, de hecho, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, en vísperas de la sesión de este miércoles en la que ese organismo recibió el más reciente informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. El funcionario dialogó con expertos, embajadores y con el propio Ruiz Massieu, de cara a las conversaciones que están avanzando con los grupos armados.

En reunión con expertos del Consejo de Seguridad de la 🇺🇳 y @CGRuizMassieu, Representante Especial del Secretario General de @ONU_es en Colombia, el @ComisionadoPaz, Danilo Rueda, dialogó sobre la política de paz total del Gobierno 🇨🇴 y el papel central del #AcuerdoDePaz. pic.twitter.com/O5uYqvVMPb — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) January 9, 2023

Ahora bien, Ruiz Massieu aclaró que dicha Misión de la ONU tiene presencia en muchos de los territorios del país en los que esos grupos tienen influencia, por lo cual, dentro del mandato que ya tiene de monitorear las garantías de seguridad en las comunidades, se incluye el reporte de las acciones armadas que esos grupos ejecutan. “El monitoreo está en la manera en que lo hacemos normalmente y lo vamos a seguir haciendo, pero los procesos específicos de cese se tienen que detallar de manera muy precisa, y determinar cómo quieren que sea la verificación”.

Le recomendamos: Espaldarazo en el Consejo de Seguridad de la ONU a la reforma agraria de Petro

Hasta el momento, por ejemplo, tampoco se puede hablar de resultados o de infracciones al cese, pues no se han definido los protocolos. De hecho, este mismo miércoles se registraron en Arauca combates entre el Eln y una disidencia de las Farc que dejaron al menos 10 muertos, pese a que ambos grupos están en conversaciones con el Gobierno para llegar al cese bilateral. Incluso, el Gobierno ha sido ambiguo al responder sobre si los combates entre los grupos armados ilegales también se frenarán en el marco del cese al fuego (lo que sería multilateral) o es solo hacia las fuerzas armadas estatales (lo cual sería bilateral).